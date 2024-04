Buono sconto da 300 euro da usare su Shein: è la nuova truffa che sta girando in rete

Le truffe in rete ormai sono all’ordine del giorno, soprattutto quando parliamo di acquisti online e su siti e-commerce internazionali.

Oggi più che mai, è importante controllare sempre con attenzione la posta elettronica senza mai sottovalutare alcun aspetto dell’email e dei messaggi che si ricevono.

In generale, sono sempre di più i tentativi di phishing che vengono utilizzati per ricavare informazioni private e ottenere l’accesso ai conti bancari.

Negli ultimi giorni, si sta diffondendo sempre di più la truffa sull’e-commerce Shein, con una comunicazione che promette un buono sconto sul sito di ben 300 euro.

In questo articolo, quindi, vediamo come funziona la truffa sul buono sconto Shein da 300 euro, come riconoscere la truffa e come evitare di farsi rubare dati e informazioni personali.

Truffa Shein: la promessa di un buono sconto da 300€

Per incentivare gli utenti a lasciare i propri dati e le informazioni private e personali, come ad esempio nome, cognome ma anche accessi a conti bancari, le strategie di phishing si sono sempre più affinate negli ultimi anni.

Tra queste, nell’ultimo periodo sono sempre di più gli utenti che stanno ricevendo una comunicazione apparentemente inviata da parte di Shein, uno dei principali colossi dell’e-commerce.

Infatti, sfruttando la reputazione ormai affermata del sito e-commerce, i malintenzionati stanno riuscendo a truffare centinaia di migliaia di utenti online, attraverso una comunicazione che promette la possibilità di vincere un buono da ben 300 euro da utilizzare su Shein.

Dunque, utilizzando delle immagini del brand, i truffatori inviano agli utenti dei messaggi tramite diversi canali. Tra questi, i più utilizzati sono sicuramente le email, ma anche i canali social o addirittura WhatsApp.

All’interno del messaggio inviato dai truffatori viene incluso anche un link ad un finto sito, somigliante a Shein.

È qui che le vittime vengono spinte a compilare un modulo per partecipare ad un fantomatico concorso estivo. Si tratterebbe di un concorso a premi a cui è possibile accedere soltanto dopo aver inserito alcuni dati.

A questo punto, viene chiesto all’utente di inserire i suoi dati personali. Tra questi, chiaramente, anche i dati della propria carta di credito o carta di debito, compreso anche ild dato del CVV e tutti i codici necessari per accedere al conto.

In questo modo, i truffatori utilizzano poi la carta di credito per procedere ad acquisti con quella carta, non autorizzati dal malcapitato utente.

Come evitare la truffa su Shein

Certamente la promessa allettante di poter vincere un buono sconto di ben 300 euro da utilizzare per i propri acquisti online sul portale di Shein è piuttosto allettante.

È proprio per questo che sono in tanti i malcapitati che purtroppo cadono nella trappola dei truffatori.

Proprio per questo motivo è fondamentale riuscire a capire quali sono i segnali e i dettagli a cui porre attenzione prima di fornire i propri dati e le proprie informazioni riservate, come appunto i dati per l’accesso e l’utilizzo della carta di credito.

A questo proposito, Shein, venuta a conoscenza della truffa che si sta diffondendo sempre di più e che sta sfruttando proprio l’immagine del portale e-commerce, ha avvertito la sua community sui canali social di fare attenzione, fornendo alcuni consigli.

In tal senso, innanzitutto, l’azienda sottolinea che ogni tipo di comunicazione, incluse quelle legate ad eventuali concorsi a premi organizzati per regalare buoni sconto e altro, sono inviate esclusivamente mediante gli account ufficiali dell’azienda.

Questo significa che le email effettivamente valide sono soltanto quelle ricevute da indirizzi email che terminano con @shein.com o @sheingroup.com.

Ma non è finita qui, tra i diversi suggerimenti forniti da Shein per evitare di cadere nella trappola dei truffatori c’è anche quello di verificare sempre l’identità del mittente ed eventualmente fare una segnalazione direttamente al servizio clienti ufficiale dell’e-commerce.

