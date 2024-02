Isybank lancia IsyPrime per under 35: ecco come funziona il conto a zero spese

Isybank è la nuova banca interamente digitale del gruppo Intesa Sanpaolo. A pochi mesi dal suo lancio, Isybank punta ad essere la banca perfetta per i giovani che desiderano gestire tutte le operazioni da mobile o da pc. Ed è così che nasce il conto IsyPrime under 35, un conto veloce, semplice da utilizzare e con notevoli vantaggi: zero spese di commissione, canone azzerato e nessuna imposta di bollo.

Come funziona IsyPrime under 35

Con IsyPrime la nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo mira ad essere il punto di riferimento dei correntisti più giovani. Il conto di riferimento è pensato per agevolare gli under 35, proponendo una soluzione agile e a canone azzerato.

Oltre al canone a costo 0, IsyPrime prevede diverse agevolazioni su imposta di bollo, prelievi e bonifici. Inoltre è attiva l'iniziativa "Presenta un amico" con la quale ottenere un buono Amazon di 30 euro per ciascun nuovo cliente. Ogni correntista può portare fino al massimo di 15 amici, raggiungendo un buono Amazon del valore totale di 450 euro.

Grazie ad Isybank e, in particolar modo, al conto IsyPrime, Intesa Sanpaolo vuole andare incontro alle esigenze delle nuove generazioni rendendo tutte le operazioni digitali, ma non per questo meno sicure. Ad oggi sono passati ad Isybank già 60 mila nuovi clienti e molti di loro hanno meno di 35 anni.

Le caratteristiche di IsyPrime under 35

Ecco elencate le principali caratteristiche e funzionalità di IsyPrime under 35:

1. il canone a 0 spese, per chi ha meno di 35 anni 2. bonifici istantanei gratis per sempre 3. possibilità di prelevare in tutto il mondo senza spese aggiuntive 4. non si paga l'imposta di bollo dovuta su importi superiori ai 5.000 euro

La data di scadenza per aprire il conto IsyPrime è il 15 gennaio 2025.

La storia di Isybank

Lanciata lo scorso giugno, Isybank è una banca interamente digitale che punta ad essere un polo innovativo nel settore. Le sue caratteristiche sono la facilità di gestione, la chiarezza nei prodotti offerti e l'ottimo servizio clienti. Chi passa ad Isybank può gestire da smartphone, tablet o pc tutti gli aspetti del proprio conto: movimenti, bonifici in Italia e all'estero, gestione carte e così via. Il gruppo ha annunciato che nel breve termine aumenteranno i servizi e le funzionalità offerte, prevedendo la possibilità di fare investimenti, chiedere finanziamenti e stipulare assicurazioni.

