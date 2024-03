Hai la busta paga più alta se abiti in questa regione: ecco di quale si tratta e perché

Per una regione italiana cambiano le carte in tavola e arriva un aumento di stipendio: ecco per quali abitanti e perché l'aumento in busta paga.

Nell'ultimo anno, il tema delle tasse e della pressione fiscale è stato al centro di numerosi dibattiti e riforme, con l'obiettivo di alleggerire il carico per i cittadini e stimolare la crescita economica.

Tra le regioni che hanno intrapreso passi significativi in questa direzione, ce n'è una che spicca per le misure adottate, promettendo una busta paga più ricca per i suoi residenti a partire dal prossimo anno fiscale.

Taglio dell'addizionale IRPEF nel Lazio

La Regione ha recentemente annunciato un'importante variazione al bilancio che prevede il finanziamento del taglio dell'addizionale IRPEF per l'anno fiscale 2024. Questa decisione porterà a un beneficio diretto per i contribuenti, che vedranno aumentare la propria busta paga a partire dal 2025, in particolare per i cittadini del capoluogo e dell'intera regione. Un'iniziativa che mette in luce l'impegno della regione nell'alleggerire il carico fiscale dei suoi abitanti.

Come funziona il taglio dell'addizionale regionale IRPEF

Il taglio dell'addizionale regionale IRPEF è stato illustrato dall'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, durante una seduta del Consiglio regionale. Finanziata con quasi 140 milioni di euro, la misura prevede una riduzione dell'1,6% per i lavoratori con redditi fino a 28mila euro. Una manovra che, pur non azzerando completamente l'addizionale, ne diminuisce significativamente l'aliquota, riportandola all'1,73% dal 2025.

La regione protagonista: il Lazio

Il Lazio si conferma quindi come la regione dove vivere e lavorare potrebbe risultare più vantaggioso, almeno dal punto di vista fiscale. Grazie a questa riforma, 1.270.000 persone con un reddito imponibile medio di 19.900 euro beneficeranno di un risparmio medio annuo di circa 86 euro.

Non solo i lavoratori con redditi fino a 28mila euro trarranno vantaggio da questa iniziativa, ma anche coloro che rientrano nella fascia di reddito da 28 a 35mila euro, i quali riceveranno un contributo incrementato a 60 euro, grazie all'intervento dell'assessore Righini che ha raccolto le richieste dei sindacati. Questa misura coinvolgerà quasi 400mila cittadini del Lazio ed è parte di un Fondo più ampio destinato alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno al reddito.

Unanime approvazione e future prospettive

La decisione ha ricevuto l'approvazione unanime dei sindacati, evidenziando una forte condivisione tra le parti sociali e l'amministrazione regionale. L'obiettivo è rendere strutturale questa normativa, dimostrando un impegno concreto nel sostegno ai redditi più bassi e nella lotta contro l'elevata pressione fiscale che ha caratterizzato la regione negli ultimi anni.

Roma e il taglio dell'addizionale comunale

Anche la città di Roma è pronta a seguire l'esempio della regione, con il sindaco Roberto Gualtieri che ha promesso di intervenire sull'addizionale comunale IRPEF. Questo movimento, in linea con le sollecitazioni di Unindustria, punta a ridurre ulteriormente il carico fiscale sui cittadini, migliorando l'attrattività della capitale e della regione nel suo complesso.

La svolta per il Lazio

Il Lazio, rispetto alle altre regioni italiane, emerge come una regione all'avanguardia nel processo di riduzione della pressione fiscale in Italia, con una serie di iniziative che promettono di migliorare significativamente la vita economica dei suoi cittadini. La busta paga più ricca rappresenta non solo un sollievo immediato per molti lavoratori e famiglie, ma anche un segnale positivo per il futuro, in cui politiche fiscali più eque e sostenibili possono contribuire a una maggiore equità sociale e a un rilancio dell'economia locale.

Leggi anche: Case Green, stop ai bonus dal 2025: ecco quando ci sarà lo stop alle caldaie