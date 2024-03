Nel cuore dell'Italia c'è un gioiello segreto: ecco dove si trova il Giardino di Ninfa

Se ami la primavera, sicuramente apprezzerai luoghi a contatto con la natura in cui le piante e i fiori fioriscono al massimo del loro splendore. Ed è quello che accade al Giardino di Ninfa, una vera e propria oasi di pace immersa nel verde visitabile in alcuni periodi dell'anno.

Profumo di fiori e colori vivaci, immersi in antiche mura caratterizzano questo posto, che è perfetto per una gita fuoriporta romantica o in famiglia per poter ammirare le bellezze della natura da vicino.

Il Giardino di Ninfa: la storia

Questo luogo è stato realizzato dalla famiglia Caetani e nasce sulle rovine dell'omonima città medievale. A questo luogo si sono ispirati Virginia Woolf, Giuseppe Ungaretti, Alberto Moravia e Truman Capote.

La cittadina ha alle spalle una lunga e travagliata storia. Nel 1298 fu acquisita dai Caetani, ma per un secolo è stata contesa tra questa famiglia e i Borgia. Alla fine del 1300 la malaria provocò un graduale decadimento della città e fu soltanto nell'Ottocento che la famiglia Caetani fece risplendere questo posto bonificando la zona e restaurandolo. E fu proprio in questo che nacque questo giardino.

Nel 1930 Marguerite Chapin, una giornalista e collezionista d'arte, e, successivamente, sua figlia Leila, curarono il parco e hanno acquisito sotto la loro direzione l'aspetto romantico che conosciamo oggi. Nel 1976 è stata nominata Oasi del WWF per tutelare la flora e la fauna del posto.

Dove si trova il Giardino di Ninfa

Questo luogo incantato si trova a Cisterna di Latina, in Lazio. Si trova a un'ora e mezza da Roma, ai piedi dei monti Lepini. Nel 2000 è stato nominato Monumento Naturale della regione.

Quanto è grande il Giardino di Ninfa?

Il Giardino di Ninfa, che rientra tra gli 8 giardini da visitare in Italia, presenta rovine di un castello, chiese, campanili, ruscelli che formano un laghetto. Si estende su otto ettari con ben 1300 specie di piante, tra cui aceri, betulle, iris acquatici e magnolie. Il suo nome è dovuto al tempietto di epoca romana dedicato alle Ninfe Naiadi presente nel giardino.

Quando aprono i Giardini di Ninfa?

La particolarità di questo giardino è che è aperto solo in determinati periodi dell'anno. Considerando che la sua caratteristica è quella di poter ammirare dal vivo la fioritura delle piante, l'apertura è prevista da marzo a inizio novembre, anche se si consiglia di prediligere i mesi di aprile e maggio nei quali le fioriture sono al massimo del loro splendore.

I giorni di apertura sono principalmente il sabato e la domenica, inclusi i giorni di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio. Ecco i giorni di apertura:

• 16 MARZO

• 23 MARZO

• 25 MARZO

• 30 MARZO

• 31 MARZO

• 1 APRILE

• 2 APRILE

• 6 APRILE

• 7 APRILE

• 10 APRILE

• 13 APRILE

• 14 APRILE

• 20 APRILE

• 21 APRILE

• 25 APRILE

• 27 APRILE

• 28 APRILE

• 1 MAGGIO

• 4 MAGGIO

• 5 MAGGIO

• 11 MAGGIO

• 12 MAGGIO

• 18 MAGGIO

• 19 MAGGIO

• 25 MAGGIO

• 26 MAGGIO

• 1 GIUGNO

• 2 GIUGNO

• 8 GIUGNO

• 9 GIUGNO

• 15 GIUGNO

• 16 GIUGNO

• 22 GIUGNO

• 23 GIUGNO

• 29 GIUGNO

• 30 GIUGNO

• 6 LUGLIO

• 7 LUGLIO

• 13 LUGLIO

• 14 LUGLIO

• 19 LUGLIO

• 20 LUGLIO

• 21 LUGLIO

• 26 LUGLIO

• 27 LUGLIO

• 28 LUGLIO

• 29 LUGLIO

• 2 AGOSTO

• 3 AGOSTO

• 4 AGOSTO

• 6 AGOSTO

• 9 AGOSTO

• 10 AGOSTO

• 11 AGOSTO

• 15 AGOSTO

• 17 AGOSTO

• 18 AGOSTO

• 24 AGOSTO

• 25 AGOSTO

• 31 AGOSTO

• 1 SETTEMBRE

• 7 SETTEMBRE

• 8 SETTEMBRE

• 15 SETTEMBRE

• 15 SETTEMBRE

• 21 SETTEMBRE

• 22 SETTEMBRE

• 28 SETTEMBRE

• 29 SETTEMBRE

• 5 OTTOBRE

• 6 OTTOBRE

• 12 OTTOBRE

• 13 OTTOBRE

• 19 OTTOBRE

• 20 OTTOBRE

• 26 OTTOBRE

• 27 OTTOBRE

• 1 NOVEMBRE

• 2 NOVEMBRE

• 3 NOVEMBRE

Quanto costa il biglietto per visitare i Giardini di Ninfa

La visita al Giardino di Ninfa viene fatto attraverso la prenotazione sul sito web o in loco, fino a esaurimento disponibilità. Il costo è di 15,75 euro.

Gli orari di apertura vanno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 da aprile a giugno. La chiusura è posticipata alle ore 18.30 nei mesi di luglio, agosto e settembre, mentre nei mesi di ottobre e novembre è aperto dalle ore 9 alle ore 15.30.

Quanto tempo serve per visitare i Giardini di Ninfa

L'ingresso al parco è previsto in fasce orarie, secondo la prenotazione effettuata. Si effettuano soltanto visite guidate. La durata della visita è di circa un'ora. I bambini al di sotto dei 12 anni non devono essere indicati nella prenotazione.