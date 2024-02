Qual è la casa più stretta al mondo? Dove si trova questa originale abitazione

In pochi lo sapranno, ma esiste una casa davvero originale e sorprendente, si tratta della casa più stretta al mondo. Ecco dove si trova.

Per chi è alla ricerca di oggetti e di installazioni originali e particolari, esiste la casa più stretta al mondo, ed è anche visitabile.

Si tratta, più che di un’abitazione, di una vera e propria installazione artistica, realizzata da parte dell’artista Erwin Wurm, il quale ha appunto deciso di realizzare la casa più stretta al mondo.

Ma dove si trova questa particolare casa? E come è possibile organizzare una visita presso questa originale abitazione?

In questo articolo, vediamo tutto ciò che contraddistingue la casa più stretta al mondo, dando anche maggiori informazioni in merito a dove si trova attualmente l’abitazione e come poter organizzare una visita.

La casa più stretta al mondo: dove si trova

In molti, quindi, si domandano dove bisogna recarsi per poter vedere la casa più stretta al mondo.

A questo proposito, pare che l’abitazione più piccola al mondo si trovi a Le Havre, in Normandia, ed è nota a tutti sotto il nome di Narrow House. Nello specifico, la cornice che ospita la casa più stretta al mondo è quella di Square Claude Erignac.

Come anticipato nell’introduzione, si tratta di un’installazione artistica progettata da parte dell’artista Erwin Wurm.

L’artista austriaco è famoso proprio per la sua particolare visione dell’arte e del mondo, alla costante ricerca di opere artistiche che possano raccontare proprio del mutamento tra gli oggetti e il mondo che li circonda.

Da qui la decisione dell’artista ad avvicinarsi ad oggetti sempre più legati alla quotidianità, come appunto una casa.

La casa è stata realizzata da parte dell’artista Erwin Wurm, nel 1953.

Le caratteristiche della casa più stretta al mondo

Abbiamo quindi visto dove si trova la casa più stretta al mondo. Ora è il momento di dare qualche informazione in più in merito alle sue caratteristiche.

Innanzitutto le dimensioni della casa. A questo proposito, quella che è stata dichiarata come la casa più stretta a mondo realizzata dall’artista Erwin Wurm misura 7x13x16 metri.

La casa è circolata da un giardino alberato che circonda l’intera abitazione.

È chiaro che, a “causa” delle sue volute ridotte dimensioni, la casa più stretta al mondo può essere considerata sicuramente poco abitabile.

Ma quello che sorprende ancora di più è l’esperienza che può essere vissuta nel momento in cui si decide di visitare la casa dell’artista Erwin Wurm.

Infatti, gli oggetti e tutti gli arredi disposti all’interno dell’abitazione risultano essere schiacciati, quassi irreali.

Le diverse stanze della casa più stretta al mondo si susseguono diminuendo sempre più di dimensione e fino ad impedire ai suoi visitatori l’accesso. La sensazione claustrofobica che si vive all’interno della casa più stretta al mondo spinge chi visita l’abitazione a trovare sollievo una volta usciti.

Va detto che l’artista Erwin Wurm ha realizzato nel corso degli anni diversi modelli di questa casa, tutti ispirati dalla propria abitazione d’infanzia, rielaborati ed interpretata in maniera visionaria, così come tutte le sue opere.

Tuttavia, sicuramente la casa più stretta del mondo in Normandia rappresenta uno dei lavori più iconici dell’artista.

