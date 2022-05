I principali indici azionari reagiscono dopo aver formalizzato una capitolazione. I modelli previsionali concordano nel prevedere una reazione, dopo il minimo ciclo del 20 maggio scorso. Le "tre R" che hanno attanagliato gli investitori fino ad ora, iniziano a fare meno paura.

La scadenza ciclica del 20 maggio del Delta System ha colto ancora una volta con precisione esemplare, il minimo dal quale è partita la reazione furibonda del mercato azionario americano. Lo S&P500 ha terminato l’ottava con una performance del +6.5%: miglior risultato da novembre 2020. Spettacolare il balzo di venerdì: maturato immediatamente dopo il superamento della resistenza giornaliera, che aveva contenuto egregiamente i precedenti tentativi di inversione verso l’alto.

Dopo sette settimane consecutive di ribassi, i mercati azionari americani manifestano la chiara volontà di recuperare posizioni. Un tentativo destinato ad essere coronato da successo?

S&P500 e MSCI World sono reduci da una capitolazione su base settimanale, come riportato una settimana fa. Questo setup è condizione necessaria ma non sufficiente per una ripartenza: occorre una chiusura superiore alla “barra setup”, in effetti manifestatasi nei giorni passati. Il tentativo appare meritevole di essere ritenuto credibile.

Le borse dall’inizio dell’anno sono state appesantite dalle “tre R”: recessione minacciata, rendimenti in ascesa e Russia. Il primo fronte risulta adesso ridimensionato dalle dichiarazioni concilianti di alcuni esponenti della Fed, che prefigurano una pausa a settembre nel processo di aumento dei tassi ufficiali: l’enfasi passando dunque dalla lotta senza quartiere all’inflazione, alla preservazione della crescita.

Il secondo fronte fa registrare timidi progressi, con i tassi di interesse che beneficiano di un raffreddamento vistoso delle aspettative inflazionistiche. Quanto al terzo fronte, lo stallo in atto in Ucraina trova conferma in un gas naturale in continuo calo nel Vecchio Continente. Segno che gli invasori hanno raggiunto il culmine della loro aggressività.

La sequenza delle ultime sedute a Wall Street è degna di nota sotto il profilo dell'ampiezza di mercato. Ne ripariamo dettagliatamente nel Rapporto Giornaliero di oggi, perché le implicazioni di questo setup promettono di andare ben oltre il breve periodo. Disponiamo adesso di conferme circa il timing del potenziale minimo dell'anno.