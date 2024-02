Mutuo per le case green, tasso fisso o variabile? Ecco quale è meglio

L'acquisto di una casa rappresenta uno dei momenti più importanti nella vita di molte persone, ma con l'attuale situazione economica e l'incertezza sui tassi di interesse, la decisione tra optare per un mutuo a tasso fisso o variabile diventa ancora più complessa. La questione si complica ulteriormente quando si considerano le abitazioni eco-sostenibili, o "case green", che offrono vantaggi sia in termini di efficienza energetica che di possibili agevolazioni sui mutui.

Quando si abbasseranno i tassi dei mutui nel 2023

La questione dell'abbassamento dei tassi dei mutui nel 2023 è al centro delle preoccupazioni di molti potenziali acquirenti di casa e investitori immobiliari. Con l'attuale scenario economico caratterizzato da incertezze e fluttuazioni, prevedere con precisione quando i tassi dei mutui inizieranno a diminuire è complesso.

Tuttavia, gli analisti del settore hanno osservato una tendenza alla diminuzione dell'Euribor a 3 mesi, indicando una possibile riduzione dei tassi variabili verso la fine dell'anno. Questo trend suggerisce che, per coloro che stanno valutando l'opzione di un mutuo a tasso variabile, potrebbe esserci una finestra di opportunità per beneficiare di condizioni più favorevoli nei prossimi mesi.

Che tipo di mutuo conviene fare oggi

Nel contesto attuale, decidere quale tipo di mutuo sia più conveniente richiede un'analisi dettagliata delle proprie esigenze finanziarie e delle previsioni sull'andamento dei tassi di interesse. Con l'Euribor che mostra segni di una possibile diminuzione, i mutui a tasso variabile potrebbero diventare più attraenti per chi è alla ricerca di rate inizialmente più basse e si dimostra aperto a gestire le fluttuazioni future.

D'altra parte, i mutui a tasso fisso offrono la certezza di rate immutabili per tutta la durata del finanziamento, rappresentando una solida opzione per coloro che preferiscono una pianificazione finanziaria a lungo termine senza sorprese.

Come saranno i tassi dei mutui nel 2024

Guardando al 2024, le previsioni sui tassi dei mutui sono influenzate dall'atteso andamento dell'Euribor e dell'indice Eurirs. L'Euribor, in particolare, si prevede che continui il suo trend al ribasso, il che potrebbe tradursi in condizioni più vantaggiose per i mutui a tasso variabile.

Se questa tendenza si concretizzasse, potremmo assistere a un ulteriore allentamento dei tassi, rendendo i mutui variabili un'opzione ancora più conveniente per gli acquirenti. Tuttavia, è fondamentale considerare che l'andamento dei tassi di interesse è soggetto a molteplici fattori economici globali e politiche monetarie, rendendo essenziale un monitoraggio costante del mercato.

Quando iniziano a scendere i tassi dei mutui

L'inizio della discesa dei tassi dei mutui è strettamente legato all'evoluzione dei principali indicatori economici, come l'Euribor e l'Eurirs. Recentemente, si è assistito a una diminuzione delle quotazioni dell'Euribor, segnale che potrebbe preludere a una riduzione dei tassi variabili già nel corso del 2024.

Per quanto riguarda i mutui a tasso fisso, la situazione è più stabile, ma una lenta e graduale diminuzione dei tassi è prevista anche per questa tipologia di finanziamento, sebbene in misura minore rispetto ai variabili. Gli acquirenti e gli investitori dovrebbero quindi rimanere attenti alle dinamiche di mercato e alle previsioni economiche per cogliere il momento più opportuno per accedere a condizioni di mutuo vantaggiose.

Sia i mutui a tasso fisso che quelli a tasso variabile presentano pro e contro, influenzati dall'andamento previsto dei tassi di interesse e dalle caratteristiche specifiche delle abitazioni green. La decisione finale dovrebbe basarsi su una valutazione approfondita delle proprie capacità finanziarie, delle previsioni economiche e dei benefici a lungo termine derivanti dall'investimento in una casa eco-sostenibile.