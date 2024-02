Tra le colline friulane, c’è il meraviglioso borgo del mosaico d’Italia: dove si trova

Per tutti gli amanti della storia, della cultura e dell’arte, in particolare quella dell’epoca medioevale, il nostro Paese offre dei posti meravigliosi, tutti da scoprire.

Tra i luoghi intrisi di storia e di fascino senza tempo, c’è sicuramente un meraviglioso borgo del mosaico, che si trova tra le colline friulane.

Di quale borgo stiamo parlando? Si tratta dell’affasciante borgo nascosto tra le rive del Tagliamento, il borgo del mosaico di Spilimbergo.

In questo articolo, dunque, andiamo a vedere nel dettaglio dove si trova il borgo del mosaico, quali sono le sue caratteristiche principali e dove vedere i mosaici più belli che si trovano proprio a Spilimbergo.

Per cosa è famosa Spilimbergo?

Il piccolo borgo di Spilimbergo, comune del Friuli-Venezia Giulia, sulla sponda destra del Tagliamento, rappresenta un luogo che rievoca storia e cultura, in particolare modo grazie all’arta del mosaico.

A questo proposito, infatti, tra gli aspetti che rendono famosa in tutta Italia (e non solo) la piccola città di Spilimbergo, c’è proprio quello della Scuola Mosaicisti del Friuli.

Si tratta di un istituto fondato nel 1922 con l’obiettivo proprio di offrire un’eccellenza nell’ambito della formazione artistica relativa alla realizzazione di mosaici, al fine di tramandare una tradizione millenaria.

Spilimbergo è dunque conosciuta ormai come la città del mosaico, per la presenza di questa prestigiosa scuola, ma non solo. Sono tantissimi i capolavori artistici custoditi in questo piccolo borgo dalle origini medioevali.

Va detto che, oltre all’arte del mosaico, Spilimbergo è famosa anche per i suoi edifici storici e suggestivi: dal bellissimo Duomo dallo stile gotico di Santa Maria Maggiore fino agli affreschi del Palazzo Dipinto.

Si tratta di monumenti e opere d’arte dal valore inestimabile che hanno reso Spilimbergo famosa in tutto il Mondo.

Dove vedere i mosaici a Spilimbergo?

È proprio vero: “Spilimbergo Città del Mosaico”, proprio come recitano i tre pannelli musivi, posti alle porte della città.

Per tutti coloro che non vedono l’ora di ammirare i bellissimi mosaici nel borgo di Spilimbergo, va detto che questa piccola città è un vero e proprio museo a cielo aperto.

Sono tantissimi i luoghi in cui è possibile lasciarsi sorprendere dalla bellezza dei suoi mosaici.

Dove vedere quindi i mosaici più belli a Spilimbergo? Alcune delle opere che sono state realizzate dagli artisti della Scuola Mosaicisti del Friuli possono essere ammirate anche semplicemente passeggiato tra le strade della città.

Ad esempio, proprio vicino all’istituto, nello specifico in Corte Europa, è possibile vedere un mosaico integrato nell’architettura, frutto del un progetto musivo “Europa”, ideato da Giulio Candussio nel 2001.

Per chi è interessato in particolare ai mosaici più antichi, nella piazzetta Walterpertoldo vi è un’insegna in mosaico risalente al 1931 e restaurata più recentemente dal maestro Rino Pastorutti.

E non è finita qui, sicuramente tra i mosaici più belli di Spilimbergo ci sono anche quelli situati nei punti principali della piccola città.

Stiamo parlando dei mosaici che si trovano a piazza Duomo, in particolare che caratterizzano l’edificio del Duomo di Santa Maria Maggiore, ma anche il Municipio con il mosaico “Spengemberg”, e la Biblioteca Civica in via Piave.

Dove si trovano i mosaici più belli in Italia

Sicuramente a rendere unico il borgo di Spilimbergo sono i mosaici di questa piccola città. Va detto, tuttavia, che questo borgo tra le colline friulane non è l’unico luogo in cui è possibile esplorare la bellezza dei mosaici.

Infatti, tra i mosaici più belli da vedere in Italia, ci sono sicuramente quelli considerati all’interno del complesso termale di Vasto, in Abruzzo, ma anche quelli che rivestono in pavimento dell’affascinante e maestosa cattedrale di Santa Maria Annunziata, ad Otranto.

Anche la Basilica di San Vitale, a Ravenna, ospita dei famosi mosaici tipicamente della scuola bizantina. Si tratta di quei mosaici che raffigurano Giustiniano, diventando uno degli esempi più importanti e famosi dell’arte musiva.

Ancora, tra i mosaici più belli da ammirare in Italia c’è anche quelli che si trovano nel sottosuolo dell’antica città di Narnia.

