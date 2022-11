Non tutte le successioni ereditarie si concludono con l’accordo e l’assenso di tutti gli eredi. Il testamento di un defunto, per un motivo oppure per un altro, può essere impugnato dagli eredi.

Sono casi in cui non mancano le contestazioni. Gli eredi che vogliono impugnare un testamento, però, devono rispettare alcuni termini ben precisi, ma anche molto diversi, in funzione della contestazione che hanno intenzione di sollevare.

Ci sono diversi termini per impugnare un testamento e non uno solo come, erroneamente, si presuppone o si è indotti a credere.

Quali sono questi termini? Faremo un’analisi dei casi in cui i testamenti possono essere impugnabili, correlata di alcuni pratici esempi e, in base ad essi, su quanto tempo hanno gli eredi per impugnare un testamento.

Impugnare un testamento: come fare e quali sono le termini

Diversi casi possono portare gli eredi a voler impugnare un testamento. Bisogna conoscere quali regole disciplinano l’impugnazione, oltre che le tempistiche da rispettare. Sui termini, abbiamo già anticipato che sono variabili in base alle varie situazioni. Si deve diffidare, quando si legge che i termini sono sempre gli stessi.

Prima di parlare di tempistiche, spieghiamo il processo di impugnazione. Il testamento è l’atto con il quale una persona, chiamata testatore, dispone quali sono le sue volontà per quando sarà passato a miglior vita. Tali volontà andranno, quindi, ad avere degli effetti sugli eredi, ma solo dopo la morte del testatore.

Si comprende subito che il testamento può essere impugnato solo dopo la morte del testatore.

Come si impugna? Il testamento si impugna con l’atto di citazione. Prima di andare in Tribunale, la legge prevede che si promuova un’azione di mediazione.

Senza soffermarci troppo sul processo di impugnazione, spostiamoci al cuore del nostro articolo: i motivi che potrebbero spingere gli eredi ad impugnare un testamento e quanto tempo hanno per farlo.

Quali possono essere i motivi che inducono un erede ad impugnare il testamento? Le ipotesi possono essere molte. Si può impugnare quando il testamento è falso, non è firmato o presenta una firma falsa, non è datato, è stato redatto sotto minaccia, per errore o per inganno. Inoltre, si può impugnare quando è stato redatto da una persona incapace, interdetta o inabilitato o, infine, per lesione della legittima.

Tutti questi casi, presentano termini di impugnazione differenti che possono variare dai cinque o dieci anni o, addirittura, senza termini di decadenza. Analizziamo tutte le ipotesi e le relative tempistiche.

Impugnare un testamento: tutte le ipotesi e i relativi termini

Facciamo questa breve, ma importante rassegna di ipotesi in cui gli eredi possono decidere di impugnare testamento.

Il primo caso è quello del testamento falso. Parliamo di quando viene redatto da una persona diversa del testatore. In questo caso è nullo, non ha nessun effetto e gli eredi possono impugnarlo in qualsiasi momento: non ci sono termini di decadenza.

Non ci sono termini di decadenza anche per impugnare un testamento non firmato oppure con una firma presumibilmente falsa, ovvero sottoscritto da un’altra persona.

Come non esistono termini per l’impugnazione di testamenti senza firma, lo stesso vale per quelli non datati. Si tratta, infatti, di un elemento che non può mancare.

Per impugnare, invece, testamenti redatti sotto minaccia, per errore o per inganno gli eredi hanno cinque anni di tempo dall’apertura della successione.

Analizziamo tutti e tre i casi. Quando viene redatto sotto minaccia, il testamento è annullabile. Si pensi ai casi in cui un testatore viene minacciato fisicamente o psicologicamente. Il secondo caso, è quello che comporta l’annullabilità del testamento a causa di un errore scusabile.

I testamenti redatti per inganno, invece, sono quelli in cui le volontà del testatore sono state viziate da un inganno per puro interesse economico.

Gli eredi possono impugnare un testamento redatto da una persona momentaneamente incapace. Si pensi, per esempio, ad un malato sottoposto a cure farmacologiche molto pesanti. Un testatore deve essere in grado di intendere e di volere: non può essere interdetto, inabilitato oppure sotto l’effetto dell’alcool o di droghe. Quanto tempo hanno gli eredi per impugnarlo? In questo caso, gli eredi possono contestarlo entro cinque anni dall’apertura della successione, provando che il testatore era incapace all’atto della redazione del documento.

L’ultima ipotesi riguarda testamenti per lesione della legittima. Gli eredi possono impugnare i testamenti entro dieci anni dalla morte del testatore, qualora questi abbia violato le quote di legittima.

Se, invece, il testatore ha donato un bene e il donatario lo ha venduto ad un terzo, gli eredi possono riprendersi il bene, attraverso l’azione di restituzione, ma massimo entro venti anni dalla donazione. Chi acquista un immobile donato, infatti, deve prestare molta attenzione ai rischi che corre e sapere come tutelarsi dagli eredi.