Conto corrente, costi in aumento del 30% per i giovani: ecco come risparmiare

Ennesimo aumento dei costi sul conto corrente, che arriverà a pesare fino al 30% in più per i giovani under 35, e fino al 9% per le famiglie. Altroconsumo ha messo a confronto gli indicatori di costo complessivo di 297 conti correnti presenti nella Banca dati dell’organizzazione, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2023 e il 15 marzo 2024.

Ecco come risparmiare e arginare l'aumento dei costi sui conti correnti.

Conto corrente, aumentano i costi: chi paga di più?

La discesa dell'inflazione e la riduzione del costo del denaro fanno ben sperare sulla possibile riduzione dei tassi dei mutui, ma purtroppo fanno aumentare i costi sul conto corrente: questo è quanto rilevato dall'ultima indagine di Altroconsumo.

Sono in particolare i giovani under 35 i più colpiti dagli aumenti, in quanto pagheranno in media quest’anno il 30% in più, mentre le famiglie e i pensionati subiranno rincari rispettivamente del 9% e del 6%.

Per i più giovani l'esborso complessivo potrebbe arrivare fino a 95 euro in più all'anno, complice anche la chiusura di alcuni prodotti più convenienti per gli under 35.

In contro tendenza c'è Isybank, banca digitale del Gruppo Intesa, che ha lanciato una promozione che azzera i costi del piano Isyprime per gli under 35.

Aumentano le spese sul conto corrente: come risparmiare?

Una possibile soluzione per risparmiare e aggirare gli aumenti sui conti correnti è affidarsi alle alternative online: anche in questo caso sono stati registrati degli aumenti (pari al +5%), ma più contenuti rispetto ai conti correnti tradizionali.

I conti correnti online, inoltre, offrono diversi vantaggi ai risparmiatori:

• i tassi di interesse attivi, a parte qualche eccezione, sono azzerati , mentre quelli passivi sono a due cifre (il 18%);

• ciò significa che le banche si fanno pagare caro il credito se il conto va in rosso.

Oltre a non aver aumentato la remunerazione per i propri clienti, le Banche online hanno anche alzato i costi sui conti correnti in linea con l'andamento dell'inflazione. Scegliere un conto corrente online potrebbe aiutare a contenere gli aumenti e a salvare i propri risparmi.

Qual è il conto corrente più economico?

Andando ad analizzare il miglior conto corrente tradizionale per i giovani, possiamo stilare una piccola classifica:

• Conto Bancoposta Opzione Start Giovani di Poste Italiane, con un indicatore di costo complessivo del conto corrente pari a 35,25 euro;

• Conto Smart di Crédit Agricole (43,70 euro);

• Conto Credem Semplice Under 30, con un Icc pari a 65,25, in relazione a un costo medio generale di 95,75 euro.

Per quanto riguarda invece i migliori conti correnti online, troviamo:

• Conto Bbva di Bbva , con Icc pari a 0 euro,

• Conto Selfy Conto di Banca Mediolanum , 5 euro;

• Hello!Monedy di Hello Bank!/Bnl, 11,90 euro.

I migliori conti correnti per famiglie

Andando ad analizzare i migliori conti correnti per famiglie, possiamo consigliare:

• Conto Mps Mio – Plus di Monte dei Paschi di Siena , con un costo pari a 92,60 euro;

• Conto Credem Facile di Credem , 138,70 euro;

• Conto Corrente Premier di Mediobanca Premier, 144,36 euro.

Tra i conti correnti online ideali per famiglie ci sono invece il Conto Bbva di Bbva, con un costo di 0 euro; seguito da Conto Widiba Start di Widiba e Si Conto! Corrente di Banca Sistema, entrambi con costo di 20 euro.