Che succede se non pago una multa all'estero? Ecco come devi comportarti

Sei all'estero in vacanza o per lavoro e prendi una multa per eccesso di velocità o per altre motivazioni? Ecco cosa devi fare per evitare conseguenze spiacevoli

Viaggiare all'estero comporta l'esposizione a regole stradali diverse e talvolta questo può portare a multe inaspettate. Ma ignorare una multa stradale ricevuta in un altro Paese, specialmente nell'Unione Europea (UE), può avere conseguenze serie.

Come arriva una multa presa all'estero

All'interno dell'UE, il sistema "Cross Border" gioca un ruolo cruciale nel rintracciare le infrazioni stradali degli automobilisti stranieri. Se un cittadino italiano riceve una multa in Germania, ad esempio, il sistema assicura che la multa venga notificata in Italia. Questo meccanismo dimostra come l'UE tratti seriamente le violazioni stradali, garantendo che nessuna infrazione resti impunita.

Il sistema "Cross Border" si applica a violazioni specifiche, come l'eccesso di velocità, il passaggio con il semaforo rosso, la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza o del casco, la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, la circolazione su corsie vietate e l'uso di cellulari durante la guida. Queste sono considerate infrazioni gravi e vengono trattate con rigore.

Cosa succede se non si paga una multa presa all'estero

Il mancato pagamento di una multa stradale può avere conseguenze notevoli e durature. In primo luogo, se la multa non viene pagata entro il termine stabilito, l'importo dovuto può aumentare significativamente, a volte anche raddoppiando o triplicando l'importo originale a causa di tasse aggiuntive e interessi di mora.

Inoltre, il trasgressore può trovarsi ad affrontare procedimenti legali nel proprio Paese di residenza. Questi procedimenti possono variare da semplici richieste di pagamento a cause civili più complesse, potenzialmente portando a sentenze che potrebbero danneggiare il credito del trasgressore o portare a ulteriori sanzioni finanziarie.

Le autorità giudiziarie, una volta notificate della mancata conformità, possono richiedere l'esecuzione del pagamento della multa, inserendo il debitore in un sistema di recupero crediti che può avere ripercussioni a lungo termine sulla sua situazione finanziaria. Questo processo può comportare ulteriori costi legali, spese per avvocati e potenziali danni alla reputazione personale, creando una situazione molto più complicata e costosa rispetto al semplice pagamento della multa originale.

Procedura di notifica e le opzioni disponibili

Le multe estere, rispetto a quelle prese in Italia, devono essere notificate entro 360 giorni dall'infrazione, con informazioni dettagliate incluse nel verbale. Gli automobilisti hanno diverse opzioni: accettare l'infrazione, contestarla o indicare un altro conducente responsabile. È fondamentale rispondere tempestivamente per evitare ulteriori sanzioni o complicazioni legali.

Ignorare una multa stradale all'estero, specialmente nell'UE, non è una scelta saggia. La probabilità di essere rintracciati e obbligati a pagare è alta, e le conseguenze del mancato pagamento possono essere onerose. È essenziale conoscere le norme stradali dei Paesi visitati e affrontare eventuali sanzioni in modo responsabile.

Per evitare multe all'estero, è importante informarsi sulle leggi locali prima di viaggiare. Rispettare i limiti di velocità, utilizzare sempre cinture di sicurezza e caschi e evitare di guidare dopo aver bevuto o usato sostanze stupefacenti sono passi fondamentali. Inoltre, considerate l'uso di navigatori e app che possono aiutare a comprendere meglio le regole stradali locali. In caso di multa, è sempre meglio affrontarla direttamente, anziché sperare che venga dimenticata, per evitare ulteriori problemi.

