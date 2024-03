Treno low cost Milano-Barcellona: ecco orari, compagnie e prezzi

Barcellona è una delle città più belle del mondo. Non solo, è anche accogliente e si mangia da Dio. Se avete intenzione di partire da Milano e non volete viaggiare in aereo, sappiate che c'è un treno low cost che vi porta a destinazione il tempo di una notte.

Treno low cost Milano Barcellona: ecco quanto costa

Se state pensando di viaggiare da Milano a Barcellona in treno, sappiate che potete tranquillamente trovare un biglietto low cost. Ovviamente, la durata sarà maggiore rispetto all'aereo, ma potreste godere di panorami che solo i mezzi di terra garantiscono.

Partiamo proprio dalla durata. Generalmente, un treno veloce da Milano impiega meno di 12 ore per arrivare a Barcellona, per l'esattezza 11 ore e 27 minuti. Calcolate che parliamo di una distanza di 730 chilometri. Gli orari di partenza sono diversi, ma il consiglio che vi diamo, specialmente se non amate trascorrere troppo tempo seduti, è viaggiare di notte. Così facendo vi addormenterete in Lombardia e vi risveglierete in Spagna.

Nei giorni feriali, il primo treno low cost parte da Milano alle ore 6:00 circa. L'ultima partenza, invece, è intorno alle 00:45. Il sabato e la domenica, invece, la prima partenza è sempre alle 6 del mattino, mentre quella notturna è posticipata di qualche minuto, alle 00:54.

Considerando che la tratta Milano-Barcellona è molto battuta, ci sono parecchie corse giornaliere. In media, parliamo di circa 7 treni al giorno, con 29 partenze ogni 24 minuti nei giorni feriali. Il prezzo base? Un biglietto singolo parte da 133,76 euro.

Milano-Barcellona in treno: quante fermate fa?

Barcellona è la città dai mille volti, perfetta da visitare in ogni periodo dell'anno. Perfino a dicembre potreste trovare delle giornate miti, che vi faranno venire voglia di non rientrare più in Italia. Tornando ai treni low cost, ci sono alcune precisazioni da fare.

Generalmente, il viaggio tra Milano e Barcellona prevede un cambio di treno. In base alla compagnia che si sceglie e alle tempistiche, il prezzo del biglietto potrebbe cambiare molto. Acquistandolo con 30 giorni di anticipo, ad esempio, potreste spendere 233 euro circa, mentre con 7 giorni di anticipo 239 euro. Ovviamente, comprando il ticket il giorno stesso della partenza il costo potrebbe essere stellare.

Considerate, che le prenotazioni per i treni Milano-Barcellona aprono con 6 mesi di anticipo, quindi avete tutto il tempo per accaparrare una buona offerta. Al momento, le compagnie che coprono questa tratta sono: AVE, AVE INT, EuroNight, FS100, Frecciarossa, Frecciarossa 1000, Renfe-SNCF, TGV e Thello.