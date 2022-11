Il tema fiscale è centrale per la prossima Legge di Bilancio 2023, con cui il governo introdurrà diverse misure per imprese e famiglie italiane. Secondo le ultime indiscrezioni, arriveranno alcune importanti modifiche per ciò che riguarda soprattutto le detrazioni fiscali e gli sconti Irpef, che potrebbero presto cambiare.

Oltre a queste novità, il governo punta ad una nuova flat tax, ovvero ad un nuovo limite per i lavoratori autonomi con Partita Iva forfettaria, portato a 85.000 euro, in aumento rispetto agli attuali 65.000 euro di limite massimo. Al momento sorgono anche nuove ipotesi a proposito del risparmio fiscale dei cittadini nei confronti dei debiti verso il fisco.

Il nuovo governo infatti intende alleggerire gli italiani dal peso dei debiti cumulati verso il fisco, con alcune misure specifiche di stralcio delle cartelle esattoriali di basso importo, e con la possibilità di accedere in automatico alla rateizzazione dei pagamenti. Tuttavia, vediamo in questo articolo quali sono le principali prospettive per ciò che riguarda le detrazioni fiscali e gli sconti Irpef.

Detrazioni fiscali e sconti Irpef: ipotesi per il 2023

Con il nuovo governo cambieranno diversi aspetti che riguardano da vicino il pagamento delle tasse in Italia, e le agevolazioni fiscali a cui è possibile accedere. In particolare, secondo le ultime ipotesi, dal 2023 cambierà la soglia da cui partirà la riduzione del beneficio fiscale visto prima.

Secondo le ultime indiscrezioni, questo limite non verrà più posto intorno al reddito annuo di 120.000 euro, ma verrà dimezzato a 60.000 euro. Cosa vuol dire questo, nella pratica? Significa che, ad esclusione delle spese viste prima, i lavoratori che vorranno accedere alla detrazione fiscale piena al 19%, dovranno rientrare nei 60.000 euro di fatturato annuo.

Superata questa soglia, il beneficio inizierà a scendere, per arrivare a zero per i redditi che superano 120.000 euro annui. Nella pratica, queste sono le spese su cui il beneficio verrà ridotto:

spese scolastiche per cui si chiedono detrazioni fiscali;





polizze vita per cui si chiedono detrazioni fiscali;





spese per il trasporto pubblico;





spese per lo sport dei figli;





spese funebri.

Per ciò che riguarda invece le spese sanitarie, o sugli interessi passivi dei mutui visti prima, le cose rimarranno invariate, secondo le prime ipotesi. L'ipotesi di un dimezzamento della soglia massima per l'agevolazione piena, viene confermata dal Sottosegretario al Ministero dell'Economia, Federico Freni. Tuttavia, per l'attuazione del provvedimento, bisognerà ancora aspettare la nuova Legge di Bilancio 2023.

Detrazioni fiscali e sconti Irpef: cosa cambia con la riforma Meloni

Per gli italiani queste modifiche comporteranno di fatto una possibilità limitata ulteriormente per accedere alle detrazioni fiscali. Nella pratica, chi supera i 60.000 euro annui di reddito, non potrà vedersi accreditare il vantaggio pieno delle agevolazioni fiscali sull'Irpef presenti nel 2022.

Tuttavia con la nuova Legge di Bilancio 2023 cambieranno altri aspetti importanti. Teniamo presente per esempio che chi lavora con una Partita Iva potrà accedere alla flat tax, ovvero ad una tassazione unica, molto vantaggiosa, al 15%, fino alla soglia massima di 85.000 euro di fatturato annuo. Al momento chi lavora con il regime fiscale forfettario ha un limite molto più ridotto, a 65.000 euro.

Superato questo limite, le tasse da pagare sono molte di più. Tuttavia queste non sono le uniche ipotesi aperte al momento per ciò che riguarda le tasse. Un'ipotesi parla anche della riduzione del superbonus 110%, attualmente nolto vantaggioso, alla percentuale del 90%.

Inoltre, secondo le prime dichiarazioni, i bonus per l'edilizia verranno rivisti per essere accessibili solamente da parte di coloro che si trovano in condizioni economiche svantaggiate.

Detrazioni fiscali e sconti Irpef: come funzionano nel 2022

Le detrazioni fiscali sono una componente importante delle agevolazioni presenti in Italia a proposito di fisco. Queste detrazioni costituiscono un vantaggio per tutti i lavoratori che ogni anno dichiarano un certo guadagno allo stato.

Al momento, secondo le regole del 2022, per molte spese sostenute l'anno precedente, i lavoratori possono richiedere una agevolazione fiscale del 19%, sulla base di quanto effettivamente speso in determinati prodotti o servizi.

Questo vuol dire che per molti tipi di spesa, è possibile richiedere le agevolazioni del 19% dei costi sostenuti, nel momento in cui si procede correttamente con la dichiarazione dei redditi. Queste regole possono generare un po' di confusione, tuttavia va tenuto presente che ci si può far aiutare da un commercialista esperto oppure da un centro Caf.

La dichiarazione dei redditi, che in Italia è obbligatoria, comporta anche la dichiarazione di tutte le voci di spesa da cui è possibile ottenere una detrazione fiscale. Per il 2022 la regola vuole che la detrazione Irpef del 19% spetti solamente se il reddito annuo totale è inferiore a 120.000 euro. Oltre questa soglia, il beneficio viene ridotto.

Sono escluse da questa regola solamente le spese di tipo medico, gli interessi passivi sui mutui per l'abitazione principale e i prestiti e mutui agrari. Per tutte le altre spese agevolabili, sussiste questo limite di reddito. Tuttavia, con la nuova Legge di Bilancio 2023, le cose potrebbero ancora cambiare.