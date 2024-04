Detrazioni e deduzioni nel Modello 730: come funziona la deducibilità del fondo pensione

Chi decide di aderire ad un fondo pensione può beneficiare della deduzione fiscale in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, con Modello 730 e con Modello Redditi. Come funziona?

I contribuenti che decidono o che sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730, possono beneficiare di una serie di detrazioni e di deduzioni fiscali.

Una delle maggiori deduzioni fiscali riguarda i versamenti effettuati in un fondo pensione. Un’ottima notizia per tutti coloro che decidono di investire sul proprio futuro pensionistico.

Il calcolo della deduzione dei contributi si basa sul totale dei contributi versati nel corso dell’anno fiscale.

Nel testo, spiegheremo proprio come funziona e quando si applica la deduzione fiscale del fondo pensione.

Cos’è il fondo pensione

Quando si inizia a lavorare, la pensione sembra un traguardo ancora molto lontano e se ne dà poca importanza. Con il passare degli anni, si inizia a percepire questo traguardo non così lontano e allora può balenare in testa l’idea di aderire ad un fondo pensione, per integrare quella maturata grazie al versamento dei contributi previdenziali.

Aprire un fondo pensione integrativa vuol dire accantonare una quota del proprio stipendio o del proprio reddito, al fine di garantirsi una rendita aggiuntiva al momento del pensionamento.

Aderire ad un fondo pensione comporta una serie di vantaggi per il lavoratore dipendente. Innanzitutto, permette di integrare la pensione. In alcune circostanze, la sola pensione potrebbe non essere sufficiente a garantire una vita dignitosa o mantenere un tenore di vita sufficientemente adeguato dopo il pensionamento.

In secondo luogo, ci sono una serie di vantaggi fiscali. Di quali si tratta? I contributi versati alla pensione integrativa sono deducibili dal reddito imponibile, come spiegheremo di seguito.

Ma c’è dell’altro: i rendimenti maturati sul fondo pensione sono tassati in modo adeguato. Il contribuente che decide di aderire al fondo pensione ha la possibilità di riscattare il capitale, come nel caso di acquisto della prima casa o per gravi esigenze personali.

Infine, si ha la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di fondi pensione, con differenti profili di rendimento e di rischio, in modo da optare per quello più adeguato alle esigenze di ognuno.

Quanto si recupera dal fondo pensione?

Il fondo pensione può essere recuperato in sede di presentazione del modello 730. Ma quanto si può recuperare con la deduzione fiscale? Intanto è bene conoscere l’aliquota della deduzione che è pari al 19%.

Spieghiamo subito cos’è la deduzione fiscale. Si tratta dell’operazione che permette di ridurre il reddito imponibile sul quale vengono calcolate le imposte. Praticamente, va a sottrarre alcune spese e va a diminuire la base imponibile. La deduzione viene applicata sul reddito prima del calcolo delle imposte e prima di applicare le detrazioni fiscali. Quindi, la deduzione è un risparmio fiscale immediato per l’intero importo delle spese sostenute che ricadono nella categoria degli oneri deducibili fino al raggiungimento del massimale.

In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia con il Modello 730 che con il Modello Redditi è possibile fruire di una serie di deduzioni fiscali, come quelle relative al fondo pensione. Per quanto riguarda l’importo che può essere recuperato, bisogna considerare due fattori.

Da una parte il reddito imponibile e dall’altra l’ammontare dei contributi versati. Il beneficio fiscale è maggiore per i contribuenti che hanno un reddito imponibile maggiore. Quindi, quando si ha intenzione di sapere quanto si recupera dal fondo pensione presentando il Modello 730 si deve ricordare che:

• I contributi versati dal datore di lavoro non sono soggetti a tassazione;

• I rendimenti maturati sul fondo pensione sono tassati al 15%, che si riduce dello 0,30% all'anno, per ogni anno di permanenza nel fondo oltre il quindicesimo, fino ad un'aliquota minima del 9%.

Precisiamo che il versamento dei contributi al fondo pensione è deducibile anche nel Modello Redditi Persone Fisiche e non solo nel Modello 730.

Come funziona la detrazione del fondo pensione?

Spostiamoci al lato pratico e illustriamo le istruzioni operative per dedurre il fondo pensione nel modello 730.

Si deve compilare il Quadro E, rigo E27, colonna 2 e indicare l’importo dei contributi versati al fondo durante l’anno d’imposta di riferimento.

Se i contributi sono stati versati anche dal datore di lavoro, allora l’importo risulterà già precompilato nel rigo E27, colonna 1. Mentre, nel caso dei versamenti a favore dei familiari fiscalmente a carico, si deve indicare l'importo nella colonna 2 del rigo E30.

Qualora i versamenti vengano effettuati autonomamente, è bene che si conservino tutte le ricevute dei bonifici. Si fa presente che nella Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro è presente anche il dettaglio dei contributi versati al fondo pensione.

Il rimborso dell'importo deducibile per il fondo pensione avviene direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione, a partire dal mese di luglio.

Leggi anche: Queste spese abbassano le tasse: le deduzioni da presentare in dichiarazione dei redditi