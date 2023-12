Accorpamento Irpef, dal 2024 previste solo tre aliquote: ecco come cambierà lo stipendio

L'accorpamento delle aliquote Irpef che partirà dal 2024 porta con sé delle novità tangibili per tutti i contribuenti italiani: ecco come cambierà lo stipendio da gennaio

La riforma dell'IRPEF, un pilastro fondamentale del sistema fiscale italiano, segna un'evoluzione significativa nelle politiche tributarie del paese. Con il passaggio da quattro a tre aliquote, la riforma intende semplificare la struttura fiscale e alleggerire il carico sui contribuenti, in particolare su quelli con redditi medio-bassi.

Come cambia l'Irpef nel 2024

L'aspetto più evidente della riforma è la riduzione degli scaglioni di reddito. Questo cambiamento è particolarmente rilevante per chi ha un reddito annuo inferiore a 28.000 euro. Prima della riforma, questi contribuenti erano soggetti a due diverse aliquote. Ora, con l'accorpamento sotto un'unica aliquota del 23%, si registra una semplificazione notevole, che facilita la comprensione e la gestione del proprio carico fiscale.

Quali saranno le tre aliquote Irpef

Passare da quattro a tre aliquote Irpef può avere i suoi vantaggi, con l'accorpamento delle prime due fasce. Ecco come cambieranno:

• redditi fino a 28.000 euro , questa fascia, ora tassata al 23%, vede il maggiore beneficio in termini di risparmio fiscale. Ad esempio, per un reddito di 28.000 euro, il risparmio può essere significativo.

• redditi tra 28.000 e 50.000 euro , per questa fascia, l'aliquota è fissata al 35%. L'impatto su questi contribuenti varia a seconda del loro reddito specifico e delle detrazioni applicabili.

• redditi oltre 50.000 euro, con un'aliquota del 43%, questa fascia di reddito subisce un impatto minore dalla riforma, considerando che l'aliquota rimane relativamente invariata rispetto alla struttura precedente.

Come cambia la busta paga nel 2024

Nel 2024, la busta paga dei lavoratori italiani subirà modifiche importanti dovute alla nuova struttura IRPEF. Per chi guadagna fino a 28.000 euro, l'aliquota unica del 23% porterà un risparmio significativo. Ad esempio, per un reddito annuo di 28.000 euro, il risparmio stimato è di circa 260 euro all'anno, ovvero circa 21,67 euro in più al mese. Questo aumento netto secondo il Governo, sebbene variabile a seconda del reddito specifico, rappresenta un beneficio tangibile per molti lavoratori, specialmente per quelli nelle fasce di reddito medio-basse.

La visione del governo sulla nuova

Il vice ministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha sottolineato che la riforma va oltre la semplice riduzione delle aliquote. È parte di una visione più ampia che mira a rendere il sistema fiscale più equo, trasparente e adattabile alle dinamiche economiche globali. Secondo Leo, questa riforma rappresenta un passo avanti significativo nel rendere il sistema fiscale più favorevole per le fasce di reddito medio-basse, che sono più vulnerabili alle fluttuazioni economiche.

Novità anche sulle detrazioni: verso una maggiore equità

Un altro aspetto fondamentale della riforma è l'equiparazione delle detrazioni per lavoro dipendente e pensione. Questo cambiamento mira a ridurre le disparità tra lavoratori e pensionati, riconoscendo l'importanza di un trattamento fiscale equo per tutti i contribuenti. L'aumento delle detrazioni per i lavoratori subordinati è un esempio concreto di come la riforma cerchi di bilanciare il carico fiscale tra diverse categorie di reddito.

La riforma dell'IRPEF rappresenta un importante passo avanti nella modernizzazione del sistema fiscale italiano. Mirando a semplificare la struttura tassativa e a fornire maggiori benefici ai redditi medio-bassi, il governo si impegna a creare un ambiente fiscale più equo e sostenibile. Questi cambiamenti sono fondamentali non solo per i singoli contribuenti ma anche per l'economia italiana nel suo complesso, poiché una maggiore equità fiscale può stimolare la crescita economica e la stabilità finanziaria.