Il Mef ha lanciato il 26 febbraio la nuova emissione del BTP valore 2024 ed è subito successo.

L’annuncio della nuova emissione fatto con messaggio n° 17 del 26/01/2024, ha reso noto ai piccoli risparmiatori alcuni dettagli del nuovo lancio che arriva dopo le due precedenti emissioni del 2023,

Già in quell’occasione è stato un continuo crescere di richieste e dopo pochi giorni dalla nuova emissione si riconferma il boom di sottoscrizione per la nuova famiglia di Btp.

Il Btp Valore 2024 non si discosta molto dalle precedenti emissioni ma ha battuto ogni record di sottoscrizioni: il nuovo lancio ha dopo il terzo giorno di collocamento ha segnato il record storico per questa famiglia di titoli.

Scopriamo insieme il perché di questo successo e i dati al terzo giorno di sottoscrizione.

Btp Valore 2024, salgono le richieste: oltre 14 miliardi di euro in pochi giorni

Continuano a volare le sottoscrizioni dei piccoli risparmiatori per il Btp Valore 2024, il titolo di nuova emissione dello Stato lanciato dal ministero dell’Economia e delle Finanza (Mef) dedicato esclusivamente al mercato retail italiano ha fatto registrare record di richieste.

La sottoscrizione aperta il 26 febbraio 2024 terminerà il 1 marzo 2024 salvo chiusura anticipata.

L’emissione avrà durata sei anni, con un tasso minimo garantito del 3,25% per i primi tre e del 4% dal quarto in poi.

Ennesimo successo dunque del Btp valore che al terzo giorno di collocamento ha registrato record storico.

Nel dettaglio, a mercato chiuso il 28 febbraio è stata raggiunta la soglia di 3,6 miliardi di euro di ordini, con 131.708 contratti.

Il Btp Valore ha raccolto così 14,66 miliardi, un dato leggermente inferiore alla prima emissione di giugno che a chiusura del terzo giorno era arrivato ad un collocamento attivo di 14,84 miliardi.

Soddisfazione di Giorgia Meloni che in un’intervista **al Tg2, ha detto:

«lo interpreto come un segnale di fiducia da parte di cittadini e risparmiatori e come una risposta verso una strategia che abbiamo messo in campo con la quale vogliamo riportare il debito pubblico italiano il più possibile nelle mani degli italiani».

Btp Valore 2024, boom già dal primo giorno

Già dal primo giorno di collocamento si era visto un crescente interesse sul titolo: polverizzato ogni precedente.

Alla chiusura di lunedì 26 febbraio i contratto sottoscritti avevano un valore di 6,4 miliardi di euro, per un totale di 210.825 mila contratti.

Ciò ha significato che il contratto medio, a metà della prima mattinata si attestava a circa 30.533 euro, con punte perfino di 3 milioni.

Dunque record anche rispetto al primo collocamento di giugno 2023, giornata in cui gli ordini erano di 5,43 miliardi spalmati su 185.146 contratti.

Btp Valore 2024, ecco come sottoscrivere la nuova emissione

La nuova emissione del Btp Valore 2024, potrà essere sottoscritta dai piccoli risparmiatori e affini, investendo una cifra minima di 1.000 euro.

Prevede un rendimento extra alla scadenza, cioè un premio fedeltà per chi lo detiene per tutti i 6 anni allo 0,7% oltre ai normali rendimenti.

Inoltre questo rende dal primo al terzo anno questi sono fissati al 3,25%, per poi passare al 4% tra il quarto e il sesto anno.

Per acquistare il titolo basterà rivolgersi alla propria banca o all’ufficio postale presso cui possiedono il proprio conto titoli procedendo in maniera autonoma, tramite home banking se abilitata al trading online.

L’acquisto avverrà sulla piattaforma MOT, cioè tramite il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana gestito da Intesa Sanpaolo e Unicredit.