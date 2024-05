Warren Buffett ha dichiarato in più occasioni che a suo avviso il periodo ideale per detenere in portafoglio un titolo azionario è “per sempre”, puntando in particolare su aziende che realizzano prodotti richiesti costantemente.

C’è da dire che non sempre ci sono società che durano per sempre, visto che in alcuni casi dalla vetta del successo possono cadere in disgrazia, ma ce ne sono 3 attualmente presenti tra gli investimenti di Warren Buffett, che vale la pena comprare e tenere per sempre e si tratta di: Apple, Amazon e Floor & Decor.

Le 3 azioni migliori secondo Warren Buffett

Secondo Warren Buffett, imprenditore, economista e filantropo statunitense tra i più famosi al mondo, ci sono 3 aziende su cui puntare, con azioni che rappresentano una garanzia. Ecco quali sono.

1. Apple

Apple rappresenta circa il 45% del portafoglio Berkshire Hathaway per buone ragioni.

I suoi prodotti di consumo, come l’iPhone, sono diventati una necessità nella società connessa di oggi e, nonostante una capitalizzazione di mercato che si avvicina ai 3mila miliardi di dollari, gli investitori dovrebbero comunque considerarla una scelta avvincente.

Certo i prodotti Apple non registrano più una crescita a due cifre come gli anni passati, ma i Servizi Apple, come AppleCare, iCloud e Apple TV+, si confermano su una traiettoria di crescita.

Nei primi nove mesi dell’anno fiscale 2023, archiviata l’1 luglio scorso, i ricavi di Apple sono calati del 3% a 294 miliardi di dollari, ma quelli dei servizi Apple sono aumentati del 7%.

Inoltre, i costi operativi sono aumentati del 9% durante quel periodo, portando a un utile netto di 74 miliardi di dollari nei primi tre trimestri dell’anno fiscale 2023, a fronte di un calo dei profitti di oltre il 6%.

La società vanta quasi 180 miliardi di dollari di liquidità e il suo solido bilancio è probabilmente uno dei motivi per cui il team di Buffett continua a detenere una massiccia posizione in Apple.

2. Amazon

Un’altra azienda solida che ha attirato l’attenzione di Buffett e del suo team è Amazon, ma per ragioni che non ci si aspetta.

La maggior parte dei consumatori conosce Amazon per il suo e-commerce e servizi come Amazon Prime.

Tuttavia, all’interno dei suoi due segmenti legati all’e-commerce, la pubblicità, gli abbonamenti e i servizi di vendita di terze parti potrebbero mascherare la lenta crescita delle vendite online.

Invece, la crescita più forte di Amazon è arrivata dal suo prodotto di infrastruttura cloud, Amazon Web Service.

Per i primi due trimestri del 2023, le vendite nette di Amazon sono state pari a 262 milioni di dollari, in rialzo del 10%.

La società è tornata alla redditività, tanto che ha guadagnato 9,9 miliardi di dollari nei primi sei mesi dell’anno, invertendo la perdita di 5,9 miliardi di dollari per lo stesso periodo nel 2022.

Finché AWS e le attività legate ai siti potranno crescere rapidamente, Amazon dovrebbe continuare ad avere un futuro brillante.

3. Floor & Decor

Floor & Decor può attrarre gli investitori che hanno perso la crescita di Home Depot e Lowe’s nei decenni passati.

La società è nel pieno di un’espansione a livello nazionale: alla fine del secondo trimestre, il numero dei negozi ammontava a 203 sedi in 36 stati e questo numero include 14 dei 32 negozi necessari per raggiungere l’obiettivo di espansione per il 2024.

Questo sviluppo ha aiutato le vendite nette del gruppo per la prima metà dell’anno a salire a 2,3 miliardi di dollari, con un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Certo, il dato è lontano dall’incremento del 24% registrato nel 2022, ma l’espansione continua nonostante aumento dei tassi di interesse e un’economia stagnante.