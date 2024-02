Irpef 2024: arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle entrate su aliquote e scaglioni

Arrivano le prime indicazioni operative sull’Irpef 2024, con la pubblicazione della circolare n.2, del 6 febbraio 2024, dell’Agenzia delle entrate.

La riforma fiscale, infatti, ha introdotto la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni dell’imposta, con il passaggio a tre aliquote.

La circolare dell’Agenzia delle entrate fornisce tutti i chiarimenti del caso e le istruzioni ai contribuenti, soffermandosi su alcuni aspetti come la rimodulazione di aliquote e scaglioni, le modifiche alle detrazioni da lavoro dipendente e il trattamento integrativo.

Vediamo quali sono i nuovi scaglioni e le nuove aliquote Irpef 2024, analizzando le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate.

Aliquote e scaglioni Irpef 2024

L’ultimo passaggio a compimento della riforma fiscale dell’Irpef era la pubblicazione della circolare n. 2 dell’Agenzia delle entrate, nella quale sono contenute le istruzioni operative.

Infatti, dopo l’approvazione della legge delega della riforma fiscale, il decreto legislativo n. 216/2023 ha dato attuazione agli aspetti relativi dell’Irpef. Conclusa la parentesi di riferimento alle norme e alle leggi, passiamo a spiegare come viene rimodulata l’Imposta sul reddito delle persone fisiche.

La novità più importante riguarda proprio la riduzione delle aliquote e degli scaglioni, che sono passati da quattro a tre, già a partire dal 1° gennaio 2024.

Quali sono i nuovi scaglioni dell’Irpef 2024?

• 1° scaglione: reddito fino a 28:000 euro, aliquota del 23%;

• 2° scaglione: reddito tra 28.001 euro e 50.000 euro, aliquota del 35;

• 3° scaglione: reddito superiore a 50.001 euro, aliquota del 43%.

L’imposta dovuta è la seguente:

• 1° scaglione, 23 per cento sul reddito;

• 2° scaglione, 6.440 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

• 3° scaglione, 14.140 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro.

Come cambia il calcolo delle detrazioni

Nella circolare del 6 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito anche tutti i chiarimenti necessari in merito al calcolo delle detrazioni spettanti ai contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente.

La riforma prevede che i redditi fino a 8500 euro fanno parte della no tax area, previsto per i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, andando ad equipararli a quelli già in vigore per i pensionati.

Per quanto riguarda i redditi superiori, ecco quali sono i criteri per il calcolo dell’importo della detrazione:

• Fino a 15.000 euro, detrazione di 1.955 (non inferiore a 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380);

• Reddito tra 15.000 euro e fino a 28.000 euro, detrazione 1.910 + 1.190 x [(28.000 - reddito) / (28.000 - 15.000)];

• Reddito tra 28.000 euro e fino a 50.000 euro, detrazione 1.910 x [(50.000 - reddito) / (50.000 - 28.000)];

• Reddito superiore a 50.000 euro, nessuna detrazione spettante.

Come cambia il trattamento integrativo

Un altro punto importante trattato e chiarito dal documento dell’Agenzia delle entrate riguarda le modifiche apportate al trattamento integrativo.

A chi spetta? Il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto ai contribuenti con reddito fino a 15.000 euro, solo quando l’imposta lorda sia superiore alla detrazione, per i redditi da lavoro dipendente diminuita di 75 euro.

Qual è lo scopo della riduzione di 75? Dovrebbe andare a compensare, neutralizzando, l’aumento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente.

Riviste anche le detrazioni fiscali

Per quanto riguarda i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro delle agevolazioni spettanti nel 2024.

La riduzione è relativa alle detrazioni del 19% sulle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e sui premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi. Così come è stato indicato dall’Agenzia delle entrate, nella circolare, la riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull’importo della detrazione come di seguito:

• Per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

• Per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Adeguamento delle addizionali e abolizione dell’ACE

Concludiamo, riportando un altro aspetto illustrato dall’Agenzia delle entrate, ovvero quello relativo all’adeguamento delle regole delle addizionali comunali e regionali.

I Comuni e le Regioni, oltre che le Province autonome, hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionali e comunali al nuovo sistema Irpef 2024 a tre aliquote e scaglioni.

È stata spostata anche la scadenza al 15 maggio 2024 della trasmissione dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale all’Irpef.

Non dimentichiamo, infine, l’eliminazione dell’ACE, ovvero l’aiuto alla crescita economica che, dal 1° gennaio 2024, non è più applicabile.

