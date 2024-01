Pensione 2024: ecco quali sono i requisiti e le opportunità per l’uscita dal lavoro

Pensione 2024, quali sono i requisiti per lasciare il mondo del lavoro? Ecco tutte le novità apportate dalla Legge di Bilancio.

Nonostante non si possa parlare di una vera e propria Riforma pensioni, le novità approvate con la Legge di Bilancio hanno modificato parzialmente i requisiti per poter lasciare il lavoro durante l’anno corrente. Come andare in pensione nel 2024, dunque?

In questa guida sintetica avremo modo di analizzare tutti i nuovi requisiti di accesso alla pensione nel 2024. Scopriremo, nel dettaglio, cosa cambia per la pensione di vecchiaia, ma anche per l’accesso anticipato con Quota 103, Opzione Donna e APE Sociale.

Pensione 2024: i requisiti della Legge Fornero

Innanzitutto, tra le opzioni per andare in pensione nel 2024, è stata confermata la pensione di vecchiaia, ancora una volta con i requisiti previsti dalla Legge Fornero.

Non cambia, nel 2024, né il requisito anagrafico, né quello contributivo. Nel dettaglio, è necessario cumulare 20 anni di contribuzione, alla quale si deve accompagnare il requisito anagrafico di 67 anni di età.

Per accedere alla pensione di vecchiaia nel 2024 con la Legge Fornero, però, uno dei requisiti è stato modificato: ci riferiamo ai requisiti contributivi puri.

Durante l’anno corrente, la soglia da rispettare non sarà più pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Verrà infatti considerata come soglia l’importo dell’assegno sociale stesso.

Come andare in pensione nel 2024: requisiti Quota 103

Altra modalità di accesso al trattamento pensionistico prevista per l’anno corrente è rappresentata da Quota 103. Questa opzione di pensionamento anticipato è stata confermata anche per quest’anno, ma la Manovra 2024 ha apportato alcune modifiche che andremo ora ad analizzare nel dettaglio.

Per andare in pensione nel 2024 con Quota 103, i requisiti sono i seguenti:

• 62 anni di età anagrafica;

• 41 anni di regolare contribuzione.

Per l’anno corrente, la modifica più interessante riguarda la finestra mobile: ad oggi, e fino a fine anno, tale finestra è fissata a sette mesi per chi lavora nel settore privato. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, invece, tale finestra è allungata a nove mesi.

C’è poi un’altra novità introdotta dalla recente Manovra. Chi, entro il prossimo 31 dicembre, pur non accedendo alla pensione nel 2024 (nel rispetto dei requisiti) deciderà di non fruire di Quota 103, manterrà comunque il diritto ad accedervi in futuro.

Questo significa che, pur scegliendo di non accedere alla Quota 103 entro fine anno, non si perderà comunque il diritto di accesso, ma si potrà optare per questa forma di pensionamento anticipato anche dopo il 31 dicembre 2024. Entro tale data, ovviamente, i requisiti richiesti dovranno essere maturati per poter contare su questa opportunità.

È stato tra l’altro confermato l’incentivo Quota 103 per il posticipo della pensione, che sarà valido anche per l’anno corrente.

Novità per APE Sociale e Opzione Donna

La Manovra ha anche previsto delle modifiche all’Opzione Donna e all’APE Sociale.

Per chi intende andare in pensione nel 2024 sfruttando l’anticipo pensionistico, i requisiti hanno subito un aggiornamento. In particolare, è il requisito dell’età ad aver subito un aggiornamento.

Non basteranno più 63 anni di età per poter accedere all’APE Sociale, ma serviranno 63 anni e 5 mesi.

I requisiti legati ai contributi non hanno subito modifiche, ma con la Legge di Bilancio è stata disposta l’esclusione delle categorie di lavori gravosi che erano state segnalate nel 2022 come possibili aventi diritto di accesso all’APE Sociale.

A questa forma di pensione anticipata, in sostanza, potranno accedere nel 2024 i lavoratori che svolgono mansioni gravose individuati dalla normativa precedente, caregiver, soggetti con invalidità civile pari al 74% (o superiore), disoccupati con non siano titolari di indennità di disoccupazione.

Anche l’Opzione Donna, infine, ha subito delle modifiche. Per accedere alla pensione 2024 con l’Opzione in questione, è necessario sapere che sono stati aggiornati i requisiti dell’età.

Nel 2024, cosa cambia per Opzione Donna? Con la Manovra sono stati aggiornati i requisiti relativi all’età necessaria per accedere alla pensione 2024 in anticipo grazie all’Opzione.

Sono infatti richiesti 61 anni di età, e non più 60, per avere diritto di accesso. Nessuna modifica, invece, per il requisito contributivo di 35 anni.