Fino a 1200 euro in busta paga grazie alla nuova riforma Irpef: ecco chi avrà il bonus

Il 2025 segnerà un punto di svolta per i lavoratori italiani, grazie all'introduzione di una riforma IRPEF che potrebbe incrementare il netto in busta paga. Queste modifiche, attualmente allo studio del governo, promettono di introdurre una serie di bonus fino a un massimo di 1200 euro annui per determinate fasce di reddito. La riforma segue il bonus di 260 euro concesso nel 2024, mirando a un'ulteriore riduzione delle tasse sul lavoro.

Le attuali aliquote IRPEF e il cambiamento in vista

Prima di addentrarci nelle novità del 2025, è utile ricordare come si articola attualmente il sistema IRPEF. I redditi fino a 28 mila euro sono soggetti a un'aliquota del 23%, quelli tra 28 mila e 50 mila euro al 35%, e per redditi superiori a 50 mila euro l'aliquota applicata è del 43%. La riforma prevista per il 2025 intende modificare questi scaglioni, introducendo agevolazioni anche per i ceti medio-alti, nonostante le limitazioni imposte dalle risorse finanziarie disponibili.

Ipotesi di riforma e benefici previsti, ci avrà il bonus 1200 euro

1. Prima Ipotesi: un bonus per chi guadagna fino a 55 mila euro

La prima ipotesi di riforma prevede l'espansione del secondo scaglione fino a 55 mila euro, mantenendo l'aliquota al 35%. Questo cambio beneficerebbe chi attualmente si trova nel terzo scaglione, offrendo un bonus complessivo fino a 660 euro annui, combinando il risparmio per l'aliquota ridotta sui primi 28 mila euro e un'ulteriore diminuzione del prelievo fiscale sulla fascia 50-55 mila euro.

2. Seconda ipotesi: riduzione dell'aliquota al 34%

Un'ulteriore proposta contempla la riduzione dell'aliquota per il secondo scaglione (potenzialmente esteso fino a 55 mila euro) al 34%. Questa modifica comporterebbe un risparmio aggiuntivo di 1% sulla fascia di reddito 28-55 mila euro, traducendosi in un incremento fino a 670 euro per chi guadagna 55 mila euro annui.

3. Terza ipotesi: un taglio ancora maggiore al 33%

La terza e più ambiziosa ipotesi di riforma prevede la riduzione dell'aliquota al 33% per il secondo scaglione. Questo porterebbe a un risparmio massimo di 940 euro per chi guadagna fino a 55 mila euro, per un totale di 1200 euro annui considerando il bonus già applicato nel 2024.

Le potenziali agevolazioni dell'Irpef

Indipendentemente dall'ipotesi che sarà adottata, la riforma promette vantaggi significativi per diverse fasce di reddito. Per i redditi medio-alti, il potenziale incremento annuo varia tra 660 e 1200 euro. Anche per chi guadagna meno di 50 mila euro, la riforma rappresenta un'opportunità per un risparmio aggiuntivo rispetto al bonus già percepito nel 2024.

Le tre ipotesi di riforma IRPEF 2025 delineano scenari diversi per i lavoratori italiani, con benefici che variano a seconda del reddito. Coloro che rientrano nella fascia di reddito tra i 50 mila e i 55 mila euro potrebbero vedere il maggior incremento annuo rispetto al 2024, che è già stato soggetto a diversi cambiamenti, fino a 1.200 euro. Ma anche i redditi più bassi trarrebbero vantaggio da questa riforma, con guadagni annui compresi tra i 480 euro e i 700 euro per chi guadagna 50 mila euro, a seconda dell'ipotesi che verrà implementata.

Questa riforma rappresenta un significativo passo avanti nella politica fiscale italiana, mirando a incentivare i lavoratori attraverso un alleggerimento dell'imposta sul reddito. Resta da vedere quale delle ipotesi verrà adottata definitivamente, ma ciò che è certo è l'impatto positivo che queste misure potrebbero avere sulle buste paga dei lavoratori italiani nel 2025.

