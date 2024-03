Bonus auto, quali sono novità previste nel 2024? Tutto sulla riforma degli ecoincentivi

Novità 2024 per il bonus auto: gli ecoincentivi variano a seconda della classe dei veicoli e dell'ISEE. Ecco cosa prevede la riforma dell'agevolazione.

Anche per i mezzi acquistati durante l’anno corrente, gli automobilisti italiani potranno contare sul bonus auto. Rispetto agli anni precedenti, per l’anno 2024 sono però state previste delle novità riguardanti gli ecoincentivi.

Possiamo parlare, in un certo senso, di una riforma che riguarderà i bonus auto, con novità 2024 molto interessanti per chi intende acquistare mezzi sostenibili e a basse emissioni di CO2.

Al momento, alcuni dei cambiamenti in arrivo sono già noti. Ci si chiede però quando sarà possibile accedere agli ecoincentivi. Altri potenziali acquirenti, inoltre, si domandano su quali macchine vale l’ecobonus auto 2024.

Insomma, le domande relative ai nuovi incentivi per l’acquisto di automobili sono moltissime. Oggi cercheremo di rispondere insieme agli interrogativi più comuni, dando ampio spazio alle novità 224 che riguardano il bonus auto statale.

Bonus auto, le novità 2024: la riforma degli ecoincentivi

Che tra le novità 2024 relative ai bonus auto ci sia di mezzo una sorta di riforma non è ormai un segreto. Recentemente, infatti, il Ministro Urso è intervenuto per indicare quali saranno i nuovi criteri per l’accesso agli ecoincentivi.

In totale, sono stati garantiti ben 950 milioni da destinare ai bonus per l’acquisto di mezzi poco inquinanti. Alle auto, verranno destinati 793 milioni totali, suddivisi in base alle emissioni del nuovo veicolo acquistato.

Per mezzi green con emissioni fino a 20 grammi per km il fondo è pari a 240 milioni. Se il nuovo mezzo acquistato garantisce emissioni tra 21 e 60 grammi al chilometro, si accederà al fondo da 150 milioni.

I restanti 403 milioni, infine, finanzieranno gli acquisti di mezzi con emissioni dai 61 ai 135 g/km.

Ma la vera novità del 2024 relativa ai bonus auto riguarda il principio della proporzionalità. Gli incentivi verranno infatti erogati tenendo conto di diversi parametri, che non riguardano solamente le emissioni della nuova auto.

Si terrà infatti conto anche delle emissioni del vecchio mezzo rottamato, del prezzo del nuovo veicolo e, soprattutto, dell’ISEE di chi richiede il bonus.

Bonus auto 2024, novità sugli importi concessi: come incide l’ISEE?

Dunque, una delle novità 2024 più interessanti in merito al bonus auto riguarda l’ISEE familiare, che servirà a determinare l’importo concesso al singolo richiedente.

L’importo, inoltre, varia a seconda della classe del veicolo rottamato, oltre che a seconda delle emissioni del nuovo veicolo.

Per quanto concerne i veicoli elettrici, a zero emissioni e fino a 20 g/km, si potranno ottenere 6.000 euro senza contestuale rottamazione e senza presentare ISEE. In caso di ISEE sotto i 30.000 euro, l’importo sale a 7.500 euro.

Con rottamazione di vecchio veicolo, invece, gli importi salgono: si va dai 9.000 euro (che diventano 11.750 euro con ISEE fino a 30.000 euro) per la rottamazione di una Euro 4, fino a 11.000 euro (13.750 euro con ISEE fino a 30.000 euro) con contestuale rottamazione di mezzo Euro 2.

Chi presenterà un ISEE non superiore ai 30.000 euro, inoltre, ha la possibilità di accedere ad un incentivo da 8.000 euro con rottamazione di mezzo Euro 5. Possibilità non garantita in caso di ISEE più alto.

L’ISEE inciderà anche sul bonus auto 2024 richiesto per mezzi con emissioni comprese tra 21 e 60 g/km.

Per i mezzi ibridi plug in con emissioni entro i 60 grammi per km, senza alcuna rottamazione contestuale il bonus auto concede 4.000 euro senza ISEE, 5.000 con ISEE entro i 3.000 euro.

Anche in questo caso, con contestuale rottamazione l’incentivo sale.

Al contrario, per i mezzi con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km, l’ISEE non inciderà sull’ecobonus concesso.

Le opzioni previste, in questo caso, sono essenzialmente tre:

• 3.000 euro per rottamazione di mezzi Euro 2

• 2.000 euro con rottamazione di mezzo Euro 3

• 1.500 euro con rottamazione di mezzo Euro 4.

Non sono dunque previsti, in questo caso, bonus auto senza rottamazione.

Quanto arrivano gli ecoincentivi 2024

Ora che abbiamo chiarito tutte le novità 2024 in merito ai bonus auto, cerchiamo di capire quando arriveranno gli ecoincentivi.

Al momento, purtroppo, non si ha una data specifica. Si auspica che i bonus auto vengano resi disponibili entro la metà del mese di aprile, anche se mancano ancora i pareri tecnici del MEF e dei Ministeri Ambiente e Infrastrutture.

