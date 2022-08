Per costruire le verande servono sempre i permessi? Analizziamo i vari casi, spiegando quando si può costruire una veranda senza permesso e quando, invece, no.

Chi non vorrebbe una veranda? Probabilmente, in molti, ma molti altri non ne desiderano una. L’universo delle verande è molto ampio e ce ne sono di tutti i tipi. In base a gusti ed esigenze si possono costruire verande fisse o mobili, con vetri oppure senza, sui balconi di casa - anche in immobili siti in condominio - oppure in giardino.

Ma si chiedono sempre i permessi per costruirle? Anche in questo caso, non c’è una risposta univoca. È possibile costruire una veranda senza permesso? Per tutti i tipi di verande serve ottenere un permesso? Cosa rischia chi non rispetta le regole, infrange la legge e commette abusi?

Rispondiamo a queste e a molte altre domande, andando a vedere quando e, soprattutto, se si possono costruire verande senza richiedere e ottenere alcun permesso e quali sono le regole da rispettare quando l’immobile è sito in un condominio.

Si può costruire una veranda senza permesso in condominio? Cosa dice la legge

Molte persone desiderano costruire una veranda sul proprio balcone o terrazzo, anche quando si trovano in condominio. Ma cos’è la veranda? Si tratta di un balcone chiuso da vetrate, andando a realizzare, in questa maniera, un nuovo locale nel proprio appartamento.

È uno spazio che si andrebbe a prestare a molti più utilizzi come, per esempio, pranzarci o cenarci anche durante la stagione invernale.

Ma, soprattutto quando si vive in un condominio, costruire una veranda non è molto semplice, in quanto si va a realizzare un nuovo ambiente, ampliando il fabbricato e andando ad aumentare la propria quota millesimale.

Si possono costruire verande, chiudendo un balcone, senza richiedere e ottenere nessun permesso? Come abbiamo detto, costruire verande non è sempre semplice. La risposta, infatti, è negativa. Per la sua realizzazione è necessario il permesso di costruire. Per quale motivo? Andando a costruire la veranda si va, automaticamente, ad aumentare la volumetria dell’immobile, in quando si realizza un nuovo locale.

Proprio per questo motivo, servono i permessi e, in alcuni casi, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la modifica catastale all’Agenzia delle entrate, una volta conclusi i lavori di costruzione.

Qualche volta - purtroppo, spesso - si ignorano quali siano le regole, ma bisogna stare molto attenti perché si commettono abusi edilizi.

Nel caso specifico del condominio, per realizzarla è necessario solo parlarne con l’amministratore di condominio, senza chiedere il permesso all’assemblea - naturalmente, in base ai casi e al regolamento condominiale. Tuttavia, non sempre ciò è sufficiente. Infatti, non si deve ledere il decoro e l’estetica della facciata e non si può, tantomeno, costituire un pericolo per l’edificio.

Ciò che è importante è consultare il regolamento condominiale e verificare che non ci siano limiti in tal senso.

Come avere il permesso per chiudere una terrazza e costruirci una veranda

Per costruire una veranda, quindi, servono i permessi, ma non solo quando si vive in condominio. Si devono richiedere i permessi anche se si vive in una villa o in qualsiasi altro immobile singolo.

Come averli? Il permesso di costruire, la già menzionata Scia, si dovrà richiedere all’ufficio tecnico comunale. I permessi necessari variano in base ai regolamenti comunali.

Naturalmente, prima del rilascio della Scia si dovranno eseguire gli accertamenti necessari. Quali? L’immobile deve avere una volumetria residua per realizzare la veranda e, inoltre, non deve fare ombra o luce eccessiva agli altri appartamenti.

Nel caso dei condomini, come già detto, si dovrà darne comunicazione all’amministratore e farlo presente all’ordine del giorno in assemblea, agli altri condomini. È sempre bene controllare il regolamento di condominio.

Successivamente, avuti tutti i permessi, si dovranno aggiornare i dati catastali e rivedere anche le quote millesimali - nel caso di condomini. Come abbiamo già detto, la costruzione della veranda implica un aumento della volumetria dell’immobile e, di conseguenza, dei millesimi.

E se la veranda non rispetta né i parametri estetici né, tantomeno, quelli di sicurezza del fabbricato? In queste circostanze, previ accertamenti, l’assemblea condominiale può anche chiedere che essa venga smantellata.

Come fare una veranda chiusa senza permessi

Abbiamo detto che servono i permessi per costruire la veranda. Ma ci sono alcuni casi in cui, il permesso non è necessario. Quando è possibile? Solo in caso di verande mobili, cioè quando si possono rimuovere e sono solo temporanee, ovvero quando non necessitano di smantellamento o demolizione.

Si possono, quindi, realizzare senza permessi, solo le verande mobili appoggiate, ma non ancorate al pavimento.

In egual modo, si possono installare senza permessi le verande a tenda. Quali sono? Le semplici tende da sole. Devono essere ancorate con telai metallici alla parete o al soffitto. Le tipiche tende da sole, infatti, non creano un nuovo locale o pertinenza.