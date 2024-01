Conto corrente, aumentano le spese: quanto costa mantenerlo e come risparmiare

La Banca d'Italia ha reso note le spese relative al conto corrente delle famiglie nel 2022: i costi sono aumentati di 104 euro. Ecco euanto costa mantenere un conto corrente ad oggi e come risparmiare.

Nuovo rincaro per le famiglie: secondo quanto descritto da Bankitalia, le spese sul conto corrente delle famiglie sono aumentate di 104 euro in un anno, con una crescita del 9,82% nel 2022 (circa 9,3 euro rispetto all’anno precedente).

Non solo: secondo il quotidiano La Stampa, si tratta del settimo aumento consecutivo, che va a intaccare sia i costi fissi sia quelli variabili. Rimangono stabili i costi delle commissioni, mentre diminuisce il tasso di remunerazione.

Ecco quanto costa ad oggi mantenere un conto corrente e come risparmiare sulle spese.

Conto corrente, aumentano le spese per le famiglie

L'indagine realizzata da Bankitalia- che come ogni anno ha coinvolto oltre 12.000 conti correnti bancari, di cui 605 sportelli fisici, 1.085 conti online, e 1.000 conti postali provenienti da 50 sportelli dedicati - tiene conto delle spese relative a commissioni e oneri addebitati alle famiglie nel corso dell'anno, oltre al numero di operazioni e alle spese sostenute per ciascuna di esse.

Quali sono le spese complessive da sostenere su un conto corrente e di quanto sono aumentate nell'ultimo anno?

La spesa media annua è aumentata di +104 euro nel 2022, registrando un rialzo maggiore rispetto all'inflazione (9,4% rispetto all'8,1%). La giacenza media delle famiglia si attesta attorno agli 8.000 euro e cambiano anche le abitudini dei correntisti.

L'aumento si deve principalmente alla crescita delle spese fisse (in aumento di 5,9 euro, per quanto riguarda i canoni di base) e delle spese variabili (in aumento di 3,4 euro, principalmente a causa dell’incremento dell’operatività della clientela), mentre le commissioni sono rimaste pressoché invariate.

Conti correnti online e postali: quanto si risparmia?

Gli aumenti sono stati registrati anche sui conti correnti online, seppur in misura modesta: si parla di un aumento delle spese pari a 0,7 euro, che ha raggiunto complessivamente +33,7 euro nel 2022.

La spesa dei conti online permane su un livello ancora significativamente inferiore a quello dei conti bancari convenzionali - spiegano nel rapporto Banitalia -. Il divario di spesa, aumentato fino ad arrivare a 70,2 euro (61,8 euro nella rilevazione precedente), è legato alla crescita della spesa di gestione dei conti tradizionali.

Per quanto riguarda il conto corrente postale - che ad oggi è il più conveniente - l'aumento è stato di pochi euro: la spesa è passata da 58,0 a 59,6 euro.

Conto corrente in Banca o in Posta: quale conviene di più

Posta o Banca: dove è meglio aprire il conto corrente per risparmiare sulle spese di gestione?

Alla luce dell'ultimo rapporto di Bankitalia, è più conveniente aprire un conto corrente postale oppure online, rispetto a quelli tradizionali. Tutto questo perché, oltre alle spese inferiori, i conto titoli e la percentuale di detentori di carte di credito sono molto basse.

Bisogna però considerare che, mentre le spese sul conto corrente sono in aumento, il tasso di remunerazione è invece in discesa: nel 2022 è passato dallo 0,3% allo 0,2%. Il tasso di interesse sullo scoperto, infine, è del 9,2%.