Chi paga più tasse nel 2024? Occhio a quelle meno evidenti

Siamo arrivati quasi alla fine dell’anno e manca poco all’approvazione, in via definitiva, della Legge di Bilancio per il 2024.

Uno dei temi più sensibili riguarda proprio le tasse e, nelle ultime settimane, ci si sta chiedendo: chi paga più tasse nel 2024? Da un primo acchito, si direbbe che nessuno sarà chiamato a pagare più tasse, anche perché la manovra introduce la riforma dell’Irpef, con un accorpamento del primo e del secondo scaglione.

Si tratta di una modifica che chiamerà molti cittadini a pagare meno tasse e rientrare nello scaglione con aliquota del 23%. In realtà, però, la risposta che nessuno pagherà più tasse è errata.

Anche se la rimodulazione Irpef potrebbe rappresentare un vantaggio, ci sono ben altre molteplici tasse a cui sono soggetti gli italiani.

Come saranno le tasse nel 2024

Le tasse alle quali si presta meno attenzione e alle quali si guarda con minor interesse andranno a far aumentare la pressione fiscale nel 2024.

Infatti, anche se si dà molto peso all’Irpef, la tassazione cui è soggetta una persona fisica va ben oltre il sistema di aliquote e scaglioni. Per esempio, prendiamo il caso dell’Iva, ovvero quell’imposta che grava su tutti, a prescindere dal reddito. Su alcuni prodotti, non è stata confermata l’Iva agevolata: stiamo parlando dei prodotti per la prima infanzia e per gli assorbenti. In questi casi, l’Iva salirà al 10%.

Inoltre, aumenterà l’Iva anche sui seggiolini auto, passando al 22%. Ci sono, poi, anche le tasse per l’istruzione, il Canone rai, le tasse di soggiorno, l’Imu e la Tari, la cedolare secca sugli affitti.

L’elenco è molto più lungo. Irpef a parte, chi paga più tasse nel 2024? Il primo posto del podio viene occupato dai proprietari immobiliari che optano per gli affitti brevi. Dalla seconda casa in poi, dovranno applicare la cedolare secca al 26%, anziché al 21%, con un aumento di 5 punti percentuale sui guadagni.

Pagheranno più tasse anche i fumatori, visto che il prossimo anno aumenterà anche il prezzo delle sigarette.

Chi ci guadagna con le nuove aliquote Irpef 2024

Non possiamo non parlare della riduzione delle aliquote Irpef. Il nuovo accorpamento degli scaglioni è uno dei primi passi che il Governo a guida Meloni sta muovendo verso la promessa di una Flat tax rivolta a tutti.

Le nuove aliquote saranno tre, da applicare su tre scaglioni di reddito:

• Reddito fino a 28.000 euro, aliquota del 23%;

• Reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, aliquota del 35%;

• Reddito oltre 50.000 euro, aliquota del 43%.

Si interviene, quindi, sul secondo scaglione, ovvero quello per i redditi compresi tra i 15.000 euro e i 28.000 euro.

L’obiettivo della rimodulazione dell’Irpef è quello di incentivare una progressività fiscale che tenga conto delle diversità di reddito, oltre che spianare la strada alla flat tax che la maggioranza di Governo intende completare entro la fine della legislatura.

Comunque, attraverso una maggiore efficienza ed equità nella tassazione si punta a contrastare l’inflazione e il caro vita. Riducendo questi oneri fiscali dovrebbero trarne vantaggio soprattutto i redditi medio-bassi, rispetto al passato. Inoltre, ci sarà anche l’unificazione della no tax area Irpef a 8500 euro, grazie all’armonizzazione delle detrazioni applicabili ai redditi da pensione e lavoro dipendente.

Si tratta di un passo molto importante per la semplificazione delle normative fiscali, allo scopo di promuovere una maggiore uniformità tra le diverse categorie di contribuenti. È bene ricordare che la rimodulazione voluta dal Governo si inserisce nel solco già tracciato, per cui le aliquote Irpef erano state già ridotte dalle cinque precedenti alle quattro attualmente in vigore.

Come cambia la busta paga nel 2024

Le novità previste dalla Legge di Bilancio del 2024 introducono anche cambiamenti nelle buste paga. Intanto, è bene ricordare lo stanziamento di 10 miliardi di euro per la conferma del bonus contributivo in busta paga, ovvero la principale misura che inciderà sugli stipendi già a partire dal 1° gennaio.

I lavoratori dipendenti continueranno anche a beneficiare dell’aumento di circa 120 euro in busta paga, grazie alla riduzione di 7 punti percentuali della quota di contributi previdenziali a proprio carico. Ne beneficeranno circa 14 milioni di contribuenti. Sulla busta paga nel 2024 incideranno anche le nuove soglie dei fringe benefit previste dalla Legge di Bilancio.

Dal 1° gennaio, i limiti saranno i seguenti:

• 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;

• 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Verranno rafforzati anche gli stipendi delle lavoratrici, grazie al nuovo esonero contributivo previsto per le madri di tre o più figli. Nel 2024, si applicherà anche in caso di due figli.

L’esonero contributivo sarà pari al 100% dei contributi previdenziali e sarà riconosciuto in busta paga delle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 3000 euro da riparametrare su base mensile.

