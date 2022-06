Solana ha deciso di creare un fondo da 100M per attirare tutti gli esperti di blockchain e criptovalute in Sud-Korea, riuscendo a dare nuova linfa a quello che potrebbe diventare il nuovo Paese fulcro del settore crypto, in particolare hub fondamentale per il Gamefi e metaverso.

Tra tutte le criptovalute, Solana è una di quelle che è riuscita a resistere alle scosse di mercato, mantenendo sempre un ruolo di prim'ordine nel settore.

Al momento attuale il suo valore è di 28,48 euro, assai lontana dai numeri di Bitcoin ed Ethereum, certo, ma comunque assai valida.

La blockchain propria di Solana è infatti una delle più performanti in assoluto ed è inutile dire che moltissime hanno provato a scavalcarla, ma senza successo.

Stiamo parlando di un vero portento in grado di superare enormemente perfino Ethereum, fatto sottolineato anche da Web Economia:

"Solana può elaborare fino a 50.000 transazioni al secondo (tps) e il suo costo medio per transazione è di $ 0,00025. Al contrario, Ethereum può gestire solo meno di 15 transazioni al secondo. Con le commissioni arrivate a punte di $ 70 nel corso del 2021."

Tra l'altro, lo scopo della blockchain decentralizzata in questione è quello di aumentare enormemente la scalabilità e permettere agli sviluppatori di creare un gran numero di dApp.

Nonostante il periodo fortemente ribassista e la consapevolezza di essere la migliore sul mercato, infatti, Solana lancia un fondo da 100M di dollari statunitensi per diventare uno dei fulcri dell'ormai imminente Web3.

La notizia fa scalpore e anche Criptovaluta.it ne fa eco, sottolineando quanto poco significhi il ribasso per una realtà così apprezzata come la blockchain Solana:

"Nonostante il mercato continui con movimenti laterali e senza riuscire a recuperare un trend positivo deciso, sono diversi i progetti che continuano ad investire somme molto importanti. Come Solana, che ha appena annunciato tramite il suo braccio Ventures l’avvio di un fondo da 100 milioni di dollari."

Sono sicuro che molti avranno da ridire a proposito del migliore momento per investire in criptovalute e nei progetti a esse legati, ma la verità è che stiamo parlando di un mercato in continua evoluzione che, nonostante il ribasso diffuso, sta venendo sempre più apprezzato e legittimato.

Inoltre non bisogna dimenticare che ci sono circa 19.000 criptovalute e tantissime blockchain che si combattono una fetta di mercato e assottigliare le fila non potrebbe che giovare a quelle che sopravviveranno a questa lotta.

Anche il CEO dell'exchange americano FTX e d'accordo, rilasciando una dichiarazione riportata dalla nota CNBC:

""Quando pensi alle blockchain... probabilmente non ci saranno centinaia di blockchain diverse in 10 anni, penso che ci saranno un paio di chiari vincitori per diversi tipi di applicazioni", ha detto Harrison."

Questo ci riporta alla questione iniziale: cosa c'è di meglio che uno sforzo che possa definitivamente tagliare fuori dal mercato tutte le concorrenti?

Solana lo sa e per questo ha creato questo fondo che mira a espandere e fare crescere il settore crypto e blockchain nel mondo, con un fulcro molto forte in Sud-Korea.

Solana Ventures, ecco il fondo da 100M!

L'attenzione della criptovaluta è diretta sul gaming.

In particolare, Solana Ventures ha raccolto capitali e li ha messi a disposizione dei professionisti sudcoreani che saranno all'altezza dell'opportunità.

Lo scopo è incentivare il settore Gamefi e gli NFT in ottica futura e mirando al metaverso ormai sempre più alle porte, con obiettivo il mercato in Sud-Korea!

Secondo Tech Crunch il fondo è garantito da alcune realtà consolidate di Solana che sta entusiasmando la comunità di appassionati crypto:

"Il fondo è sostenuto dal capitale della tesoreria della comunità di Solana oltre al pool di capitali del braccio di rischio, secondo Austin Federa, capo delle comunicazioni di Solana Labs."

Un occasione unica che verrà suddivisa in base alle dimensioni dei progetti che verranno proposti!

Ma non solo Ventures, un altro partner sostiene il progetto e la mole dell'investimento, garantendo l'elevata liquidità che il team Solana ha voluto mettere in gioco per i talenti sudcoreani.

Anche Solana Foundation partecipe del fondo, qual è la differenza tra le due?

Solana Ventures è una sussidiaria diretta del team appartenente alla criptovaluta che si preoccupa di provvedere al capitale necessario a fare crescere la rete proprietaria.

Quando parliamo di Solana Foundation invece stiamo parlando di una società con sede in Svizzera, no-profit, che mira a promuovere la crescita, la sicurezza e la conoscenza della rete in questione.

Inoltre, tra i progetti promossi che ovviamente saranno incentrati sulla blockchain Solana, saranno supportati alcuni di quelli facenti capo alla ormai deceduta TerraUSD!

Leggiamo infatti su Coin3 che il crollo non è da imputare a nessuno, ritenendo valide le basi su cui cercheranno di rimettersi a lavoro:

"La Fondazione Solana ritiene che gli sviluppatori di Terra non dovrebbero essere ritenuti responsabili per ciò che è accaduto sulla rete blockchain."

Interessante? Credo di sì, considerando che si tratta di un ecosistema morto, riportato alla luce da una concorrente del settore, non possiamo che aspettare e vedere quale sarà il risultato!

