Ecco le 10 migliori destinazioni per la primavera 2024: la classifica delle mete più belle

La primavera è la stagione migliore per godersi una gita fuori porta, il primo bagno al mare o le prime escursioni nei sentieri di montagna, ma quali sono le destinazioni più belle per la primavera 2024?

Una ricerca di DiscoverCars evidenzia quali sono i luoghi migliori dove godersi il sole e le giornate di primavera.

Le 10 destinazioni più belle per la primavera 2024

DiscoverCars ha cercato su Instagram gli hashtag legati alla primavera più diffusi (fiori, fioriture, vacanze di primavera, ecc) con l'obiettivo di scoprire i luoghi preferiti al mondo per prendere il sole primaverile: nella classifica delle destinazioni più belle rientra anche l'Italia.

1. Olanda

L'Olanda conquista il podio della classifica delle destinazioni più belle per la primavera con 64.177 post su Instagram, la maggior parte dei quali provenienti dall'hashtag #DutchFlowers, utilizzato 61.461 volte. Probabilmente famosa per i suoi magnifici tulipani, questa è la meta ideale per godersi la primavera e il risveglio della natura.

2. Regno Unito

Anche il Regno Unito si classifica in alto nella classifica, occupando il secondo posto con i suoi 48.169 post sulla primavera.

3. Emirati Arabi

A brevissima distanza dal precedente, gli Emirati Arabi si classificano terzi nella classifica, con 47.858 posti complessivi.

4. Canada

Canada piazzato al quarto posto con 44.104 post.

5. Colombia

La Colombia, a sorpresa, occupa il quinto posto in classifica con 43.646 post su Instagram, la maggior parte dei quali taggati #ColombianFlowers,

6. Singapore

Chiamata affettuosamente la "città-giardino" per il suo impegno nella creazione di parchi e giardini appunto, Singapore si piazza al sesto posto in classifica con un punteggio totale di 36.208 e ben 35.846 post taggati #SingaporeFlowers.

7. Turchia

La Turchia occupa la settima posizione in classifica, taggata 27.870 volte nei post relativi alla primavera.

Non tutti sanno, infatti, che i tulipani sono originari - in realtà - della Turchia: ogni anno in occasione del Festival dei tulipani di Istanbul (che si svolge per tutto il mese di aprile) sia i visitatori sia la gente del posto possono divertirsi nel vedere i 30 milioni di fiori piantati in tutta la città.

8. Nuova Zelanda

A poca distanza dalla precedente, all'ottavo posto troviamo la Nuova Zelanda, con 27.640 post complessivi.

9. Finlandia

Non posto per la Finlandia, che ha ottenuto 26.773 punti grazie all'hashtag più popolare #SpringInFinland utilizzato 26.314 volte.

10. Australia

Chiude la top 10 delle destinazioni più belle per la primavera l'Australia, con 26.226 post combinati su Instagram.

L'Italia entra in classifica tra le destinazioni migliori

L'Italia è salita di una posizione rispetto allo scorso anno e ha ottenuto un buon 11esimo posto tra le migliori destinazioni di primavera 2024: il nostro Paese, infatti, è ideale in questa stagione e soprattutto attrattivo per i turisti.

Si possono visitare le città d'arte con un clima decisamente migliore e meno afoso rispetto all'estate, così come fare escursioni e sentieri su montagne e appennini, visitare laghi e percorrere ciclabili in sella alla due ruote. In alternativa, visitando il Sud e le Isole maggiori si può programmare anche il primo bagno dell'anno.

Se hai intenzione di trascorrere un weekend di primavera fuori porta, puoi scoprire quali sono le 10 migliori mete dove andare in Italia in questa stagione.