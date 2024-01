Quali tasse e imposte aumentano nel 2024? Ecco le stangate in arrivo

Più tasse e imposte per tutti potrebbe essere lo slogan del 2024. Se da una parte, il taglio del cuneo fiscale e contributivo e la riforma dell'Irpef faranno aumentare le buste paga, dall'altro bisogna considerare anche gli aumenti.

Come era stato previsto durante le settimane precedenti, la Legge di Bilancio del 2024 non porta buone notizie in materia di imposte e tasse. Con quel pizzico di severità eccessiva, la manovra finanziaria prevede un po’ di aumenti generalizzati, con accanto poche riduzioni.

Se da una parte l’importo del Canone rai è stato diminuito di 20 euro l’anno, dall’altra parte gli aumenti non risparmiano nessuno, anche se sono discretamente coperti, almeno per il momento, dalla riduzione del prelievo fiscale e contributivo, ma solo per i contribuenti con redditi pari o inferiori a 35.000 euro.

Nel testo, andremo a fare una panoramica su quali sono tutte le tasse e le imposte che aumentano nel 2024.

Cosa prevede la Manovra 2024

La Legge di Bilancio del 2024, su tasse e imposte non ci va leggera con nessuno. Se da una parte le buste paga dei contribuenti saranno più pesanti, grazie al taglio del cuneo fiscale e contributivo e alla riforma dell’Irpef (con la riduzione da quattro a tre aliquote), dall’altra parte c’è stato l’aumento di alcune tasse e imposte.

Si tratta di aumenti che peseranno tanto sulle tasche dei contribuenti come, per esempio, l’Imu per le case che sono state oggetto di ristrutturazione.

I cittadini che hanno usufruito del Superbonus al 110% dovranno aggiornare il valore castale del proprio immobile, per via del miglioramento dello stesso. Un simile adempimento comporterà un aumento dell’Imu, per effetto del maggiore imponibile su cui calcolare l’imposta.

Sempre in conseguenza dei lavori eseguiti con il Superbonus 110%, se entro 10 anni dal termine dei lavori la casa sarà venduta, allora scatterà automaticamente l’obbligo di applicazione della tassazione sulla plusvalenza.

Un altro aumento previsto dalla Legge di Bilancio riguarderà le accise sui tabacchi. Ci sarà un aumento di circa 10/12 centesimi per singolo pacchetto.

È opportuno parlare, in questo frangente, anche dell’aumento dell’Imu estera, ovvero l’Ivie. Si parla di un considerevole aumento: l’aliquota dal 2024 passerà dallo 0,76% all’1,06% (+39,47%). Quindi, tutti coloro che detengono immobili fuori dall’Italia saranno soggetti ad un’imposizione patrimoniale superiore allo scorso anno.

Aumentano le tasse sugli affitti

In tema di tassazione sugli affitti la questione diventa molto delicata. È stato previsto anche un ritocco alla cedolare secca sugli affitti brevi. In questi casi, passerà dal 21% al 26%, con un aumento del 40% rispetto agli anni precedenti.

Qual è il motivo alla base dell’intervento? L’aumento avrebbe lo scopo di favorire gli affitti tradizionali a discapito di quelli di breve durata.

Ma non solo. L’aumento dovrebbe anche ridurre la concorrenza, per alcuni versi sleale, che viene fatta dai privati agli alberghi.

Quando si applica la cedolare secca del 26%? Si applicherà alle locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni.

Aumento dell’Iva per assorbenti e pannolini

Un aumento che ha fatto storcere molto il naso dei consumatori riguarda l’imposta sugli assorbenti e i pannolini per l’infanzia.

In particolar modo, se fino allo scorso anno veniva applicata l’Iva agevolata del 5%, quest’anno passerà al 10%, con un aumento del 50% rispetto al 2023. Di quali prodotti si tratta?

• Prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile;

• Coppette mestruali;

• Latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

• Pannolini per bambini;

• Seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Non bastava l’aumento al 10%, ma nel 2024, sui seggiolini verrà applicata l’Iva ordinaria del 22%.

Su questo argomento, in particolar modo, si era sperato in una marcia indietro che, di fatto non è arrivata. Le famiglie dovranno sostenere una spesa maggiore, già alta in passato che, quest’anno, diventerà ancora più pesante, anche se si considera il generale aumento dei prezzi.

Aumenti fiscali indiretti: fringe benefit ed eliminazione dell’ACE

Passiamo, infine, ad altri aumenti, questa volta di tipo indiretto. Il primo riguarda i fringe benefit monetari che, inizialmente, venivano erogati come rimborso delle bollette di utenza domestica.

Nel 2023, se ricordiamo bene, le aziende potevano erogare fino a 3000 euro di fringe benefit ai dipendenti con figli a carico.

Nel 2024, invece, l’importo viene ridotto come segue:

• 2.000 euro per lavoratrici e lavoratori dipendenti con figli a carico;

• 1.000 euro, invece, per lavoratrici e lavoratori dipendenti senza figli a carico.

Infine, un altro aumento indiretto sarà subito dalle aziende che perdono la possibilità di ridurre l’imposizione fiscale tramite l’aiuto alla crescita economica.

La cosiddetta ACE, infatti, scomparirà nel 2024. Secondo le stime della Banca d’Italia, l’abolizione dell’ACE determinerà un aumento delle entrate fiscali per lo Stato, pari a:

• 4,8 miliardi nel 2025;

• 4,8 miliardi nel 2026.

D’altra parte, però, le imprese avranno molte agevolazioni fiscali sulle assunzioni.

Leggi anche: Chi paga più tasse nel 2024? Occhio a quelle meno evidenti