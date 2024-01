Vodafone rifiuta partnership con Iliad per le attività in Italia

Vodafone dice no ad Iliad e rifiuta l'accordo di partnership per la creazione di una joint venture tra le due compagnie telefoniche operanti sul territorio italiano.

La proposta di partnership

Lo scorso dicembre 2023 la compagnia telefonica francese Iliad ha reso nota una proposta di partnership avanzata dalla stessa Iliad a Vodafone.

Secondo quanto riportato nella nota informativa di Iliad, la proposta di partnership tra le due compagnie telefoniche avrebbe portato alla creazione di una newco nel settore telecomunicazioni.

Nell'ottica di questa joint venture, Iliad ha stimato il valore di Vodafone Italia è stimato intorno ai 10,5 miliardi di euro, ed avrebbe offerto al possibile partner circa 8,5 miliardi tra cash e finanziamento soci.

Per essere più precisi, nella nota pubblicata da Iliad si legge che, Iliad valuta Vodafone Italia per un valore di circa 10,45 miliardi di euro (Enterprise Value, EV). A seguito della Joint Venture, Vodafone otterrebbe il controllo del 50% del capitale sociale della NewCo, ed un pagamento in contanti pari a 6,5 miliardi di euro, oltre ad un finanziamento soci per il valore di circa 2 miliardi di euro. Tale finanziamento sarebbe finalizzato a garantire un allineamento a lungo termine. Inoltre, nella nota si legge che "L’equity value della partecipazione di Vodafone in NewCo al closing è valutato 1,95 miliardi di euro".

Si legge nella nota che, "ai fini della costituzione della NewCo, l’Ev di Iliad viene posta a 4,5 miliardi" di conseguenza Iliad, per ottenere il controllo del 50% del capitale sociale della Newco, dovrebbe versare ulteriori 500 milioni di euro prendere parte, si legge nella nota, ad un "finanziamento soci per 2 miliardi di euro".

Secondo round tra Vodafone e Iliad

La proposta di partnership avanzata da Iliad a Vodafone Italia lo scorso dicembre, non è stata la prima, già nel 2022 infatti Iliad aveva proposto a Vodafone l'acquisizione di Vodafone Italia, valutata in quell'occasione 11,25 miliardi di euro, circa 0,75 miliardi in più rispetto alla proposta avanzata a fine 2023.

Nel 2022 Vodafone rifiutò l'offerta di cessione di Vodafone Italia ad Iliad, e Xavier Neil, patron di Iliad, riuscì ad acquisire una quota del 2,5% di Vodafone.

Ad oltre un anno dal primo rifiuto di Vodafone di cedere Vodafone Italia ad Iliad, come anticipato, Iliad è ritornata all'attacco, proponendo questa volta non l'acquisizione, ma una partnership tra le due compagnie, partnership che, si legge in queste ore, essere stata respinta da Vodafone.

Vodafone dice no ad Iliad per la seconda volta

A distanza di circa un mese dalla proposta di partnership avanzata da Iliad a Vodafone resa nota da Iliad, la stessa Iliad annuncia la fine delle trattative.

Secondo quanto riferito dalla compagnia telefonica francese guidata da Xavier Neil, Vodafone avrebbe rifiutato l'offerta di formare una Newco in joint venture con Iliad per la gestione delle attività italiane delle due compagnie telefoniche.

Nella nota pubblicata da Xavier Neil, si fa riferimento al rifiuto del gruppo Vodafone rispetto ad una "ulteriore miglior offerta".

Sempre nella nota informativa, Iliad riferisce che proseguirà da sola la propria strategia per rafforzare la propria posizione in Italia.