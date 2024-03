8 modi per investire 250 euro: come guadagnare di più al mese, in poche mosse

Non tutti hanno la liquidità necessaria per fare grandi investimenti ma si può iniziare anche con cifre modiche. Ecco come investire 250 euro.

Si diventa ricchi con gli investimenti e non con i risparmi: questa è una grande verità. E si può iniziare a investire anche 250 euro soltanto, per iniziare, e guadagnare di più al mese.

Infatti, non tutti hanno la liquidità necessaria per fare grandi investimenti ma si può iniziare anche con cifre modiche. Comportano comunque un minimo di rischio ma possono regalare soddisfazioni apprezzabili.

Anzi, iniziare con un budget ridotto permette di comprendere il meccanismo delle varie forme di investimento e familiarizzare con il sistema.

Su cosa investire piccole somme di denaro

Si tratta di opportunità valide per investire piccole somme di denaro, un’opzione da prendere in considerazione nel momento in cui si è dei novizi oppure giovani alle prime esperienze.

Ecco 8 modi per investire 250 euro.

1. Conti deposito

Solitamente è tra le forme di investimento più conosciute ed è anche tra le opzioni più sicure. Infatti, i soldi si depositano in banca o presso altri istituti di credito, i tassi di interesse sono garantiti ma il rischio è basso e si possono prelevare subito i fondi, alla scadenza del conto.

2. Obbligazioni

Queste sono invece emesse da società, governi o anche enti pubblici, che in pratica ricevono “in prestito” i soldi dell’investitore, con la garanzia di restituirli poi maggiorati da un tasso di interesse (l’opzione è sicuramente a basso rischio ma resta comunque un rischio di insolvenza di fondo).

3. Crowdfunding

Si tratta di una forma di finanziamento collettivo, in cui tante persone decidono di finanziare un progetto in comune (o una startup ad esempio). Chi è impegnato nella realizzazione dell'idea ma gli servono soldi, poi ricompensa chi ha creduto in lui sostenendolo con una quote di denaro e gli offre in cambio prodotti, servizi o una quota di partecipazione all’impresa.

Una delle forme di crowdfunding più redditizie è quella immobiliare, che permette di investire anche un minimo di 200 euro in immobili commerciali o residenziali, con rendimenti che oscillano tra 8% e 12%.

4. Azioni

Se un’azienda è quotata in Borsa allora è possibile acquistare un’azione ovvero una piccola parte di proprietà dell’azienda stessa. Queste, come si spera, aumentano di valore nel tempo e quindi permettono di guadagnare di più, investendo solo poche centinaia di euro, in partenza.

5. Criptovalute

Una delle nuove frontiere degli investimenti con piccole somme di denaro è rappresentata proprio dalle criptovalute. I rendimenti sono buoni, se si sa come investire, ma comunque sono molto volatili quindi si consiglia di imparare bene a investire e diventare un esperto.

6. Peer to Peer

Il P2P funziona molto bene e non richiede specifiche competenze nel settore degli investimenti finanziari. In pratica, ci sono piattaforme online su cui sono presenti persone alla ricerca di un prestito o di un mutuo, offrendo in cambio interessi sulle somme investite. Ovviamente bisogna però scegliere un prestatore affidabile.

7. ETF

Si tratta degli Exchange Traded Fund (ETF) ovvero fondi che seguono vari indici. Ad esempio può trattarsi di un’azione o di un’obbligazione, quindi non di un singolo titolo (che è anche più difficile da ricercare). Un’opzione valida proprio per chi non ha esperienza di investimenti, perché è a basso costo ma anche a basso rischio e facile da monitorare.

8. Oro

Resta da sempre uno dei più affidabili beni rifugio. Con 250 euro è possibile acquistare monete oppure lingotti d’oro e ottenere liquidità quando se ne ha bisogno (ma monitorando comunque la fluttuazione del prezzo.

Come investire 250 euro: le piattaforme di trading

Vediamo ora quali sono le piattaforme di trading più affidabili su cui è possibile partire da piccole somme di denaro, per procedere con gli investimenti.

L’importante è essere consapevoli che il rischio zero non esiste, in questo ambito: si può guadagnare di più o di meno ma anche perdere il gruzzoletto.

Per questo motivo, prima di iniziare, è bene valutare onestamente qual è la propria propensione al rischio e comunque avere sempre da parte dei risparmi “cuscinetto”, così da non rimanere sprovvisti se le cose non filano per il verso giusto.

Tanto precisato, ecco quali sono le piattaforme di trading più sicure da tenere in considerazione:

• LiquidityX, il cui deposito minimo è di 250 euro

• eToro, deposito minimo di 50 euro

• Capital.com, qui il deposito necessario per iniziare è di soli 20 euro

• Plus500, con deposito minimo di 100 euro ,

• Capex.com, deposito minimo 100 euro.

Come si vede, si tratta di depositi minimi con cui è possibile partire, ma che permettono di guadagnare di più con semplici mosse e soprattutto fare esperienza nel settore dei piccoli investimenti, così da diventare sempre più esperti.