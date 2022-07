Quando parliamo di criptovalute e proviamo a mettere un po' da parte Bitcoin, non può che venirci in mente Solana.

Sarà perché si è rivelata nel tempo una delle rivali più agguerrite di Ethereum, o perché sta continuando a investire costantemente per ampliare la sua blockchain, ma è certo che una ripresa sembra alle porte.

Sì, perché nonostante il periodo ribassista, il mercato sembra cominciare a sorridere nuovamente alla criptovaluta in questione.

In particolare poi, i continui round di raccolta fondi stanno facendo accumulare alla società un capitale importante che sta riuscendo a fare evolvere bene la blockchain alla base del marketplace Magic Eden, con un interesse acceso per l'ambito gaming.

Negli ultimi giorni, infatti, Solana ha annunciato tramite questa sua piattaforma NFT come spenderà questo denaro raccolto: creando un nuovo dipartimento per gli investimenti nel Web3, Magic Ventures.

Magic Eden è diventata una dei fantomatici "unicorni" del settore, con un valore superiore al miliardo e con diversi round di raccolta fondi ancora in atto e l'interesse dopo questo annuncio è sempre maggiore.

La notizia ha ovviamente favorito anche la risalita della crypto, affondata come tutte le altre negli ultimi mesi, interessando vecchi e nuovi investitori.

Solana continua il suo momentum positivo

Una delle crypto più in voga degli ultimi anni. Sapete perché?

Ebbene, insieme ad altre valute digitali come Polkadot, Avalanche, Algorand e Cardano, opera con gli "smart contract", accordi costruiti su blockchain su cui si basa anche Ethereum.

Queste citate sono nate come alternativa alla criptovaluta n.2 e provano da tempo a sostituirla, con network più rapidi e commissioni più basse.

In questo momento la nostra Solana potrebbe davvero riuscirci e grazie alle ultime novità il suo prezzo dà ragione di credere che sia pronta per un nuovo allungo.

Il 19 luglio, la criptovaluta in questione ha segnato un +11% dopo una settimana in cui ha registrato un +36%!

Ma vediamo alcune possibili ragioni per questi ultimi giorni positivi.

Ultimo lancio della rivale di Ethereum: Magic Ventures

Non c'è crescita né margine di miglioramento senza investimenti.

Così, la piattaforma di Solana dedicata alla compavendita, creazione e promozione di NFT, lancia un nuovo dipartimento con lo scopo di creare investimenti ad hoc e strategie per sviluppare maggiormente le sue infrastrutture: Magic Ventures.

Magic Ventures accoglierà gli sviluppatori, che entreranno nell'ecosistema di Magic Eden, capace di offrire un trampolino di lancio per le vendite di nuovi NFT, nonché mercato secondario ideale per le vendite in corso.

In pratica questo nuovo braccio della società blockchain sarà strutturato in modo tale da garantire al network una crescita più rapida e sostenuta, pilotando l'investimento del capitale, senza necessariamente pensare ai profitti immediati.

Così cresce Solana: round B da 130 milioni di dollari

Questo rapido sviluppo è ovviamente stato possibile grazie a raccolte fondi di successo, con l'ultima che è stata ancora più stupefacente.

La raccolta svolta da Magic Eden è cominciata a marzo 2022, con un round A andato davvero bene che gli ha concesso di raccogliere 27 milioni di dollari.

Tuttavia, il round B ha concesso alla società di raccogliere ben 130 milioni di dollari!

Una cifra che incoraggia moltissimo il CEO e co-fondatore del marketplace, Jack Lu, che si dice entusiasta e pronto a fare crescere la piattaforma nei prossimi anni.

D'altronde, molti non lo sapranno forse, ma il marketplace di Solana è uno dei cosiddetti "unicorni" del settore.

Magic Eden è uno dei "crypto-unicorn"

La raccolta fondi è andata bene anche grazie ai dati positivi sulla piattaforma NFT targata $SOL.

Sì, perché innanzitutto essa controlla il 90% o più dell'intera quota del mercato NFT Solana e poi ha vuto una valutazione ben superiore al miliardo di dollari!

Avete capito bene, dopo il round B il valore di Magic Eden è salito a 1,6 miliardi di dollari statunitensi, facendola diventare una delle ultime società a essere valutata così tanto.

Il round è stato co-guidato da Electric Capital e Greylock, oltre al nuovo investitore Lightspeed Venture Partners e i precedenti investitori Paradigm e Sequoia Capital.

Investimenti e miliardi raccolti, ecco l'obiettivo del CEO

Come già detto, l'obiettivo è crescere.

L'azienda non è interessata a rapidi profitti, bensì alla crescita del marketplace e della rete blockchain che permetterà agli sviluppatori di concentrarsi su NFT e videogame, mentre loro forniranno tutti gli strumenti per operare al meglio nel Web3.

Per fare questo è stato scelto un nuovo CEO, Tony Zhao, che in precedenza operava a capo del colosso videoludico cinese Tencent.

La visione ovviamente è in linea con quella della società che lo ha selezionato: fare dell'ecosistema Magic Eden il numero uno per tutti gli sviluppatori del Web3.

In atto già alcuni investimenti che non sono stati ancora resi pubblici, ma Magic Ventures si è già messa in azione e sfrutterà ogni centesimo dei fondi raccolti per affermarsi sul mercato.