Gli NFT hanno travolto tutti, portando con loro molte novità . A questo proposito, la famosa collezione "99 Originals" di Logan Paul è una delle più chiacchierate e, in occasione dell'ultimo token lanciato, vedremo se si tratta di un successo o di un flop.

Gli NFT sono una realtà molto attraente, e ciò è un fatto innegabile. Questi asset digitali nati come evoluzione della tecnologia blockchain non smettono di sorprendere per gli utilizzi, i trend e l'innovazione di cui sono protagonisti.

Sempre più artisti e content creator stanno sfruttando la nuova tecnologia per aiutare il web a portare qualcosa di nuovo ai propri utenti, senza annoiare o risultare stagnante.

Logan Paul è uno di coloro che ha spinto il suo pubblico verso i Non-Fungible-Token, in particolare sfruttando i suoi canali principali su Youtube.

Per chi non lo sapesse, questo celebre youtuber è anche un ex pugile statunitense, wrestler e attore.

Inoltre è stato autore di famosi podcast come "IMPAULSIVE" in cui si affrontano temi disparati senza troppi giri di parole, in compagnia di altri personaggi famosi, provenienti sia dal web sia dal mondo dello spettacolo più tradizionale.

Gli NFT lo hanno appassionato da sempre e l'ultima sua collezione, denominata "99 Originals" è stata conclusa pochi giorni fa con l'ultimo token pubblicato sulle piattaforme dedicate.

Perciò vediamo di che si tratta!

NFT Logan Paul, esperienze precedenti, Criptozoo a parte?

Il noto personaggio del web non è nuovo ai Non-Fungible-Token. Nel 2021, infatti, egli fu molto criticato per via di un progetto basato sugli asset digitali in questione che si rivelò un flop colossale!

Il nome era CryptoZoo, un ecosistema in cui gli utenti potevano collezionare, allevare e scambiare animali ibridi e guadagnare con essi.

Tuttavia le immagini si scoprirono essere mere modifiche (venute molto male) di alcune immagini presenti nella libreria di Photoshop e si scoprì solo dopo che dietro tutto questo c'era lo stesso Logan Paul!

Egli si difese dicendo che all'epoca il team che lo affiancava "non era affidabile", ma gli utenti e gli investitori che seguivano già lo youtuber lo accusarono subito di truffa, dopo una raccolta di circa 1,8 milioni di USD.

Insomma, non era partito con il piede giusto e così, tra tante difficoltà e critiche, ha cominciato a lavorare a un nuovo progetto consolidatosi lungo il 2022: "99 Originals".

Il nuovo progetto 2022: "99 Originals"

Si tratta di una nuova iniziativa della star statunitense molto semplice, ma di sicuro impatto per tutti i suoi fan.

La collezione NFT si basa su 99 scatti in formato polaroid che la celebrità mette a disposizione degli acquirenti sulle piattaforme dedicate.

In pratica si tratta di 99 fotografie su pellicola che ritraggono alcuni dei momenti più significativi della vita di questo eccentrico americano.

Si tratta di un progetto cominciato il 18 aprile 2022 e che sembra essersi concluso con l'uscita dell'ultimo token proprio giorno 2 settembre, con il lancio dell'ultimo pezzo mancante.

Ecco l'ultimo NFT di Logan Paul

Il VIP del web ha così terminato la collezione che aveva promesso di lanciare nel corso dell'estate del 2022.

L'ultima foto è stata scattata a gravità zero con Logan Paul visto fluttuare nel mezzo delle restanti 98 polaroid, sancendo così la fine del progetto più unico che raro.

A maggio, Logan Paul ha lanciato il primo Non-Fungible-Token di "99 Originals" in collaborazione con Beeple e tutti i proventi del primo scatto (con la conseguente vendita) sono andati ai soccorsi di guerra in Ucraina.

L'ultima polaroid, invece, è stata lanciata con un'offerta iniziale all'asta di 12 ETH, circa $15.861.

Ancora oggi, alla fine del mese ci sono molte altre polaroid che i fan possono acquistare e contendersi, ma i prezzi sono da capogiro, sicuramente non per tutti!

Alcuni di questi NFT, infatti, sono stati battuti a 16 ETH, altri a 28 ETH o addirittura a 46 ETH!

Dove acquistare le 99 polaroid dello youtuber?

Logan Paul ha pensato di utilizzare una piattaforma dedicata per il lancio della sua collezione. Si tratta di Originals.com, il sito web che proponeva l'apertura delle aste dedicate a ogni NFT lanciato.

Le offerte potevano essere fatte solo con Ethereum sufficienti e dopo avere collegato il proprio wallet alla piattaforma, assicurandosi di avere abbastanza valuta digitale anche per le commissioni del gas.

Ogni volta che si doveva rilanciare poi, bisognava assicurarsi che la nuova offerta fosse superiore di almeno il 10% alla precedente per poter essere valida.

Inoltre questi ETH sono trattenuti sul sito Originals.com fino a quando l'offerta non viene superata. Successivamente al lancio sono state rese disponibili anche su Opensea.

Quali risultati ha ottenuto questa collezione NFT?

Questi token possono essere un campo minato e si erano dimostrati tali anche per il noto e curioso Logan Paul, ma questa volta sembra forse avere fatto centro.

Già, perché, nonostante il flop con CryptoZoo, sembra che la collezione NFT "99 Originals" abbia riscosso un discreto successo tra gli utenti e gli investitori.

Il progetto sembra poter andare presto soldout e non dovremmo restare sorpresi vista la maggiore trasparenza e naturalezza della celebrità riguardo questa collezione rispetto alla precedente, senza contare la sua notorietà crescente.

Un successo giustificato anche dal valore attuale della collezione NFT: $1.933.248,94!

