Con il caro bollette, l’aumento del carburante e dei generi alimentari, il costo della vita diventa sempre più alto e insostenibile. Una nuova stancata sulle bollette di luce e gas sta per arrivare ad un infliggere un alto duro colpo alle famiglie e alle imprese.

Gli italiani attendono interventi dal Governo, ma ci sono anche alcune soluzioni per ridurre, in parte, i costi delle utenze di luce e gas.

Ebbene, alcune categorie di contribuenti possono beneficiare delle deduzioni e detrazioni delle bollette di luce e gas direttamente in dichiarazione dei redditi.

Chi può portare in detrazione le bollette e recuperare almeno una parte dei costi? Possono farlo solo in pochi, andiamo a scoprire chi può e quanto può dedurre e detrarre!

Detrazioni bollette luce e gas per le famiglie: vediamo se è possibile

Il caro bollette è diventato insostenibile e i nuovi aumenti portano sgomento e preoccupazione. Oltre alla speranza di interventi del Governo per ridurre i rincari, ci sono altre soluzioni rappresentate dalle deduzioni e detrazioni fiscali.

Si tratta di agevolazioni molto importanti che permettono di andare a ridurre le tasse da versare. Ovviamente, non si può pensare di detrarre qualsiasi cosa, ma nei modelli dichiarativi si possono portare in detrazione solo le voci di spesa espressamente previste dalla legge. Tuttavia, tra le voci presenti nel suddetto elenco, non sperate di trovarci anche le bollette di luce e gas, ovvero i costi per le utenze domestiche. Si tratta, infatti, di spese che non sono detraibili.

Come possono le famiglie pensare di ridurre i costi? Le famiglie che rientrano nei requisiti previsti possono accedere ad alcuni bonus e agevolazioni. Ma non si tratta di agevolazioni accessibili da tutte le famiglie, ma solo da quelle che presentano particolari disagi e che, ovviamente, rispettano i requisiti previsti.

Oltre ai bonus sociali, però, sono stanziati anche altri aiuti. Ricordiamo il bonus da 200 euro e il bonus da 150 euro, quest’ultimo disponibile tra qualche settimana. Anche in questo caso, per aver potuto beneficiare dei 200 euro e riuscire ad ottenere i 150 euro, si devono rispettare alcuni requisiti.

Appurato che le famiglie non possono detrarre le bollette di luce e gas, chi può farlo allora? Andiamo a scoprirlo, qui di seguito!

Detrazioni bollette luce e gas: ecco chi ne beneficia

Le detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi dei costi delle utenze domestiche di luce e gas non spettano alle famiglie, ma ad una precisa categoria di lavoratori.

Di chi parliamo? Possono portare in detrazione i costi solo i titolari di Partita Iva e le imprese! Queste due categorie possono, quindi, andare a recuperare una parte dell’oneroso costo dei consumi.

Attenzione, però. I costi che possono essere portati in deduzione o in detrazione, non sono sicuramente quelli domestici. I titolari di Partita Iva (lavoratori autonomi, liberi professionisti) e gli imprenditori possono detrarre i costi sostenuti con finalità produttive. Se, infatti, le utenze si utilizzano solo in parte ai fini lavorativi, allora la deduzione spettante è solo del 50%.

Spieghiamo meglio cosa si può dedurre e detrarre. Per i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e le imprese in forma associativa le bollette rappresentano una voce di spesa che viene sottratta al calcolo del reddito imponibile. Ciò vuol dire che sono un costo deducibile. Si riducono, quindi, le somme soggette ad Irpef o Ires.

La parte di spesa relativa all’Iva si può portate in detrazione dall’imposta da versare, commisurata, però, in base alla suddivisione delle spese tra l’utilizzo personale (domestico) e quello lavorativo. Parliamo dei casi in cui il professionista è proprietario di un appartamento dove vive e lavora il cosiddetto uso promiscuo dell'immobile. In casi come questo, una parte del consumo e, quindi, del costo dell'utenza è utilizzato a fini lavorativi. Pertanto, se su 200 metri quadrati, 100 metri quadrati sono abiti ad ufficio, potrà detrarre ½ del costo sostenuto.

Tutti i titolari di Partita Iva possono portare in deduzione e in detrazione i costi delle bollette di luce e gas? Purtroppo, la risposta è negativa. Possono beneficiare di questo tipo di agevolazione solo le Partite Iva in regime ordinario. I titolari di Partita Iva in regimi agevolati, come il regime forfettario, non possono dedurre i costi delle utenze in dichiarazione dei redditi, in quanto per loro è prevista una tassa piatta.

Oltre alle deduzioni e alle detrazioni fiscali, ci sono, però, anche altre agevolazioni varate del governo. Si tratta di Bonus fruibili da Partite Iva e imprese, introdotte dal Decreto Energia, in caso di rincari energetici superiori al 30% dei costi ordinari. Cosa prevede? Il Decreto prevede l’azzeramento degli oneri di sistema, un credito d’imposta del 15% sui consumi di gas e un credito del 20% delle spese energetiche sostenuto durante l’anno.