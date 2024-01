La prima truffa del 2024 è quella di Trenitalia: ecco cosa devi fare se ne sei vittima

Il link arriva su WhatsApp, il sito appare in tutto e per tutto uguale a quello ufficiale di Trenitalia e l’offerta è più che vantaggiosa: un anno di viaggi gratis previa compilazione di un semplice form. È l’ultima trovata dei cybertruffatori per rubare dati sensibili a utenti ignari. Trenitalia, la celebre azienda di trasporti, ha già lanciato l’allarme, ma la truffa si sta ormai diffondendo a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale: ecco cosa fare e come difendersi.

Come funziona la truffa di Trenitalia

Migliaia di utenti WhatsApp da ogni angolo dello stivale stanno ricevendo da amici e familiari un messaggio apparentemente innocuo, che promette loro un anno di viaggi gratis con Trenitalia, tramite una fantomatica Carta Regalo. Un’offerta allettante, che spinge in molti a cliccare sul link allegato.

E anche qui, sembrano non esserci problemi. Da font e struttura della pagina ai colori, fino ai dettagli più minuziosi: il sito appare identico a quello ufficiale di Trenitalia.

Così, l’ignaro malcapitato viene convinto a inserire nome, cognome, indirizzo mail e i dati della propria carta di credito, nella speranza di riscattare la succosa offerta.

Purtroppo, al contrario, si tratta di una truffa phishing a opera di alcuni capaci cybertruffatori. Trenitalia ha già confermato che non esiste nessuna iniziativa di questo tipo, ma è impossibile stimare in quanti siano già stati vittime dello schema.

Un copione ben rodato, che sfrutta il passaparola per diffondersi sui social e sulle app di messaggistica più celebri. Sono conoscenti, amici e familiari ingenui a condividerlo alle altre potenziali vittime, creando un circolo vizioso che capitalizza sulla fiducia dei consumatori.

Il link funziona soltanto da smartphone: i PC, infatti, segnalerebbero la truffa e la pagina risulterebbe irraggiungibile.

Truffa Trenitalia: cosa fare?

Se abbiamo già ricevuto il messaggio truffaldino da un conoscente, amico o familiare, la prima cosa da fare è avvertire il nostro interlocutore e le persone a noi vicine della truffa.

Non dovremo in nessun caso aprire il link contenuto nel messaggio, e se dovesse capitare per errore, dobbiamo tenerci ben lontani dal form che il sito web ci chiede di compilare. Se dovessimo malauguratamente inserire i nostri dati, questi cadrebbero in mano dei truffatori dietro allo schema.

Facciamo uno screenshot del messaggio e inviamolo alla Polizia Postale, che avrà cura di raccogliere tutte le segnalazioni dei consumatori per effettuare le dovute indagini.

Se abbiamo già inserito i nostri dati nel form e li abbiamo inviati, la situazione si complica, ma mai disperare. Dobbiamo procedere subito con il blocco delle nostre carte ed effettuare una denuncia alla Polizia Postale o ai Carabinieri.

Controlliamo immediatamente il nostro estratto conto per verificare che i truffatori non abbiano già sottratto delle somme dal nostro conto in banca. Se così dovesse essere, ci troviamo nello scenario peggiore.

Si possono riavere indietro i soldi?

Le truffe informatiche rappresentano il reato più difficile da tracciare e punire proprio perché è quasi impossibile dare un volto a chi si cela dietro a questi schemi. Se le banche offrono un supporto alle vittime, i contenziosi possono durare mesi e i truffati potrebbero non riavere mai indietro le somme perse.

Per questo motivo, è sempre meglio prevenire che curare. Per evitare di cadere vittime di questo tipo di truffe, esistono alcune regole d’oro da tenere a mente:

• se è troppo bello per essere vero, lo è . Offerte sensazionali, mai viste prima e riscattabili in poche semplici mosse spesso celano truffe

• mai condividere i nostri dati sensibili se non possiamo fidarci al 100%

• anche se un sito web appare in tutto e per tutto identico a quello di una banca o di un ente conosciuto, è bene tenere comunque gli occhi aperti. Se non siamo al 100% sicuri di un’offerta o di una richiesta di informazioni, verifichiamo per telefono o via mail con l’interlocutore ufficiale

• tenere sempre aggiornate le password e le credenziali di accesso per ogni servizio online che utilizziamo

• segnalare qualsiasi attività sospetta alla Polizia Postale.

Furti di identità e cybertruffe sono in crescita nel nostro Paese: solo con il contributo di tutti e una corretta educazione digitale, potremo riuscire a debellarle.