Ecco quali monete aumenteranno di valore nel 2024

Le monete rare non sono solo oggetti da collezione che interessano ai collezionisti e appassionati di numismatica, negli ultimi anni infatti, le monete rare sono diventate un vero e proprio asset di investimento, attirando l'attenzione di un numero crescente di investitori che hanno scelto di puntare sulle monete rare in attesa di un aumento di valore per trarne profitto o per proteggere i propri investimenti. Ecco allora quali monete potrebbero aumentare di valore nel 2024.

Monete rare, un mercato in espansione

Negli ultimi anni la domanda globale di monete rare si stima essere aumentata del 10% annuo, per essere più precisi, il portale numismatica.it, uno dei portali di riferimento per la numismatica in Italia, stima che, il mercato globale di monete rare e da collezione, nel 2020 abbia superato i 2,5 miliardi di euro.

Un valore impressionante alimentato soprattutto da monete di immenso valore, che, in alcuni casi può superare il milione di dollari.

Non sono poche infatti le monete il cui valore è superiore ad 1 milione, e alle prime posizioni tra le monete più costose al mondo, vi sono monete il cui valore supera i 10 milioni di dollari, come la Flowing Hair Silver Dollar.

Come classificare il valore di una moneta

Il valore di una moneta è definito in base a due parametri di riferimento che sono la rarità e la conservazione. Questo significa che più una moneta è rara e più alto sarà il suo valore, ma, a parità di condizioni, una moneta ben conservata varrà più di quella stessa moneta conservata in modo non ottimale.

Vi sono tuttavia delle eccezioni alla regola che dipendono principalmente dall'antichità della moneta. In altri termini, più una moneta è antica e meno rilevante sarà l'usura generale, questo per diverse ragioni, molte monete antiche infatti erano realizzate in metallo prezioso e, non era raro nell'antichità, che i bordi delle monete venissero grattati per asportare piccole porzioni di metallo prezioso che non alterava il valore della moneta.

Per poter definire la rarità delle monete, gli esperti utilizzano uno standard a nove livelli, che va da un livello di rarità molto comune, in Italia classificato come CC "Comunissima" ad un livello di rarità estremo, classificato in Italia come U "unica".

CC = comunissima

C = comune

NC = non comune

R = rara

R2 = molto rara

R3 = rarissima

R4 = estremamente rara

R5 = pochi esemplari

U = unica

L'altro parametro per determinare il valore di una monete, come anticipato, è il suo stato di conservazione, e anche in questo caso, gli esperti utilizzano uno standard in cinque livelli, che va da un elevato livello di usura ad uno stato di conservazione immacolato.

B = bello (VG = very good): la moneta è quasi completamente usurata

MB = molto bello (F = fine): usura ben visibile

BB = bellissimo (VF = very fine): leggere tracce d’usura

SPL = splendido (EF = extremely fine): quasi senza tracce d’usura

FDC = fior di conio (UNC = uncirculated): condizioni perfette non essendo mai circolata.

Monete rare che potrebbero aumentare di valore

Secondo un analisi pubblicata da Numismatic News, una delle più importanti riviste internazionali per il settore della numismatica, per il 2024 si attende un aumento di offerta dei monete, di valore più o meno alto e parallelamente potrebbe verificarsi un aumento dell'interesse per le monete, soprattutto quelle più antiche realizzate in metalli preziosi.

Secondo gli esperti l'aumento di interesse per le monete rare potrebbe viaggiare parallelamente ad un calo del prezzo del dollaro e i primi tagli al tasso d'interesse sul dollaro da parte della FED.

Gli esperti hanno quindi individuato alcune monete rare che, con molta probabilità, potrebbero aumentare il proprio valore nel corso del 2024, ecco quali.

1. Morgan Dollar 1878-1921, una moneta da 1 dollaro il cui valore corrente va da 1.000 dollari in su. 2. Peace Dollar 1921-1935, una moneta da 1 dollaro il cui valore va da 1.000 dollari in su. 3. Franklin Half Dollar 1948-1963, una moneta da 50 centesimi, il cui valore va dai 1.000 dollari in su 4. Mercury Dime 1916-1945, una moneta da 10 centesimi, il cui valore va dai 200 dollari in su. 5. Lincoln Cent VDB (Victor David Brenner) 1909, una moneta da 1 centesimo, il cui valore va dai 200 dollari in su.

Il valore di mercato di queste monete va dai 200 ai 1000 dollari, si tratta di monete rare, ma non troppo, tutte in corso negli USA nella prima metà del XX secolo che non è troppo complicato trovare. Possono essere acquistate sui vari siti di compravendita specializzati in numismatica o presso appositi negozi di collezionismo.

Secondo gli esperti di Numismatic News, il valore di queste monete, così come di molte altre monete per questa fascia di prezzo, negli ultimi anni, è aumentato in modo abbastanza costante e ci sono buoni presupposti affinché il trend continui anche nel prossimo anno.

Un aumento di valore, più significativo, è atteso anche per monete come l'Half Eagle e il Liberty Head Double Eagle.