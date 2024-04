Design Week 2024: ecco quanto costa alloggiare a Milano durante l'evento

Inizia a Milano la Design Week, evento che va in scena nella città meneghina dal 15 al 21 aprile 2024 e che con esposizioni, mostre, eventi e presentazioni trasforma la metropoli nella capitale del design, culminando poi nel Salone del Mobile.

L'edizione 2023 ha visto giungere ben 400 mila visitatori, portando un rincaro degli affitti e delle tariffe delle strutture ricettive nella settimana dedicata all'edizione 2024. Ecco quando spende - in media - un turista che si reca a Milano per la Design Week.

Quanto costa partecipare al Fuorisalone?

Secondo i dati raccolti da Abitare Co., i prezzi degli affitti nella settimana della Design Week sono triplicati rispetto a periodi dell'anno in cui non vi sono eventi internazionali, passando da €1.207 a ben €3.855 (+214%), con un aumento del +5,3% rispetto al 2023. Il fenomeno coinvolge anche l'hinterland milanese e in particolare Monza, con il Fuorisalone che per la prima volta esce dall'area metropolitana andando a coinvolgere anche la provincia di Monza e Brianza. Proprio nella città brianzola gli aumenti sono del +289% (€2.590), superando quindi Milano; a Rho l'aumento è del +255% (€2.310), a Sesto San Giovanni del +213% (€1.750), a San Donato Milanese del +207% (€1.890), a Corsico del +110% (€1.190) e a Segrate del +104% (€1.610).

Le zone più care dove alloggiare durante la Design Week

Tra le zone più care al primo posto si trova Brera, dove un appartamento viene a costare in media 5740 euro per una settimana, con il valore massimo in Via della Moscova (€7.350). Tra le zone più tradizionalmente legate all'evento si possono trovare Garibaldi / Porta Volta al costo di 4.820 a settimana, con i prezzi che diventano più economici nelle zone di Tortona (€3.070), Lambrate (€2.890) e Isola (€2.840).

Tra le vie milanesi più costose si può anche trovare Via Solferino (€6.930 a settimana), o Via San Marco (€6.510). Per i budget più ridotti invece si può puntare su alcune zone di Lambrate come Via Oslavia (€2.520), o Tortona, come via Voghera (€2.530) o Via della Pergola nel quartiere Isola (€2.730).

Il rincaro rispetto al 2023

Quest'anno si registrano aumenti più contenuti rispetto a quelli che ci sono stati tra il 2022 e il 2023. Lambrate, pur non facendo più parte dei distretti della Milano Design Week, si ritrova ancora in testa, con i prezzi cresciuti del 10,8%, ma nel 2023, rispetto all’anno prima, l’aumento era stato del 26%. Nella zona di Tortona l’aumento è stato del +6,6%, a Brera del +5,0%, a Garibaldi/Porta Volta del +4,5%, a Porta Romana del +2,6% e all’Isola del +2,4%.

Quanto costa alloggiare a Milano in hotel durante la Design Week?

Maiora Solutions ha raccolto i dati in merito al costo delle strutture ricettive nel corso della Milano Design Week, tenendo conto di appartamenti e B&B, degli hotel cittadini (da 2 a 5 stelle) e delle soluzioni proposte da Airbnb. Da essi si evince come non vi sia il tutto esaurito pochi giorni prima dell'evento, con l'aumento dei prezzi che resta molto alto con una notte in hotel che arriva a costare il 320% in più nella settimana del Salone del Mobile rispetto a quella precedente.

Il prezzo medio di una notte in hotel è pari a 350 euro per un 2 stelle, 488 euro per un 3 stelle, 669 euro per un 4 stelle e 1222 euro per un hotel 5 stelle, con la settimana precedente che vede invece prezzi molto diversi: 135 euro in un 2 stelle, 153 euro per un 3 stelle, 246 euro per un 4 stelle e 424 euro per un hotel 5 stelle. L'aumento percentuale risulta quindi a triplice cifra, con un +260% in un 2 stelle, +320% in un 3 stelle, +270% in un 4 stelle e +290% in 5 stelle.

Per quello che riguarda Airbnb invece il prezzo medio è di 340 euro a notte, molto più alto dei 125 richiesti nelle due settimane precedenti all'evento.

Intanto il Fuorisalone 2024 propone molti eventi per gli appassionati nel corso della settimana del 15-21 aprile.