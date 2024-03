Che stipendio serve per avere una pensione da 2.000 euro al mese? I fattori da considerare

Chi si appresta ad accedere al trattamento pensionistico si sarà sicuramente domandato, almeno una volta, che stipendio serve per una pensione da 2.000 euro al mese.

Se l’età pensionabile è vicina, o qualora si siano raggiunti i requisiti per accedere a trattamenti anticipati, come la Quota 41 per lavoratori precoci, è lecito e spontaneo domandarsi come ottenere un cedolino pensione da almeno 2.000 euro al mese. Soprattutto a causa dell’elevata inflazione e del caro vita attuale, importi inferiori potrebbero non essere sufficienti, soprattutto per coloro che vivono in coppia o nel caso in cui si abbiano altri soggetti a carico.

In questa guida sintetica faremo insieme il punto della situazione e scopriremo, per una pensione da 2.000 euro, che stipendio serve.

Pensione da 2.000 euro, che stipendio serve? La differenza tra netto e lordo

Ma, prima di capire che stipendio serve per una pensione da 2.000 euro al mese, è necessario fare alcune precisazioni preliminari.

C’è infatti differenza tra l’importo netto e quello lordo. Se l’intento è quello di percepire almeno 2.000 euro al mese al netto, allora l’importo del cedolino pensione mensile dovrà necessariamente essere molto più alto.

Chi può vantare una pensione mensile di 2.000 euro lordi, infatti, percepirà un netto inferiore, se consideriamo le varie ritenute e addizionali. Tale netto equivale a poco più di 1.600 euro al mese.

Fatto qualche doveroso calcolo, quindi, è possibile affermare che, per avere a disposizione almeno 2.000 euro al mese al netto delle tasse, la pensione mensile percepita dovrà essere di almeno 2.800 euro lordi al mese.

Che stipendio serve per una pensione da 2.000 euro al mese?

Torniamo quindi al nostro interrogativo principale: per ottenere una pensione da 2.000 euro, che stipendio serve? È chiaro che, se parliamo di importi netti, per poter contare su una pensione così elevata sarà necessario partire da guadagni mensili alti.

In ogni caso, lo stipendio che serve per una pensione da 2.000 euro rappresenta solo uno dei parametri da considerare per il calcolo.

È infatti importantissimo considerare gli anni di contribuzione regolarmente versata. Anche il periodo dei versamenti contributivi può incidere in molti casi sull’effettiva pensione percepita.

Infatti, com’è noto, per i contributi versati fino alla fine dell’anno 1995, viene applicato il cosiddetto sistema retributivo. Per date successive al 31 dicembre 1995, invece, sarà applicato il sistema contributivo.

Altro parametro da considerare, poi, riguarda gli effettivi anni di lavoro. Chi ha lavorato di più, in sostanza, ha più possibilità di percepire un cedolino pensione mensile più alto.

L'importo dello stipendio necessario per ottenere una pensione da 2.000 euro con il sistema retributivo varia a seconda dei fattori appena analizzati. In ogni caso, chi ha cumulato parte dei contributi prima del 31 dicembre 1995 potrà contare su una parte di contributi nel retributivo.

Per fare un esempio pratico, nel caso di 10 anni nel retribuivo, per ottenere una pensione da 2.000 euro sono necessari circa 59.000 euro di stipendio netto annuo.

Chi, invece, ha cumulato contributi solo dopo il 1995, dovrà tener conto dello specifico coefficiente che va valutato caso per caso, in base agli anni lavorati.

Di base, comunque, per ottenere una pensione da 2.000 euro al mese serve uno stipendio annuo che varia da 42.500 euro a ben 95.000 euro. Questa variazione dipende dall’età di pensionamento e dagli effettivi contributi versati.

Come incrementare l’importo del trattamento pensionistico

Ora che sappiamo che stipendio serve per una pensione da 2.000 euro al mese, è facile concludere che, purtroppo, sarà sempre più complesso per i futuri pensionati arrivare ad un cedolino pensione così elevato.

Il sistema retributivo varrà infatti soltanto per chi ha cumulato contributi entro il 1995: per tutti gli altri, andrà considerato solamente il penalizzante sistema contributivo.

Un sistema che si tradurrà in una pensione che rischia di essere bassa, soprattutto a fronte di uno stipendio medio-basso.

Per fortuna, ad oggi esistono diversi metodi per incrementare l’importo base della pensione.

Uno dei metodi per garantirsi un’entrata mensile più alta è quello di investire in un fondo pensione per tempo.