Hai sottoscritto un mutuo, ma hai perso il lavoro e non riesci più a pagarlo. O il costo della vita è aumentato così tanto che è diventato un peso. Come puoi liberarti definitivamente di un debito, senza dover pagare più niente al tuo debitore? Nel corso della vita possono capitare un'infinità di cose: a tutti può succedere di dover contrarre dei debiti e di non riuscire a saldarli. Per trovarsi realmente in difficoltà, a volte, basta veramente poco.

Purtroppo questo può accadere anche a quanti abbiano sottoscritto un mutuo con una qualsiasi banca. Basta un minimo ritardo, un'innocente inadempimento, che può scattare un antipatico pignoramento. È proprio questo il caso in cui è necessario sapere cosa sia il saldo e stralcio immobiliare. Quando può essere utile sfruttarlo? Facciamo un esempio pratico: qualche anno fa hai sottoscritto un mutuo per acquistare casa. Sei sempre stato regolare con il pagamento delle rate del mutuo, ma a causa di un'imprevista difficoltà economica non riesci più a far fronte alle rate. La banca ti avverte immediatamente: se continuerai ad essere inadempiente, rischi di perdere la casa. In questo caso ti può risultare utile il saldo e stralcio immobiliare. Scopriamo di cosa si tratta.

Mutuo, cos'è il saldo e stralcio

Sei uno di quelle persone che hanno sottoscritto un mutuo e adesso si trovano in difficoltà. E ti stai chiedendo cosa sia il saldo e stralcio. In estrema sintesi è una procedura attraverso la quale è possibile liberarsi di un debito, riuscendo a pagare meno del suo importo effettivo. In altre parole stiamo parlando di una vera e propria transazione, un nuovo contratto, attraverso il quale il debitore riesce a mettersi d'accordo con il proprio creditore, in modo da pagare solo in parte un'obbligazione. Attenzione, però, generalmente il pagamento deve essere effettuato in tempi brevi.

Anche nel momento in cui coinvolge un mutuo, la procedura di saldo e stralcio implica che il pagamento debba avvenire:

saldando completamente il debito, arrivando quindi alla sua chiusura definitiva;

a stralcio della parte che rimane, che a questo punto non dovrà essere più pagata.

È importante sottolineare che la procedura di saldo e stralcio di un mutuo conviene sia al creditore che al debitore. Nel dettaglio:

il creditore riesce ad ottenere almeno una parte di quanto gli spetta, in tempi brevi ed in maniera certa;

il debitore si libera completamente del proprio obbligo, pagandone solo una parte.

In altre parole il creditore che permette il saldo e stralcio del mutuo applica concretamente il detto popolare: pochi, maledetti e subito. Il debitore, invece, rimane invogliato a pagare, perché riesce a liberarsi del debito, pagando solo parte di quanto dovuto originariamente.

Saldo e stralcio di un mutuo: a quanto ammonta

Il debitore ed il creditore hanno la possibilità di accordarsi liberamente della somma da pagare. Il creditore, ad esempio, potrebbe accettare, come saldo e stralcio di un mutuo, solo e soltanto il 50% del debito totale. Altri, invece, potrebbero richiedere il rimborso del capitale, eliminando gli interessi. Nella maggior parte dei casi, comunque, il saldo e stralcio di un debito copre 2/3 dell'importo originario dovuto. Nel caso in cui debitore debba alla banca 21.000 euro, l'operazione potrebbe concludersi con un saldo e stralcio pari a 14.000 euro, ossia due terzi di quanto dovuto all'origine.

Attenzione, però, come abbiamo detto non c'è una regola precisa. Debitore e creditore hanno la possibilità di accordarsi liberamente, come meglio credono. Nel caso in cui il creditore sapesse che il debitore è nullatenente e che, quindi, qualsiasi procedura volesse intraprendere sarebbe inutile (stiamo pensando al pignoramento), potrebbe accontentarsi di un saldo e stralcio al 50%. Che almeno gli permetterebbe di portare a casa qualcosa.

Focus sul saldo e stralcio immobiliare

Un capitolo particolare lo dobbiamo necessariamente dedicare al saldo e stralcio immobiliare. Questa operazione permette al debitore di scongiurare il pignoramento del proprio immobile. In altre parole, optando per questa possibilità si evita l'esecuzione forzata sulla propria abitazione.

Sostanzialmente siamo davanti ad una procedura di saldo e stralcio del tutto normale, che per l'importanza del debito potrebbe mettere a rischio l'immobile del debitore: questo, infatti, potrebbe essere pignorato e venduto all'asta. I debiti che possono essere coinvolti in questa operazione sono il mutuo, ovviamente, ma comunque tutti quelli che potrebbero comportare il pignoramento della casa.

Nel caso in cui il pignoramento sia già avvenuto, il saldo e stralcio immobiliare permette di concordare con i creditori un prezzo di vendita dell'immobile più basso, liberando l'abitazione pignorata ed evitando un'asta. Ma proviamo a fare un esempio. Il debitore ha sottoscritto un mutuo ipotecario della durata di vent'anni. Dopo qualche anno viene licenziato e non riesce a pagare le rate: la banca si attiva per tornare in possesso del suo prestito. a questo punto il debitore avrà la possibilità di bloccare l'intero processo esecutivo e si può accordare per pagare una somma inferiore a quella dovuta in origine. In questo modo, fa salvo il suo immobile. Ovviamente, va precisato che la banca non è obbligata ad accettare la proposta di pagamento a saldo e stralcio, trattandosi pur sempre di una soluzione transattiva che necessita dell’accordo di tutte le parti coinvolte.