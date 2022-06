Trader e investitori fanno sapere la loro e avvertono che questo potrebbe essere uno dei migliori momenti per investire in criptovalute. Il mercato è in forte ribasso, è vero, ma ciò non toglie che gli asset digitali stiano aprendo nuove strade a grandi aziende e piccoli consumatori. Sicuri che scompariranno nel nulla?

Dire che le criptovalute stanno attraversando una sorta d'inverno non è più riduttivo: in fondo parliamo di mesi in cui un trend ribassista ha bruciato miliardi di dollari.

Vi basti pensare che il miliardario, a capo di Binance, Changpeng Zhao ha perso un tesoro inimmaginabile solo nell'ultima settimana, con una fortuna stimata di 65 miliardi di dollari ridotta a circa 17,4.

Questo dovrebbe essere un monito per tutti coloro che desiderano investire, ma gli imprenditori e i trader più esperti sono chiari: Bitcoin e molte altre criptovalute meritano ancora l'interesse degli investitori!

Tanto per fare un esempio, Michael Saylor, che presiede in testa all'azienda MicroStrategy, ha acquistato 480 Bitcoin solo nelle ultime ore, nonostante il trend ribassista.

Ma non solo! Anche miliardari del calibro di Elon Musk sostengono le criptovalute, in particolare Dogecoin definendola la crypto della gente, anticipando la possibilità di acquistare in valuta digitale da SpaceX e Tesla su Twitter.

Insomma, il trend sarà pure ribassista, ma tra le ultime partnership con brand importanti del calibro di Bulgari, o gli ultimi NFT lanciati da Cristiano Ronaldo, dubito che le valute digitali e la blockchain stia per scomparire.

Ora però vediamo cosa segnalano gli esperti e quali potrebbero essere le ragioni a sostegno di un eventuale investimento nel mercato delle criptovalute.

Bitcoin è ormai un simbolo, non scomparirà nel nulla

Tutti conoscono il Bitcoin, ma, per chi si volesse rinfrescare la memoria, vi suggerisco una lettura approfondita qui per capire meglio le prime due criptovalute del podio.

Gli esperti hanno parlato e hanno espresso il loro parere, non sempre unanime, ma è chiaro come diverse società stiano cercando d'integrare Bitcoin all'interno delle proprie realtà e di come questo sia indice del fatto che il numero uno delle criptovalute è ormai qui per restare.

Da Coca Cola in Australia e Nuova Zelanda a Microsoft fino all'opzione di Paypal USA a Starbucks, tutti concedono di pagare con Bitcoin e sono solo alcune delle società a permetterlo.

Credete che aziende miliardarie si darebbero tanta pena per introdurre un metodo di pagamento destinato a scomparire? Mi sembra assai poco probabile, da qui la possibilità sempre più vicina che il suo valore possa crescere e mirare a vette sempre più alte di pari passo con la sua crescente diffusione.

Per maggiori dettagli sull'impiego del Bitcoin da parte di alcune realtà italiane, vi invito a leggere "Quali grandi aziende accettano criptovalute come pagamento?"

Ethereum, Solana, SAND, criptovalute che hanno trovato più di uno scopo

Grazie alle blockchain e alcuni progetti basati proprio su crypto come Ethereum, che detiene il primato nel settore degli NFT, è stato possibile espandere il mondo degli asset digitali e farlo crescere con le aziende più innovative.

Investire ora è importante perché le più rinomate criptovalute hanno un proprio settore che puntano a fare crescere!

Per esempio, Solana sfrutta la sua scalabilità per creare più dApp (App decentralizzate sempre più performanti) e investire nel mondo videoludico con il Gamefi, come dimostra anche l'articolo "Solana lancia fondo da 100M! Futuro del Gamefi in Sud-Korea". Oppure Sandbox, che sta definendo un metaverso dove sempre più utenti interagiscono e familiarizzano con il nuovo universo digitale accennato da Zuckemberg e Meta nel 2021.

E non solo loro, perché abbiamo anche Polygon(MATIC), Decentraland (MANA), o Algorand, per cui il fondo di esperti di Borderless Capital ha deciso d'investire ben 500M!

Ma tante altre ancora si dimostrano sempre più specifiche e con le idee chiare su progetti approvati e già di successo, capaci di trainarci facilmente verso il futuro!

Attualmente abbiamo un ottimo prezzo per acquistare diverse criptovalute importanti

Uno dei motivi più ovvi potrebbe sembrare anche uno dei più sbagliati, ma non è proprio così adesso.

Nel trading si dice "The trend is your friend", che in inglese significa "il trend è tuo amico".

Insomma, se il mercato sta scendendo bisogna continuare a vendere e sostenere il trend ribassista, ma le cose non sono mai state così semplici nei mercati finanziari.

Anzi, proprio ora che le criptovalute sono andate così giù, le valute digitali hanno fornito un ottimo ingresso a tutti gli investitori o trader che non ne hanno approfittato in precedenza.

Bitcoin ha perso più del 50%, ma anche Ethereum non scherza, passando da un massimo che ha quasi toccato i $5.000 fino al valore attuale di $1.100! Perfino il guru finanziario Robert Kyosaky sostiene che il crollo del Bitcoin sia una buona notizia, pronto anch'egli forse per un acquisto scontato.

Quale occasione migliore per chi vuole comprare criptovalute globalmente riconosciute come più che valide a prezzi tanto scontati in attesa di un'altra possibile bull run?

Profitti elevati per chi sopravvive al cosiddetto "inverno delle criptovalute"

Ovviamente comprare adesso alcune delle criptovalute non si rivelerebbe un errore nell'ottica di un profitto importante.

Ricordiamo alcune delle performance avute dalle criptovalute in precedenza?

Pensate se avessimo acquistato Dogecoin nel 2014, oppure Shiba Inu nel 2020!

Certo, al momento non abbiamo i prezzi iniziali delle criptovalute ormai divenute celebri, ma abbiamo comunque un mercato che ci garantisce nuove opportunità, nuove entrate, che potrebbero superare i massimi precedenti e fare decollare i nostri profitti.

Anche un esperto trader con sede a Dubai, JC Enriquez, è convinto che il 2022 potrebbe vedere sorprese rialziste e, nonostante gli alti e bassi, si dimostra ancora assai fiducioso di una prossima risalita senza precedenti.

Approvate, consapevoli e testate: le criptovalute sono più mature che mai

Perfino Snoop Dogg e il figlio Champ Medici sostengono il mercato delle criptovalute, giudicando la tendenza negativa un modo per allontanare chi non poteva fare parte di questo mondo fatto di progresso e innovazione.

Sì, perché tra le tante ragioni per investire nelle crypto proprio adesso, di sicuro c'è l'indiscussa utilità e innovazione che hanno portato in tantissime industrie, da quella musicale a quella sportiva, dalla moda a quella dei pagamenti, ma soprattutto la consapevolezza di un mercato maturo.

Se qualche anno fa, infatti, non si riusciva a essere ancora molto sicuri di quali risvolti potessero avere le criptovalute nella nostra quotidianità, nel 2022 lo abbiamo potuto scoprire e provare.

Abbiamo assaggiato la loro volatilità, abbiamo una sempre vaga, ma più chiara, idea di ciò che possiamo aspettarci e dell'utilità che possiedono, potendo così investire in modo più consapevole, maturo, ottenendo anche più facilmente informazioni necessarie.

Diffusione, innovazione, prezzi scontati, profitti potenzialmente maggiori e mercato consapevole.

Queste sono le ragioni per cui non possiamo evitare di valutare oggi l'acquisto delle nostre tanto discusse criptovalute!