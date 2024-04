In pensione con la legge Fornero nel 2025: ecco tutte le novità

Quali sono le novità in arrivo per il 2025 riguardo alle pensioni e alla legge Fornero: ecco di cosa ha discusso il Governo

Negli ultimi anni, la questione pensionistica in Italia ha rappresentato uno dei temi centrali del dibattito politico e sociale, soprattutto in relazione alla famigerata Legge Fornero. Mentre il governo e i sindacati hanno tentato di trovare una formula condivisa per riformare il sistema previdenziale, gli incontri si sono spesso rivelati infruttuosi, lasciando il futuro delle pensioni in una sorta di limbo.

Con la Legge di Bilancio 2024 che non solo conferma la Legge Fornero ma introduce ulteriori restrizioni, molti lavoratori si chiedono cosa riserverà il 2025 per le loro pensioni e il loro futuro.

Cosa cambia per le pensioni nel 2025

Nonostante le attese per una possibile riforma, la Legge Fornero non solo verrà mantenuta nel 2025 ma vedrà anche l'introduzione di nuovi criteri più severi. In particolare, l'inasprimento dei requisiti per la pensione anticipata contributiva rappresenta un duro colpo per molti lavoratori.

Questa forma di pensione anticipata, accessibile a chi ha raggiunto i 64 anni di età e 20 anni di contributi, vedrà un aumento del requisito economico, passando da 2,8 a 3 volte il valore dell'Assegno sociale, con l'aggiunta che anche il requisito contributivo sarà soggetto ad adeguamenti basati sulle aspettative di vita.

La flessibilità e le dichiarazioni del Governo

Le speranze di flessibilità introdotte con misure come Quota 103 e l'Ape Sociale sono state anch'esse oggetto di revisione, spesso al ribasso. L'introduzione di un ricalcolo contributivo per Quota 103 e l'aumento del requisito anagrafico per l'Ape Sociale e Opzione Donna dimostrano una tendenza verso il restringimento delle possibilità di pensionamento anticipato, piuttosto che verso il loro ampliamento.

Nonostante le dichiarazioni di apertura alla riforma da parte della Presidente del Consiglio e della Ministra del Lavoro, i progressi concreti verso una riforma strutturale del sistema pensionistico sono stati minimi. Le parole si sono scontrate con la realtà di un dibattito che non ha prodotto cambiamenti significativi, lasciando i lavoratori in attesa di una svolta che sembra non arrivare.

Quota 41: cosa potrebbe succedere in questo caso

L'eventuale introduzione di Quota 41 rappresenterebbe un modesto progresso, permettendo ai lavoratori di accedere alla pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età. Tuttavia, questa misura, seppur positiva, non costituisce il superamento sperato della Legge Fornero, soprattutto considerando che manterrebbe la penalizzazione del ricalcolo interamente contributivo della pensione.

Il futuro delle pensioni nel 2025

Salvo improbabili colpi di scena, la Legge Fornero rimarrà in gran parte immutata nel 2025. È possibile che vengano apportati piccoli aggiustamenti, ma nulla che possa definirsi una riforma radicale. La buona notizia è che non sono previsti ulteriori aumenti dell'età pensionabile a breve termine, grazie alla stabilità delle aspettative di vita rilevate dall'Istat.

I lavoratori potranno quindi accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni con 20 anni di contributi, o alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi, con una riduzione di un anno per le donne.

Il panorama pensionistico italiano si presenta complesso e in continua evoluzione, con la Legge Fornero che continua a rappresentare un punto fermo, nonostante le numerose critiche e le speranze di riforma.

