Mutuo per famiglia numerosa: quali sono le agevolazioni del 2024

La manovra finanziaria del 2024 ha introdotto diverse agevolazioni e novità in ambito immobiliare. Tra le categorie prioritarie, per il Governo, rientrano le famiglie numerose, per le quali sono previste agevolazioni sul mutuo.

La Legge di Bilancio del 2024 ha introdotto diverse novità, tra misure e agevolazioni, rivolte alle famiglie numerose. Le famiglie con più figli rientrano tra le categorie prioritarie da sostenere, anche per l’accesso ai mutui prima casa.

Infatti, le garanzie raggiungono percentuali molto alte, in presenza di specifici requisiti. Si considerano il numero dei figli e la soglia l’Isee: si tratta dei due requisiti principali da soddisfare per avere accesso alle agevolazioni sul mutuo.

La manovra finanziaria permette, quindi, l’accesso a molti mutui agevolati, altrimenti inaccessibili per le famiglie numerose.

Ma quali sono queste agevolazioni? Cosa aspettarsi?

A chi spettano le agevolazioni sul mutuo?

In materia immobiliare, la manovra finanziaria per il 2024 contiene diverse novità, rivolte alle famiglie con molti figli, per agevolarle nell’acquisto della prima casa. Ma non solo: si pensi, per esempio, alle novità sugli affitti brevi con la cedolare secca.

Nel testo, però, ci occuperemo della possibilità per le famiglie numerose di usufruire di una priorità per accedere al Fondo di garanzia.

Solitamente, le famiglie numerose incontrano non pochi problemi nell’accedere al credito per l’acquisto della prima casa, in quanto gli stessi istituti finanziari temono una maggiore difficoltà nella solvibilità. Quindi, l’introduzione della garanzia dello Stato per questa particolare e molto fragile tipologia di debitori significa solo consentire un accesso più facilitato al credito.

Le famiglie numerose potrebbero essere supportate con una riserva a loro dedicata, tra le categorie prioritarie, per accedere al Fondo di Garanzia per la prima casa.

Come funziona il Fondo di garanzia? Il Fondo rilascia garanzie sui mutui ipotecari, fino a 250.000 euro per l’acquisto di immobili da adibire a prima casa, ad eccezione delle categorie catastali di lusso.

Se fino a poco tempo fa, il Fondo riguardava i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori o gli under 36, adesso sono state incluse anche le famiglie numerose, delle quali avranno priorità quelle con:

• Almeno tre figli sotto i 21 anni, con un ISEE non superiore ai 40 mila euro;

• Quattro figli e ISEE fino a 45 mila euro;

• Cinque o più figli fino a un massimo di 50 mila euro.

La garanzia del Fondo copre il 50% della quota capitale del mutuo richiesto, per tempo in essere.

Quali sono le agevolazioni sul mutuo per le famiglie numerose

La Legge di Bilancio del 2024 prevede diverse garanzie e agevolazioni sui mutui per le famiglie numerose in procinto di comprare casa.

Più precisamente, il Fondo eleverà la garanzia in base alle seguenti direttive:

• All’80% della quota capitale per le famiglie con tre figli con età inferiore a 21 anni e Isee non superiore a 40.000 euro annui;

• All’85% della quota capitale per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e Isee non superiore a 45.000 euro annui;

• Al 90% della quota capitale per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e Isee non superiore a 45.000 euro annui.

Bisogna considerare, però, un aspetto molto importante. Le suddette condizioni si applicano solo se l’immobile sia adibito a prima casa quando viene presentata la domanda per il mutuo.

Inoltre, il richiedente non deve essere in possesso di altri immobili ad uso abitativo, a meno che non si tratti di immobili acquisiti per successione o in uso a titolo gratuito di un fratello o di un genitore.

Cos’è e come funziona la garanzia operativa in caso di surroga

Nel 2024, le famiglie numerose possono usufruire della garanzia del Fondo, anche nel caso di surroga del mutuo originario, ma solo quando le condizioni economiche rimangono invariate o migliorative di quelle originarie.

Cos’è la surroga del mutuo originario? Si tratta della possibilità di trasferire il proprio mutuo esistente con una banca verso un’altra. Il trasferimento avviene del tutto gratuito, senza oneri notarili o verso la banca che si intende abbandonare.

Tornando alla garanzia, questa tipologia di operatività del fondo viene garantita anche alle altre categorie prioritarie:

• Giovani coppie;

• Under 36;

• Single con figli minori;

• Locatari di case popolari.

L’operabilità può arrivare anche fino all’80% rispetto al prezzo di acquisto dell’immobile: si tratta di un vantaggio a favore della scelta della surroga del mutuo.

Come funziona il mutuo per le famiglie numerose

Il finanziamento fornito non potrà superare i 250.000 euro. Inoltre, viene precisato che le banche non potranno chiedere altre garanzie, oltre a quella del Fondo per la prima casa.

I benefici del mutuo agevolato per le famiglie numerose non saranno persi nell’eventualità di successiva surroga del mutuo, così come abbiamo già precisato.

Ricordiamo, ancora una volta, che la surroga è un istituto che consente ai debitori di rinegoziare le condizioni del mutuo con un’altra banca. Si tratta di un dettaglio non trascurabile perché, in caso di una riduzione dei tassi, in molti potrebbero optare per una surroga per abbassare la rata del mutuo.

