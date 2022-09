L’estate sta finendo, ma la voglia di viaggiare in posti nuovi non finisce mai? Scopriamo insieme quali sono i paesi più belli (ed economici) da visitare in Asia.

A seguito dei rincari degli ultimi periodi, sta diventando sempre più difficile organizzare fughe a basso costo. Eppure una delle soluzioni migliori rimane quella di scegliere mete esotiche e lontane. Sulla base di dati e indici che tengono in considerazione la qualità della vita, il costo dei trasporti, l’ospitalità, il prezzo dei voli, sicurezza e servizi, copriamo insieme quali sono cinque dei paesi più economici del mondo e come pianificare al meglio la prossima destinazione.

Asia da scoprire: i paesi più belli da visitare in Asia nelle diverse stagioni

Un aspetto da tenere in considerazione quando si viaggia in un altro continente sono senza dubbio le condizioni climatiche. Infatti, è importante informarsi per bene prima di scegliere la destinazione finale. Questo perché ci potrebbero essere condizioni meteorologiche sfavorevoli, monsoni, piogge o basse temperature pronte a rovinare le vacanze.

Cina

Conosciuta per le sue tradizioni millenarie e per una cucina prelibata e autentica, la Cina è senza dubbio uno dei posti da visitare almeno una volta nella vita. Da non perdere la moderna Shangai, la Grande Muraglia, i numerosissimi monasteri e i templi che si trovano in ogni dove. Ma anche la parte più selvaggia e naturale con le grotte di Yungang, il parco naturale di Jiuzhaigo e di Zhangjiajie, la montagna sacra di Huangshan o ancora il suggetivo paese galleggiante di Whuzen.

Essendo un paese grande quanto l’Europa, il clima all’interno del Paese può variare a seconda della destinazione finale. In termini generali possiamo affermare che è preferibile fare un viaggio in Cina durante il periodo autunnale (tra settembre e novembre) o a maggio. Ma questo dipendete molto dalle zone che si vogliono visitare. Infatti, i migliori mesi per visitare Pechino sono aprile ed ottobre (anche maggio e settembre, ma con temperature ben più alte), a Shanghai è preferibile spostarsi nei mesi di aprile maggio ed ottobre; invece nel sud del paese, essendo una regione molto piovosa è meglio scegliere il periodo tra metà ottobre e novembre

Dubai

Nota per le sue costruzioni moderne e lussuose, a Dubai avrete la possibilità di visitare il grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa con i suoi 828 metri di altezza.

Ma Dubai è anche una destinazione affascinante per scoprire tradizioni mediorientali. Infatti, l’anima della città emerge passeggiando nei quartieri storici come il Bur Dubai o visitando i famosi souk, mercati di spezie, oro o tessuti. Da non dimenticare il Museo della città di Dubai e la Moschea di Jumeirah, famosa in tutto il mondo per la scenografica facciata in pietra bianca.

Inoltre, se amate lo shopping sfrenato, all’interno del Dubai Mall, il centro commerciale più grande al mondo, avrete senza dubbio un’ampia scelta da cui attingere. E se tra un negozio e l’altro vi venisse voglia di fare un po’ di sport, il centro commerciale ospita persino una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Inoltre, da non perdere la possibilità di organizzare una gita nel deserto, specialmente per lasciarsi ammaliare dallo spettacolo gratuito offerto dalle dune al tramonto.

Il periodo migliore per visitare Dubai è senza dubbio in inverno, da dicembre a febbraio, quando le notti sono fresche e il caldo diventa tollerabile, anche nel deserto.

India

Una menzione doverosa va all’India, ai templi induistici e buddisti, ai suoi colori e ai profumi inebrianti di tè e spezie che popolano ogni angolo del Paese. Senza dubbio un posto unico al mondo che merita di essere visitato e goduto affondo, dove il sacro si fonde con il profano tra colori, suoni e spettacoli suggestivi.

Tappa imperdibile è senza dubbio il Taj Mahal, una delle Sette Meraviglie del Mondo e doverosa una sosta sulle rive del fiume Gange, dove migliaia di persone si recano giornalmente per purificarsi nelle sue acque. Sosta anche a Nuova Delhi, tra traffico e caos, per vivere appieno quella che è la realtà vera e cruda della città e provare tutta l’autenticità di una metropoli di oltre 28 milioni di abitanti.

In termini generali, il periodo migliore per visitare l’India è d’inverno, da novembre a marzo. Ad ogni modo, essendo un territorio estremamente vasto, le differenze climatiche tra una regione ed un’altra sono notevoli. Si pensi che in alcune zone del nord tra dicembre e gennaio le temperature sono molto fredde. È pertanto opportuno fare le dovute considerazioni in base alla destinazione prima di scegliere il periodo consono.

Tra le mete asiatiche estive ci sono senza dubbio Sri Lanka, Malesia, Singapore.

In autunno-inverno la scelta ricade su Thailandia, Cambogia, Birmania, Filippine e Vietnam.

Invece la primavera rimane il periodo ideale per la Corea del Sud, il Giappone per apprezzare la sfioritura dei ciliegi, ma anche per la Cina, specialmente Hong Kong e Taiwan.

I 5 paesi dell’Asia più economici da visitare

Difficile fare una classifica, in quanto i paesi che riportiamo sono economici quasi allo stesso livello. In generale, possiamo affermare che i 5 paesi più convenienti sono Vietnam, Laos, Nepal, Thailandia e Cambogia. Oltre a questi, altri Paesi estremamente convenienti sono Indonesia, Malesia e Filippine. Si pensi che in alcuni di questi paesi una cena si aggira attorno ai 7 euro, mentre un pernottamento a meno di 10 euro.

Vediamoli più nel dettaglio.

Vietnam: Hanoi, Ho Chi Mnh City e Hoi An

Tra bellezze storiche, uno stile di vita esotico e rilassato e un costo della vita decisamente basso rispetto a quello italiano, il Vietnam viene considerato una delle mete preferite per l’espatrio. Stando ai dati raccolti dal sito Alpha Travel Insurance, la cifra per trascorrere una giornata in Vietnam è la più low budget delle mete asiatiche. In particolare, ad Hanoi saranno sufficienti meno di 17 euro.

In termini generali, il budget richiesto all-inclusive per due viaggiatori medi per due settimane in Vietnam è di soli 992 euro (circa 36 euro a persona al giorno). Infatti, se per consumare una cena in Italia sono richiesti almeno 30 euro, in Vietnam sono sufficienti 11 euro. Stessa cosa vale per l’alloggio, che vede un 62% di differenza nel prezzo finale. Infatti un hotel a 3 stelle per due persone in Vietnam può costare appena 36 euro, mente in Italia arriva anche a 100 euro. Anche per quanto riguarda i trasporti la situazione non cambia, infatti il biglietto del bus costa appena 0,30 centesimi (rispetto a 1,50 € italiano).

Nepal: Pokhara

Oltre ad essere una delle mete preferite dai backpackers di tutto il mondo, la posizione strategica vicino a numerosi siti naturali, rendono Pokhara una meta imperdibile. Infatti, oltre a godere della vista sulle montagne dell’Annapurna e aver la possibilità di fare escursioni in foreste abitate dalla più vivace vegetazione, ci si può anche rilassare tra grotte e cascate in ogni dove. Oltre ad avere paesaggi mozzafiato, un altro punto a favore di questa parte di Nepal sono i costi. Si pensi che il budget medio giornaliero è di poco meno di 17 euro.

In generale, il budget medio in Nepal per due viaggiatori per due settimane è di 1098 euro. In termini giornalieri a persona invece, saranno sufficienti meno di 20 euro per l’alloggio, 14 euro per i pasti, appena 4 euro per gli spostamenti e poco più di 3 euro per visitare le varie attrazioni turistiche. Il corso della vita in Nepal, infatti, è ben il 54% più economico di quello italiano. Si pensi che una cena di 3 portate non arriva a costare neppure 8 euro e che i prezzi alimentari sono letteralmente la metà rispetto a quelli a cui siamo abituati. Per fare un esempio il pollo costo appena 3,10 euro al kg, rispetto agli 8,70 euro italiani.

Thailandia: Chiang Mai

Se state cercando un po’ di pace fuori dal caos frenetico delle metropoli, allora Chiang Mai, situata nel nord della Thailandia fa al cado vostro. Il centro storico della città è caratterizzato da un fossato e da alte mura che richiamano i resti del Regno Lanna.

A Chiang Mai avrete la possibilità di godere di immense distese verdi nel nulla incontaminato, dei night market giornalieri, ma potrete anche avvicinarvi alla cultura locale visitando gli oltre 300 templi presenti nella città e nei dintorni, oltre che numerosi musei e giardini.

Anche in questo caso il budget è appena sotto i 17 euro giornalieri.

Ad ogni modo, se optate per un’altra località tailandese, non rimarrete delusi dai costi decisamente ridotti. Infatti, anche nel paese del sorriso, il budget medio per due persone per due settimane è di 1204 euro, dove con poco più 15 euro è possibile pernottare. In generale, potrete consumare i vostri pasti con soli 13 euro al giorno, ma se vorrete testare anche i piatti tipici del paese, allora i night market sopranno conquistare il vostro palato e soprattutto il vostro portafogli. Infatti, con meno di 2 euro avrete la possibilità di acquistare un piatto di pad thai, la specialità thailandese a base di vermicelli di riso, gamberetti/pollo/tofu, uova, arachidi e un mix di spezie e condimenti da leccarsi i baffi.

Laos



Anche il Laos è una delle mete più economiche in cui viaggiare. Infatti, il corso medio per una giornata, compreso di pernottamento, pasti, mezzi ed eventuali attrazioni è di poco più di 40 euro a persona, mentre pensando più in grande, per rendere l’idea dei costi, il budget medio per due viaggiatori per due settimane è di soli 1217 euro. Anche in questo caso, notiamo come il costo della vita nel Laos è del 12% inferiore rispetto che in Italia, dove una cena di tre portate arriva a malapena a costare 13 euro.

Stesso discorso vale per l’alloggio, dove un hotel a 3 stelle costa meno di 20 euro al giorno a persona e per gli spostamenti pubblici, dove un biglietto del bus costa appena 0.70 centesimi.

Cambogia

Un'altra meta asiatica economica è senza dubbio la Cambogia. Qui, tra le antiche rovine dei templi di Angkor, le immense distese nel verde, spiagge da far invidia alle mete caraibiche e tanta spiritualità, avrete l’imbarazzo della scelta per trascorrere il vostro tempo.

La vita in Cambogia è forse la più cara tra le economiche, seppur rimanga comunque il 31% meno impattante rispetto al trend italiano.

Qui, due settimane per due persone tutto compreso si aggirano attorno ai 1307 euro. Punto a favore sono senza dubbio gli hotel, i quali offrono possibilità di pernottamento a poco meno di 20 euro a persona. La stessa cosa si può dire per un pasto al ristorante, dove bastano appena 11 euro per una cena di 3 portate.