Viaggi culturali in Europa: le dieci migliori destinazioni per il 2024 secondo il Guardian

Molta curiosità per la prima Biennale di Malta ma anche le celebrazioni per il 250esimo anniversario della nascita dell'artista Caspar David Friedrich sono molto attese in varie località della Germania

Tra le migliori destinazioni per i viaggi culturali in Europa per il 2024, The Guardian ne ha scelte dieci, privilegiando quelle che offrono le migliori attrazioni artistiche. Rientra anche l'Italia con l'attesa mostra su Artemisa Gentileschi. Vediamo quali sono le principali destinazioni da non lasciarsi sfuggire quest'anno nel caso di un viaggio all'insegna dell'arte e della cultura secondo il quotidiano britannico.

Viaggi culturali in Europa: la classifica del Guardian

1) Varie località della Germania

Al primo posto nella particolare classifica stilata dal Guadian, troviamo varie città della Germania che celebra il 250° anniversario del nascere di uno dei suoi pittori più amati, il visionario Caspar David Friedrich (1774-1840). Attualmente, esposizioni dedicate a Friedrich sono in corso ad Amburgo (fino al 1 aprile), Berlino (dal 19 aprile al 4 agosto) e Dresda (dal 24 agosto al 5 gennaio 2025), quest'ultima città dove l'artista ha trascorso 40 anni e dove riposa nel cimitero Trinitatis. La sua città natale, Greifswald, ospita un festival (31 agosto-1 settembre) e tre mostre presso il Museo statale della Pomerania (dal 28 aprile). I visitatori hanno l'opportunità di seguire anche le tracce dell'artista, l poiché Friedrich prediligeva spostarsi a piedi, armato di album da disegno, esplorando luoghi rappresentati nei suoi dipinti, come l'Isola di Rügen o il suggestivo Parco Nazionale della Svizzera Sassone.

2) Malta

Al secondo posto troviamo Malta che prova a sfidare Venezia con la sua prima Biennale d'Arte che ha già coinvolto numerosi artisti provenienti da 75 nazioni. Intitolato "White Sea Olive Groves", l'evento esplorerà la contemporanea identità maltese e mediterranea attraverso opere d'arte. Le esibizioni avranno luogo in contesti storici, molti dei quali sono parte del patrimonio UNESCO, come l'intera Valletta, la capitale, con i suoi 320 monumenti storici. Luoghi di rilevanza, come il Palazzo del Gran Maestro a La Valletta, l'Armeria nella città vecchia di Birgu e i templi megalitici di Ġgantija a Gozo, saranno trasformati in spazi espositivi per la prima volta.

3) Estonia

Per il terzo anno consecutivo, tre città condividono il titolo di Capitale europea della cultura, tra cui Tartu, la seconda città più grande dell'Estonia e la più antica dei Paesi Baltici. Con testimonianze storiche risalenti al 1030, Tartu è stata a lungo il fulcro culturale del paese, con la prima università, giornali e teatro nazionale. La città, ricca di sale da concerto, gallerie e musei, accoglie un quarto della popolazione composta da studenti. Nel corso dell'anno della cultura, oltre 1.000 eventi sono programmati, culminando con la chiusura il 30 novembre.

4) Copenaghen, Danimarca

Originatosi dalla riconversione di un'area industriale in disuso dopo la chiusura della produzione di birra nel 2008, il quartiere accoglie edifici industriali restaurati risalenti al XIX e XX secolo, oltre a grattacieli di nuova costruzione. Secondo il quotidiano britannico, il quartiere vanta negozi di design, concept store, una galleria d'arte, una spa e il raffinato Hotel Ottilia, insieme a una varietà di caffè e ristoranti.

5) Gand, Belgio

Gand, Capitale Europea della Gioventù 2024, offre un'ampia gamma di attrazioni per i giovani visitatori. Tra queste, il Castello dei Conti, una fortezza medievale con una collezione di strumenti di tortura, Graffiti Alley (Werregarenstraatje), celebre per la street art, e il Campanile con 254 gradini che porta a visitare la mascotte cittadina, un drago. Le famiglie possono godere di un'avventura con l'app Fosfor the Dragon, una caccia al tesoro di due ore attraverso la città. Nei dintorni, il parco sportivo Blaarmeersen offre una spiaggia sabbiosa, un parco acquatico, uno skate park e altro ancora. Per i bambini, un'esperienza culinaria unica sono i cuberdon, dolci sciropposi al gusto di lampone, creati da un farmacista locale e venduti solo in Belgio.

6) Bad Ischl, Austria

Questa località termale, nota anche come residenza estiva dell'imperatore Francesco Giuseppe I, ha collaborato con 22 comuni rurali alpini per creare un'esperienza culturale condivisa. Uno degli elementi distintivi è il lago Attersee, fonte d'ispirazione per artisti come Gustav Klimt e Gustav Mahler. Tra gli eventi principali dell'anno, spicca "Salt Lake Cities", un programma di residenza artistica che dà nuova vita a 12 stazioni ferroviarie dismesse con installazioni, mostre e progetti pop-up. Un'altra attrattiva degna di nota è "Reise der Bilder", una mostra itinerante in tre sedi che presenta opere d'arte saccheggiate nella regione del Salzkammergut durante la seconda guerra mondiale. Tra gli altri eventi di rilievo figurano un festival di musica di strada, un festival teatrale e un festival di musica sperimentale e arte digitale.

7) Genova

La città ligure ospita un'importante mostra su Artemisa Gentileschi, con più di 50 dei suoi dipinti provenienti da tutta Europa e dagli Stati Uniti. La mostra si svolge nel Palazzo Ducale, che in varie forme ospitò il doge di Genova dal XII al XVIII secolo. Ha un atrio a volta, un vasto salone con enormi lampadari, una cappella affrescata, segrete e una torre con vista su uno dei centri medievali più grandi d'Europa.

8) Bodo, Norvegia

La terza città culturale è Bodø, nel nord della Norvegia, la prima ad aver ottenuto tale titolo a nord del circolo polare artico. Il suo obiettivo è diventare la capitale della cultura più sostenibile di sempre, con numerosi eventi all'aperto, sia sulla terra che in mare. La cerimonia inaugurale il 3 febbraio avrà luogo su un palco galleggiante nel porto. Tra le peculiarità dell'evento, si annovera un concerto in una grotta sommersa, dove i partecipanti dovranno essere subacquei accreditati , e l'installazione di una nuova scultura alta 10 metri raffigurante il poeta Petter Dass su un isolotto, visibile solo via barca. Sulla terraferma, gli highlights includono un evento all'aperto chiamato Midsummer Mischief, una biennale di land art unica in Europa e il primo festival delle luci invernali del Nordland.

9) Malmö, Svezia

In perfetta coincidenza con il 50° anniversario della vittoria degli Abba, la Svezia ospita quest'anno il concorso canoro dell'Eurovision. La città ospitante, Malmö, sarà animata nel weekend della finale, il 11 maggio, quando i fan dell'Eurovision scenderanno in massa, ma offre cultura tutto l'anno.

10) Strasburgo; Francia

In aprile, Genova passa il testimone a Strasburgo come Capitale Mondiale del Libro. Oltre 200 eventi legati ai libri si svolgeranno nei prossimi 12 mesi, tra cui il festival Arsmondo Utopia - dedicato al libro di Thomas More - presso l'Opera House di Strasburgo, che proporrà opere liriche, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri e dibattiti. Altri luoghi di interesse includono il Musée de l'Œuvre Notre-Dame, museo di sculture e vetrate, e il , che ospita opere di Magritte, Monet e Rodin.

