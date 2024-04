Dichiarazione dei redditi, quanto costa fare il Modello 730 al CAF? Ecco i dettagli

Sicuramente tra le domande più gettonate dell’ultimo periodo tra i contribuenti c’è proprio quella legata al costo della dichiarazione dei redditi.

In molti sono i cittadini italiani che attualmente sono alla ricerca della soluzione più economica e conveniente per poter fare la dichiarazione dei redditi.

A questo proposito, la domanda che in molti si pongono è proprio: quanto costa fare la dichiarazione dei redditi al CAF?

In questo articolo, quindi, vediamo tutti i dettagli in merito ai costi che devono essere considerati quando si parla del modello 730 e quindi della compilazione della dichiarazione dei redditi.

Dichiarazione dei redditi: quali costi considerare

Sicuramente ad incidere sul costo effettivo della dichiarazione dei redditi vi è la scelta del centro di assistenza fiscale, del professionista o del servizio presso cui ci si rivolge per la compilazione e la trasmissione del modello 730.

Prima di andare a vedere nello specifico quale siano i costi orientativi della dichiarazione dei redditi al CAF, vediamo in generale quali altri aspetti possono andare ad influire sul prezzo complessivo del 730.

Oltre alla modalità scelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi, infatti, influenza il costo da pagare per il 730 anche la città di residenza del contribuente. Questo perché, in base alla città in cui si risiede, il costo per il modello 730 potrebbe subire delle variazioni.

Ad incidere sui costi da sostenere per la compilazione della dichiarazione dei redditi anche il livello di complessità della pratica che dovrà essere gestita, oltre che il costo di iscrizione al CAF o della tessera del Patronato.

Al contempo, potrebbe influenzare generalmente il costo da pagare per la dichiarazione dei redditi anche il reddito complessivo del contribuente che deve presentare il modello 730.

Quanto costa la dichiarazione dei redditi al CAF

Sono numerosi i contribuenti che decidono di affidare la propria dichiarazione dei redditi ad una sede CAF Acli, al fine di ricevere un servizio di assistenza a 360 gradi.

A questo proposito, la prima fase iniziale quando ci si rivolge al CAF per la dichiarazione dei redditi consiste in un colloquio conoscitivo al fine di chiarire ogni dubbio in merito alla situazione fiscale.

Per questo motivo, sarà il consulente che si occuperà della pratica a definire tutti i documenti necessari per la compilazione corretta del modello 730.

Ma passiamo ai costi per la dichiarazione dei redditi che devono essere sostenuti da parte di coloro che decidono di fare affidamento al CAF.

Ogni sede del CAF ha delle tariffe differenti a seconda della città in cui si trova la sede, ma anche in base ad altri fattori, quali ad esempio il tipo di sindacato al quale appartiene il contribuente o ancora eventuali servizi aggiuntivi associati al modello 730.

Inoltre, va detto che devono essere considerate anche eventuali quote associative. In linea generale, il costo del servizio 730 ordinario per la dichiarazione dei redditi si aggira in media intorno i 50/60 euro.

Tale costo per il modello 730 prevede sia la compilazione della dichiarazione dei redditi che l’invio del modello presso l’Agenzia delle Entrate.

730: quanto costa dal Patronato o dal commercialista

Per i contribuenti che sono ancora indecisi su quale servizio o professionista scegliere per la compilazione del modello 730, tra le varie soluzioni da valutare ci sono anche il Patronato o un commercialista.

A questo proposito, il costo della dichiarazione dei redditi quando ci si rivolge ad un Patronato è molto simile a quello richiesto da partire di un centro di assistenza fiscale. Anche in questo caso, però vanno considerati eventuali costi associativi richiesti nei casi di tesseramento.

La spesa cambia, invece, quando si fa riferimento ai servizi di compilazione e di invio del modello 730 presso un commercialista. In questo caso chiaramente il costo richiesto è più elevato e si aggira in media intorno ai 120 euro.

Ricordiamo che per i contribuenti con un buon livello di autonomia nella compilazione della dichiarazione dei redditi, è possibile risparmiare utilizzando il modello 730 precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In questo caso, non si dovranno fronteggiare spese per la compilazione e l’invio del modello 730, ma chiaramente non si riceverà alcun tipo di supporto o assistenza rispetto ai servizi citati in precedenza.

