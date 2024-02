Qual è la rete mobile migliore in Italia secondo la classifica di Altroconsumo?

Specialmente per chi lavora con il proprio smartphone o i propri dispositivi connessi, la scelta della rete mobile dev'essere oculata. Fortunatamente, Altroconsumo fa il lavoro per noi, svelandoci qual è la rete mobile migliore in Italia.

Che si tratti di navigare sul web, gestire le proprie attività lavorative a distanza o semplicemente rimanere in contatto con i propri cari, la qualità del servizio offerto dagli operatori di telefonia mobile è un parametro di scelta fondamentale insieme alla convenienza delle tariffe.

Ma di fronte a un'offerta così variegata, come possono i consumatori orientarsi verso la scelta migliore?

Grazie alle indagini e ai monitoraggi effettuati da enti indipendenti, oggi possiamo basarci su dati oggettivi per distinguere l'operatore che spicca tra gli altri per qualità e affidabilità del servizio.

Qual è la migliore rete mobile e perché?

Secondo l'ultimo aggiornamento di Altroconsumo, datato gennaio 2024, Vodafone si conferma come il miglior operatore di rete mobile in Italia. Con quasi 60.000 punti accumulati, Vodafone domina la classifica grazie alla sua eccellente performance sia nel 4G che nel 5G.

Il punteggio assegnato si basa su una serie di parametri tecnici che riflettono la qualità del servizio offerto. Questi parametri includono aspetti come:

• la velocità di download e upload;

• la copertura del segnale nelle diverse tecnologie (2G, 3G, 4G, 5G);

• la qualità della navigazione internet;

• la qualità del video in streaming.

Per la valutazione, Altroconsumo utilizza l'app CheBanda, una social app gratuita che permette agli utenti di effettuare test di velocità della loro connessione mobile.

Gli utenti contribuiscono con i dati raccolti sul campo, che vengono poi analizzati per valutare le prestazioni degli operatori. Oltre a questi test diretti, vengono considerati anche altri fattori come la disponibilità del servizio in diverse aree geografiche e l'affidabilità della rete.

La classifica delle reti mobili per qualità

La classifica aggiornata di Altroconsumo, basata su parametri quali velocità, copertura e qualità del servizio, vede Vodafone saldamente in prima posizione con 58.649 punti, seguita a distanza da Tim con 38.651 punti e Fastweb, che con 36.299 punti si piazza per la prima volta in questa classifica, mostrando risultati leggermente superiori a Tim per quanto riguarda il 4G, ma rimanendo dietro per le prestazioni in 5G.

Iliad e WindTre occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione, con Iliad che prevale su WindTre principalmente per la qualità della sua offerta 4G, anche se l'inclusione del 5G, la nuova generazione della telefonia, nel servizio ha un peso del 20% sulla valutazione finale nel giudizio complessivo. In definitiva abbiamo quindi:

• Vodafone (58.649 punti);

• Tim (38.651 punti);

• Fastweb (36.299 punti);

• Iliad (28.131 punti);

• WindTre (25.438 punti).

L'indagine condotta da Altroconsumo, grazie all'app CheBanda e alla collaborazione di migliaia di utenti che hanno condiviso le proprie esperienze di navigazione, offre una panoramica dettagliata e aggiornata sulle prestazioni degli operatori di telefonia mobile in Italia.

I risultati, frutto di 8 anni di monitoraggi e più di 16.000 misurazioni nel solo 2023, evidenziano non solo chi si posiziona al vertice per qualità e affidabilità ma anche l'importanza di una scelta informata da parte dei consumatori.