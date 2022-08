Vivere su quattroruote è permesso, ma quali sono le regole e gli accorgimenti che i camperisti devono osservare per poter usare il camper come fosse una casa?

Il camper è un mezzo di locomozione sempre più in voga per trascorrere delle vacanze alternative, soprattutto per chi preferisce una vacanza itinerante rispetto alla scelta di un sito fisso.

I più audaci, però, non lo utilizzano solo per un periodo saltuario, ma ne fanno una vera e propria dimora, abbattendo il cliché della casa tradizionale.

Se è vero che il fenomeno ha indubbiamente radici a stelle e strisce, bisogna considerarne l’allargamento anche in Europa e in Italia, dove sempre più persone scelgono di trasformare il proprio camper nella propria residenza.

Ma quali sono le regole per una vita in camper? Come viene gestita la questione afferente la residenza? Quali i costi da sostener?

Come trasformare un camper nella propria residenza

Nessuna legge pone il divieto di usare il camper come propria dimora fissa, ma al tempo stesso ci sono delle regole da rispettare.

Il primo blocco da superare per chi intende fare questo passaggio, è capire come e dove dichiarare la propria residenza, trovandosi in continuo spostamento.

La residenza, intesa come il luogo dove si ha la dimora abituale, è di fondamentale importanza per regolare diversi aspetti della vita di ognuno, come, ad esempio, il dovere del pagamento delle imposte comunali da pagare.

Per poter vivere in un camper, dunque, è necessario richiedere al Comune (solitamente quello di nascita), l’iscrizione all’anagrafe come persona senza fissa dimora, stabilendo un domicilio fittizio.

Essendo il camper un veicolo, questo non è equiparato alle case mobili; dunque, per vivere in camper non è indispensabile chiedere alcun tipo di permesso per costruire, permesso necessario anche nel caso delle case prefabbricate.

D’altro canto, il camper non può essere equiparato neanche ad una roulotte, e dunque non richiede di essere posteggiato nelle apposite aree, ben potendo essere fermato anche su porzioni di terreno pubblico.

Per impedire di incorrere nel reato di occupazione abusiva del suolo pubblico, ai camperisti sarà comunque impedita una sosta prolungata, insieme al divieto di aumentare lo spazio di occupazione del camper con sedie, tavoli o tendaggi. L’art. 185 del Codice della Strada regolamenta, poi, anche l’emissione degli scarichi del veicolo.

Perchè vivere in un camper

Le motivazioni principali di chi prende questa, per certi versi coraggiosa, scelta, sono due.

In prima battuta, molti sono spinti alla vita itinerante, dalle spese che una residenza fissa comporta, sia in termini di mantenimento (basti immaginare chi è in affitto non avendo case di proprietà), che di tasse da pagare allo Stato.

In secondo luogo, a volte la scelta dipende solo da un modo meno conformistico di vedere la vita. Sempre più persone preferiscono sentirsi cittadine del mondo più che di un singolo posto, e, armate di spirito di avventura, organizzano la propria vita su quattroruote.

Quanto costa vivere in un camper

I costi di una vita in camper dipendono, chiaramente, da diversi fattori.

Bisogna considerare in quanti si viaggia, con quale tipo di camper, valutare le condizioni di partenza iniziali di questo, e il costo del mantenimento del veicolo.

Ricordiamo che, essendo il camper un veicolo, dovrà rispettare tutte le regole imposte dal Codice della Strada, e quindi sottostare alla revisione obbligatoria periodica, al bollo, e dovrà essere in perfetto stato di funzionamento. Questi sono tutti fattori da ricomprendere nei costi fissi.

Utilizzando le stime raccolte intervistando coloro che vivono in camper in Italia, la spesa media mensile, tra costi fissi e variabili, è di circa 1500 euro al mese.

Per concludere, se la vita da camper può sembrare allettante soprattutto in termini di risparmio economico, non è da tutti condurre questo tipo di vita “selvaggia”.

Prima di fare colpi di testa, come su qualunque cosa, del resto, è consigliato pertanto valutare attentamente pro e contro.