I tassi dei mutui scendono, chi ci guadagna e quali sono i più convenienti

Dopo gli annunci "distensivi" della BCE sulla fine della politica dell'aumento dei tassi di interesse per combattere l'inflazione scendono i tassi dei mutui: vediamo chi ci guadagna di più in questo momento, perché il tasso fisso risulta attualmente più conveniente di quello variabile e come mai alcuni mutuatari non hanno visto calare la rata del mutuo di gennaio e addirittura hanno riscontrato un lieve aumento.

I tassi di interesse scendono: chi ci guadagna?

Negli ultimi due anni i tassi di interesse sono saliti molto, come conseguenza della politica della BCE volta a combattere l'inflazione: dopo lo stop della pandemia, i tassi sono aumentati di 450 punti base.

Chi aveva acceso un mutuo a tasso variabile ha visto, in alcuni casi, quasi raddoppiare la rata del mutuo mensile mentre molti hanno dovuto rinunciare all'acquisto di una nuova casa in quanto i tassi di interesse- sia fisso che variabile- erano proibitivi.

Nel 2024 tuttavia, si intravede la luce dopo le recenti dichiarazioni della presidente della Bce Christine Lagarde. Se non ci saranno ulteriori problemi con l'inflazione - anche se la crisi nel Canale di Suez pone qualche preoccupazione anche se al momento rimane remota la possibilità di un rialzo dell'inflazione nel breve periodo - le prospettive indicano un ribasso del costo del denaro.

I mutui scendono, o meglio cominciano lentamente a scendere. Chi ci guadagna? Chi ha già acceso in passato un mutuo a tasso variabile, ovviamente vedrà lentamente la rata scendere mentre chi intende chiedere un mutuo per l'acquisto di una casa, troverà il costo dei finanziamenti più basso. La discesa dei tassi favorisce soprattutto i giovani e i nuclei di basso reddito, che possono richiedere più facilmente i mutui agevolati garantiti dal fondo Consap.

La scelta tra tasso fisso e tasso variabile

Chi intende sottoscrivere attualmente un nuovo mutuo si trova di fronte al solito dilemma della scelta tra mutuo a costo fisso o mutuo a costo variabile: oltre a valutare attentamente le proprie esigenze personali si trova a tener conto della situazione attuale nella quale il tasso fisso è più conveniente, sia per i nuovi finanziamenti che per le surroghe. Oggi un nuovo mutuo a tasso fisso si può trovare al 3% mentre quello variabile si trova intorno al 5%.

Il paradosso del tasso fisso più conveniente del tasso variabile

Come spiega Vito Lops del Sole 20 Ore, questa situazione è dovuta al fatto che che a ridursi di più negli ultimi mesi sono stati quelli a tasso fisso, visto che sono parametrati all’Eurirs che cala in modo più accentuato rispetto all’indice Euribor, cui sono agganciati i mutui a tasso variabile. "Gli Euribor prima di scendere in modo importante aspettano i fatti, le decisioni della Banca Centrale Europea" -spiega l'esperto del quotidiano finanziario . " perché finora sono arrivate solo le parole. Mentre gli Euris si sono già mossi in calo scontando un futuro di tassi più bassi".

Le previsioni sul calo dell'Euribor

Ad ogni modo per per l'Euribor, dati i possibili tagli dei tassi da parte della Bce, si prevede un netto calo già nella seconda parte dell'anno, con conseguenti riduzioni delle rate di mutuo. Secondo l'analisi di Facile.it, dal secondo trimestre 2024 il calo, per un finanziamento medio, potrebbe essere intorno ai 10 euro, per arrivare a quasi 100 euro entro la fine dell’anno e 120 euro entro giugno 2025. Secondo gli esperti di Facile.it infatti: