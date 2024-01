Opzione donna, cambiano i requisiti nel 2024: ecco chi può accedere

La Manovra finanziaria ha confermato anche per il 2024 l'uscita anticipata dal lavoro per le donne lavoratrici: Opzione donna. I requisiti si fanno più stringenti e nel testo andiamo a vedere come cambiano.

La Legge di Bilancio, anche per il 2024, ha confermato diverse possibilità di uscita anticipata dal mondo del lavoro, seppur con compromessi e requisiti più stringenti.

Tra le misure confermate, c’è anche Opzione Donna, rivolta alle donne lavoratrici che hanno raggiunto una certa età anagrafica e hanno maturato uno specifico monte contributivo.

Rispetto al passato, l’uscita anticipata diventa molto poco conveniente e la stessa platea delle beneficiarie si riduce notevolmente.

Vediamo come funziona e come cambiano i requisiti per accedere ad Opzione donna nel 2024.

Chi può andare in pensione nel 2024 con Opzione donna

La Manovra finanziaria per il 2024 ha confermato per un anno Opzione donna, apportando, però, alcune significative modifiche.

Le donne lavoratrici che hanno maturato una certa età anagrafica e hanno uno specifico monte contributivo possono andare in pensione anticipata con il sistema contributivo. Ciò significa che ci sarà una generosa riduzione dell’importo della pensione.

Chi può andare in pensione con Opzione donna? Nonostante la proroga, la platea delle beneficiarie si è ridotta ancora, rispetto ai paletti che, già nel 2023, erano molto stringenti. Si aggiunge un altro anno ai requisiti anagrafici: passa a 61 anni d’età.

Però, chi ha maturato i requisiti con le vecchie regole in vigore, ovvero con 58 anni di età e con 35 anni di contribuzione maturata entro il 31 dicembre 2023, può ancora accedervi, a prescindere dei nuovi criteri. In questo caso, si ha diritto alla cosiddetta pensione cristallizzata.

Il differimento del primo pagamento rimane lo stesso:

• 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti;

• 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome.

Quali sono i nuovi requisiti richiesti

Cambiano, quindi, i requisiti per accedere ad Opzione donna nel 2024. La prima novità, come abbiamo anticipato, è l’innalzamento dei requisiti d’età anagrafica.

L’età sale a 61 anni, ma al contempo viene anche confermata la riduzione da uno a due anni per le donne con figli, segnando una differenza significativa con le donne lavoratrici senza figli:

• 61 anni di età per donne senza figli;

• 60 anni di età per donne con un figlio;

• 59 anni di età per donne con più figli.

Lo scorso anno, l’età richiesta era inferiore: di norma era fissata a 60 anni. Età che poi era ridotta a 59 anni per le lavoratrici con un figlio e a 58 anni per le lavoratrici con due o più figli.

Non cambiano, invece, i contributi. Le donne lavoratrici che vogliono accedere alla pensione anticipata devono maturare 35 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 2023.

Anche nel caso dei contributi, però, è previsto uno sconto per chi ha figli. Per le donne con figli, è previsto lo sconto di un anno per ciascun figlio, entro un massimo di 2 anni.

Le regole contributive cambiano solo per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi. In questo caso, possono accedere con 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 a prescindere dal numero di figli.

Quali sono i requisiti soggettivi di accesso a Opzione donna

Oltre ai requisiti anagrafici e contributivi, per l’accesso ad Opzione donna è necessario il possesso di una serie di requisiti soggettivi.

In sostanza, le donne lavoratrici devono trovarsi in uno dei profili di tutela come, per esempio, lo svolgimento di assistenza al momento della richiesta di prepensionamento, da almeno sei mesi al coniuge o ad un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità.

Quali sono gli atri profili di tutela?

• Riduzione della capacità lavorativa, per il riconoscimento dell’invalidità civile, uguale o superiore al 74%;

• Essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Cosa si intende per Opzione donna cristallizzata

Nel 2024, ci sono buone notizie per le donne lavoratrici che hanno maturato i requisiti prima del 2022-23.

In base al principio della cristallizzazione del diritto alla pensione, si può accedere al pensionamento anticipato anche successivamente alla scadenza del regime opzionale.

Quindi, chi ha raggiunto i requisiti con le vecchie regole entro il 31 dicembre 2021, può andare in pensione con 58 anni d’età e con 35 anni di contributi versati.

Quanti lavoratori andranno in pensione nel 2024

In base alle nuove regole previste dalla Legge di Bilancio 2024, i novi accessi alla pensione anticipata sarebbero circa 14.700.

Di questi, solo 2.200 donne lavoratrici saranno interessate e rientreranno nei requisiti di Opzione Donna Il resto, invece, lascerà il lavoro rientrando nella platea dell’Ape Sociale.

Opzione donna, prima del 2023 era molto richiesta, tant’è che tra il 2010 e il 1° gennaio 2023 le adesioni a questo canale di uscita sono state 174.535. Si tratta del 16,3% delle pensioni anticipate complessivamente liquidate alle lavoratrici.

