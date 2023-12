Pro e contro degli investimenti di breve e lungo termine

Il seguente articolo è stato realizzato in collaborazione con FWU, compagnia assicurativa fondata a Monaco di Baviera nel 1983 e attiva anche in Italia.

L’investimento finanziario è un’attività alquanto complessa che richiede un’adeguata preparazione, in assenza della quale si rischia di mettere seriamente a repentaglio il proprio capitale.

Quando si investe è necessario avere un piano d’azione ben preciso, ossia bisogna definire una strategia, da cui poi dipenderà in larga misura l’esito positivo o negativo di un investimento.

Uno dei fattori principali da individuare è quello dell’orizzonte temporale, vale a dire il lasso di tempo in cui si può fare a meno delle proprie risorse finanziarie, mantenendole impegnate in un investimento.

Quando si parla di investimenti finanziari, solitamente si fa riferimento al breve, medio e lungo periodo, a seconda della durata degli stessi.

In questo articolo ci focalizzeremo in particolare sul breve e lungo termine, andando a individuare i vantaggi e gli svantaggi dell’uno e dell’altro.

Investimenti di breve termine: i pro ...

Per quanto non ci sia una classificazione univoca e riconosciuta universalmente da tutti, possiamo dire che gli investimenti di breve termine sono quelli che hanno una durata inferiore a 2-3 anni.

Come nel caso degli altri orizzonti temporali, anche una strategia di breve periodo presenta vantaggi e svantaggi.

Tra i pro di un investimento di breve termine segnaliamo in primis la sua liquidabilità, ossia la possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro in tempi rapidi.

Un altro vantaggio è offerto dalla sicurezza, visto che l’impiego di risorse per un arco temporale ridotto consente di poter contare su un cuscinetto al quale attingere in caso di necessità o imprevisti.

Con un investimento di breve termine, inoltre, si possono realizzare dei profitti rapidi, sfruttando ad esempio opportunità di mercato in base al momentum o a condizioni favorevoli che possono essere circoscritte nel tempo.

… e i contro

Ai vantaggi appena descritti si associano inevitabilmente degli svantaggi, a partire dai rendimenti minimi che caratterizzano solitamente un investimento di breve termine.

Per ottenere dei risultati di una certa entità, bisogna investire somme elevate oppure effettuare operazioni mordi e fuggi con un rischio elevato di perdita del capitale.

Spesso gli investimenti di breve periodo non offrono uno scudo contro l’inflazione, nel senso che non sono in grado di mettere al riparo le proprie risorse dalla perdita del potere d’acquisto.

Un altro svantaggio da non sottovalutare è relativo ai costi elevati, visto che in una strategia di breve termine le commissioni e le spese di gestione delle varie operazioni possono avere un peso non indifferente.

Tra i contro di un investimento di breve periodo segnaliamo anche la maggiore esposizione ai rischi delle fluttuazioni dei mercati, che sono invece mitigati e non poco con un posizionamento di lungo termine.

Infine, segnaliamo anche il maggiore stress psicologico cui è sottoposto l’investitore, costretto a prendere decisioni e a effettuare operazioni con più frequenza in un arco temporale contenuto.

Investimenti di lungo termine: i pro …

Quando si parla di investimenti di lungo termine, ci si riferisce solitamente a quelli con una durata superiore a 5 anni.

Tra i vantaggi di cui può godere chi investe con questo orizzonte temporale abbiamo la possibilità di realizzare dei rendimenti più elevati in confronto a quelli di un investimento di breve termine.

Impiegando le proprie risorse finanziarie più a lungo, si può infatti beneficiare dei vantaggi dell’interesse composto, grazie al reinvestimento dei rendimenti nel tempo.

Con un investimento di lungo termine si può aumentare il profilo di rischio, riuscendo a sfruttare il maggior tempo a disposizione per recuperare le perdite e quindi tendenzialmente contenerle.

Questo obiettivo è più agevolmente raggiungibile anche grazie a una migliore diversificazione di portafoglio che permette di cogliere le migliori opportunità del mercato.

Un investimento di lungo termine, inoltre, permette di affrancarsi o quantomeno ripararsi meglio dall’ansia della volatilità dei mercati, visto che non si devono prendere frequentemente nuove decisioni dopo quella iniziale,

Un altro vantaggio è dato dalla possibilità di investire da subito anche con piccole somme, con versamenti ripetuti nel corso del tempo che permetteranno di raggiungere risultati molto soddisfacenti.

Infine, oltre a ridurre i costi delle commissioni e della tassazione delle plusvalenze, con un investimento di lungo termine, si possono sfruttare le opportunità dei megatrend che offrono innumerevoli vantaggi.

… e i contro

Come ogni medaglia ha il suo rovescio, anche gli investimenti di lungo periodo presentano dei risvolti negativi.

Il primo è che il capitale viene immobilizzato per un periodo di tempo esteso e questo è un fattore chiave da mettere in preventivo, nella consapevolezza di non poter utilizzare le somme investite prima di una certa data.

Tra i rischi di un investimento a lungo termine c’è proprio quello di non riuscire a raggiungere determinati obiettivi di crescita del capitale se si dovesse avere bisogno di disinvestire prima del previsto.

Infine, uno svantaggio dell’investimento a lungo termine è il rischio di non essere in grado di proteggere il capitale da eventuali impennate dell’inflazione, che potrebbero impattare in maniera più o meno significativa sulla bontà della strategia adottata in partenza.

