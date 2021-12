I mercati stamattina si sono svegliati con un positivismo che non vedevamo da metà novembre. L'indici europei segnano rialzi supportati da un ottimismo tra gli investitori che sfocia in un FtseMib da +3% in chiusura odierna. Cosa succederà nei prossimi giorni?

I mercati stamane si sono svegliati con un positivismo che non vedevamo da metà novembre: tra gli investitori c'è una propensione positiva che ha portato gli indici europei a segnare rialzi dall'1,35% al 3% dell'indice italiano raggiunto in chiusura odierna.

Ma cosa sta succedendo in questo momento in europa?

La pandemia oramai sembra essere controllata da un'esperienza biennale che ha creato efficaci misure di contenimento ai contagi applicabili da paese a paese.

Ma il protagonismo di questa condizione sanitaria ha prodotto molteplici effetti sui mercati tali da farci vedere ampie movimentazioni che vanno dal -40% al +90% prodotto sul solo indice italiano.

Questo a destabilizzato l'economia e gli investitori, i quali, travolti dagli eventi, hanno cominciato, dopo il fatidico marzo 2020, a comprare senza mai guardarsi indietro (come si può constatare dal grafico del FtseMib di seguito).

In altre parole ci troviamo in un periodo di fine stagflazione che anticipa di qualche lunghezza un possibile crollo dei mercati ed una conseguente recessione.

Ma il FtseMib non è il solo indice a crescere in questo momento: come dicevo in precedenza, l'europa procede con gli acquisti, ma fino a che punto l'economia può sopportare una crescita così imponente?

Visione di Lungo periodo

Il grafico ci indica due possibili zone target che si potrebbero alternare nel primo trimestre del 2022:

i 28800 punti, zona di fine ciclo e di inversione che potrebbe portare con se un esaustività tale da produrre una distribuzione che nella sua discesa arriverebbe sui 21000 punti, zona di un forte livello di supporto confluente con il 50% del ritracciamento di Fibonacci riferito all'ultimo impulso rialzista di lungo periodo.

Guardando la ciclicità, inoltre, possiamo osservare come l'ultimo ciclo a 60 giorni sia terminato a novembre, anticipando di qualche giorno, ma la ciclicità triennale sia coerente con l'attuale stato del grafico.

Quindi avvalorando una possibile inversione di breve, potremo prevedere un primo cico ribassista seguito poi da un ampia forza relativa che porterebbe ad un rimbalzo sui 21000 punti per poi proseguire a rialzo, abbattendo i limiti volumetrici.

Gli altri indici europei

Questo andamento del FtseMib rispecchia in parte l'andamento degli altri indici europei che stanno performando in maniera sincrona con l'indice italiano, con l'eccezione della lateralizzazione del Dax che, come vediamo, è rimasto sotto i suoi limiti, senza infatti staccarsi dai suoi massimi sui 16000 punti.

In questo momento i 15300 punti sembrano tenere un debole rialzo, che potrebbe però rafforzarsi nelle prossime sedute fino a 15650 per poi portarsi sui minimi a 14500, spinti da possibile vendite sotto i 15000 punti.

Al contrario l'indice britannico potrebbe portarsi nuovamente sui 7550 punti per via di una buona forza relativa ed una divergenza rialzista tra prezzo ed Rsi che porterebbe a raggiungere un forte nodo volumetrico a 7550 lasciandone un altro molto forte sui 7050 che ha avuto funzione di barriera per ulteriori ribassi.

In vista dei sconti del mercato annuali, attenzione al possibile colpo di coda a cavallo dell'anno 2022: non solo le mani forti potrebbero approfittare del momento di restrizioni pandenemiche; ma avranno l'occasione di gonfiare i movimenti per cogliere il momento migliore per sferrare l'attacco al ribasso.

Quindi attenzione ad investimenti dell'ultimo minuto!