Ma perché così tanto impegno in un settore che al momento risulta decadente?

Tra NFT e Gamefi, Solana vuole diventare leader del Web3

Ricordiamo che il mercato a cui il fondo si rivolge è quello sudcoreano.

Solana sa bene dove si sta dirigendo il futuro e vuole specializzarsi nel settore Gamefi e NFT, magari dando nuova linfa e introducendo migliorie notevoli.

Il gaming è infatti un'industria che sta evolvendo rapidamente e in cui NFT, o blockchain più in generale, trovano terreno fertile, specialmente nei Paesi asiatici!

Basta prendere un articolo sul Cointelegraph e avrete un'altra prova di un mercato rigoglioso di opportunità per Solana:

"La Corea del Sud dovrebbe diventare un focolaio di NFT e sviluppo del metaverso in questo decennio con il governo che ha promesso 187 milioni di dollari per costruire il proprio ecosistema del metaverso."

Abbiamo già alcuni progetti appartenenti alla rete SOL che gioveranno sicuramente del fondo stanziato. Un esempio sono DeFi Land, Solajump e LadderCaster.

La questione riguarda come già anticipato anche gli NFT e le dApp (App decentralizzate) citate inizialmente che trovano in Solana lo strumento più scalabile e rapido del settore crypto per operare.

Perché Solana sta puntando alla Sud-Korea?

Alcuni di voi si potranno chiedere come mai il team della blockchain in questione abbia scelto l'Asia per ottimizzare la sua rete, ma si fa presto a dirlo.

Da più di vent'anni il continente asiatico sta diventando sempre più competitivo nel settore tecnologico e digitale, con particolare attenzione da parte della Sud-Korea che mira ad affermarsi nei mercati internazionali su più fronti.

C'è un particolare infatti che riguarda proprio la clausola esclusiva per l'utilizzo del capitale offerto che troviamo su FX Empire e non dobbiamo dimenticare:

"I soldi depositati nel fondo verranno utilizzati per finanziare e supportare una varietà di cryptovalute natie sudcoreane, con particolare attenzione a quelle collegate ai giochi, ai token non fungibili (NFT) ed alla finanza decentralizzata (DeFi)."

Sì, il fondo da 100M sarà solo per i sudcoreani.

Consideriamo che Solana collabora già da tempo con gli sviluppatori del Paese e questo ha di sicuro facilitato molto la comprensione del mercato interno asiatico, garantendo un approccio più rapido e una scelta ovvia da parte del team che doveva scegliere qualcuno con una certa esperienza nel settore gaming e crypto.

Videogiochi basati su blockchain e marketplace dedicati agli NFT, infatti, vengono creati di continuo in Sud-Korea e quest'ultimo annuncio non fa che fomentare l'industria già in fermento da anni, rendendo questo Stato il prossimo hub digitale del futuro.

Professionisti e start-up digitali: ecco chi cerca Solana!

La ricerca dei talenti è ovviamente aperta.

Tra i sudcoreani è ovvio che ci sarà una fortissima competizione per potere sfruttare i 100M messi a disposizione da Solana, ma non può che essere un bene per il futuro.

Sviluppatori informatici e ingegnere, intere compagnie impegnate nell'industria videoludica ed esperti di criptovalute o blockchain saranno ovviamente l'obiettivo principale della rete Solana, i professionisti più ricercati.

Le intenzioni della fondazione sono chiare su Solana.com:

""La Korea ha costruttori appassionati ed entusiasti che cercano di costruire in grande stile nel web3 e attualmente cercano la migliore blockchain su cui costruire a lungo termine", ha affermato Dan Albert, direttore esecutivo della Fondazione Solana. "

Obiettivo? Semplice, i migliori del settore saranno in grado di essere partecipi della crescita di quella che è considerata la migliore blockchain.

Saranno proprio questi individui a spingere milioni di persone a fare parte dell'ecosistema Solana e a rendere sempre più grande la rete che è potuta divenire la più performante dell'industria.

Questo è il secondo fondo per Solana, un altro era stato creato a novembre 2021! Rotta per il metaverso

Se credevate che questo appena lanciato negli ultimi giorni fosse l'unico investimento di Solana nel reparto gaming vi sbagliavate.

Sì, perché nel novembre dell'anno precedente, Solana Ventures, FTX e Lightspeed Venture Partners hanno collaborato per la medesima ragione, creando un altro fondo da 100M di dollari statunitensi!

Lo scopo era il medesimo: puntare al Web3, al metaverso, ponendo attenzione al settore gaming.

Ecco l'annuncio su Investing.com del 2021:

"Venerdì, Solana Ventures, Lightspeed Venture Partners e l’exchange di derivati FTX hanno annunciato il lancio di un fondo da 100 milioni di dollari per l’ecosistema GameFi. I fondi verranno utilizzati per investire in gaming studio, società tecnologiche e altri progetti “all’intersezione tra blockchain e gaming,” spiegano le compagnie."

L'ultimo potrà avere mirato esclusivamente alla Sud-Korea, ma sembra sempre più ovvia la volontà di Solana: guadagnarsi la corona all'interno del Web3!

Tra volatilità sorprendente e mercato tendenzialmente ribassista, molti trader stanno cominciando ad aver timore di una bolla sulle criptovalute, ma la rete SOL sembra solida e pronta a imporsi sempre più nel mercato.

Comincerà pure dal Gamefi, ma chissà che non punti al ruolo di criptovaluta numero uno!