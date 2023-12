Con quale reddito non si pagano le tasse nel 2024: ecco la nuova no tax area

Nuove disposizione per il 2024 tra Irpef e No Tax Area: ecco cosa cambierà e quali sono i redditi sotto il quale non si pagano più le tasse.

La no tax area Irpef rappresenta una soglia critica di reddito entro la quale i contribuenti sono esenti dall'imposta sul reddito. Questo concetto è strettamente legato alle detrazioni fiscali e ai meccanismi di calcolo dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).

La sua introduzione è motivata da principi di giustizia sociale, equità fiscale e sostenibilità economica, con l'obiettivo di alleviare il peso fiscale per i contribuenti a reddito più basso, contribuendo al benessere generale della società.

Cos'è la no tax area?

La no tax area rappresenta una soglia di reddito al di sotto della quale i contribuenti non sono tenuti a versare l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef). Questa particolare fascia di reddito è esente da tassazione, consentendo ai contribuenti di godere di un beneficio fiscale. Il funzionamento della no tax area è legato alle detrazioni fiscali, che riducono progressivamente l'imposta dovuta in base al reddito complessivo del contribuente.

Elementi come lo stato civile e la presenza di persone a carico influenzano la definizione di questa soglia. L'introduzione della no tax area è motivata da principi di giustizia sociale ed equità fiscale, cercando di alleviare il carico fiscale per coloro che dispongono di redditi più limitati e contribuendo al benessere generale della società. La no tax area mira a garantire una certa equità nel sistema fiscale, fornendo un margine di esenzione a coloro che si trovano al di sotto di determinati livelli di reddito.

Quanto è la no tax area nel 2023

Le attuali disposizioni delineano una no tax area Irpef che varia in base alla fonte di reddito. Dal 2022, le soglie di reddito entro le quali le tasse non sono dovute sono:

• 8.500 euro per i redditi da pensione;

• 8.174 euro per i redditi da lavoro dipendente;

• 5.500 euro per i redditi da impresa o lavoro autonomo.

Questa situazione riflette un cambiamento significativo rispetto al passato, delineando un quadro fiscale in costante evoluzione.

Prima del 2022, c'era un allineamento tra pensionati e dipendenti. Nel 2016, la Legge di Stabilità aveva equiparato la no tax area Irpef per i pensionati di età superiore a 75 anni a quella dei lavoratori dipendenti. Tuttavia, dal 2022, la situazione è diversa, con soglie di esenzione differenti per le due categorie.

Il ruolo cruciale delle detrazioni fiscali

La no tax area Irpef rappresenta una soglia di reddito al di sotto della quale non si pagano tasse. Ciò non implica una totale esenzione fiscale. Le detrazioni fiscali giocano un ruolo fondamentale nel ridurre progressivamente l'imposta dovuta fino a renderla nulla entro specifici limiti di reddito. Chi si trova al di sotto di questa soglia, ma non ha diritto a un rimborso fiscale perché non ha versato alcuna imposta, è definito come "contribuente incapiente".

Quali sono i redditi nella no tax area per il 2024

La Legge di Bilancio 2024 prevede un cambio significativo: l'equiparazione tra lavoratori dipendenti e pensionati tornerà nel 2024. Ciò comporterà un'allineamento delle detrazioni per i redditi da pensione e da lavoro dipendente, portando a una no tax area unificata di 8.500 euro.

Nel 2024, si implementerà anche la fusione delle prime due aliquote Irpef, con l’introduzione di un’aliquota del 23% fino alla soglia di 28.000 euro. Ci sarà inoltre un aumento della detrazione di 1.955 euro per i redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro, allineandosi a quanto già previsto per i pensionati.

La convergenza verso una no tax area unificata per dipendenti e pensionati rappresenta un passo significativo verso la semplificazione delle normative fiscali. Questo promuove una maggiore uniformità tra le diverse categorie di contribuenti. Con la complessità in continua evoluzione delle leggi fiscali, rimanere aggiornati è cruciale per comprendere appieno l'impatto sulla propria situazione finanziaria.